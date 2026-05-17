Όταν μιλάμε για τον 24ωρο αγώνα αντοχής του Nürburgring, μιλάμε ουσιαστικά για έναν από τους πιο σκληρούς και απαιτητικούς αγώνες στον κόσμο. Η μάχη 24 ωρών μέσα στην «Πράσινη Κόλαση», με 160 συμμετοχές (από διάφορες κατηγορίες), νύχτα, βροχή, κίνηση, ατυχήματα και οδηγούς που φτάνουν στα όριά τους, μόλις ολοκληρώθηκε. Και φέτος, ο αγώνας είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχε και ο Max Verstappen.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, βρέθηκε πίσω από το τιμόνι μιας Mercedes-AMG GT3 της Team Verstappen Racing, έχοντας στο πλευρό του τους Dani Juncadella, Jules Gounon και Lucas Auer. Από τις κατατακτήριες κιόλας φάνηκε πως η ομάδα δεν είχε έρθει απλώς για… εμπειρία, αφού κατάφερε να εξασφαλίσει την τέταρτη θέση στην εκκίνηση, απέναντι σε εργοστασιακές συμμετοχές κορυφαίων ομάδων.

Και όταν έπεσε η σημαία της εκκίνησης, ο Verstappen απέδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους οδηγούς της γενιάς του. Σε ένα εντυπωσιακό δίωρο, ο Ολλανδός κατάφερε να ανεβάσει το αυτοκίνητο από τη 10η θέση μέχρι την κορυφή, πραγματοποιώντας συνεχόμενες επιθετικές προσπεράσεις στην τεράστια διαδρομή των 25 χιλιομέτρων. Για πολλές ώρες, η Team Verstappen Racing βρισκόταν μέσα στη μάχη της νίκης, οδηγώντας μάλιστα μεγάλο μέρος του αγώνα.

Max Verstappen retakes the lead! What a battle with Maro Engel.



Το κοινό στις εξέδρες (πρώτη φορά sold out στην ιστορία), αλλά και εκατομμύρια θεατές online παρακολουθούσαν με τεράστιο ενδιαφέρον το ντεμπούτο του Verstappen σε έναν τόσο ιδιαίτερο αγώνα, με πολλούς να λένε πως ο Ολλανδός θα μπορούσε άνετα να ακολουθήσει καριέρα στους αγώνες αντοχής όταν αποχωρήσει από τη Formula 1.

Όμως το Nürburgring έδειξε τα δόντια του και στον Ολλανδό

Περίπου τρεις ώρες πριν τον τερματισμό, ενώ η Mercedes-AMG GT3 της Team Verstappen βρισκόταν σε θέση διεκδίκησης της νίκης, εμφανίστηκε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που άλλαξε τα πάντα. Η ομάδα έχασε πολύτιμο χρόνο στα pits και ουσιαστικά τέθηκε εκτός μάχης για την κορυφή, σε ένα πραγματικά δραματικό φινάλε. Τελικά, τη νίκη κατέκτησε η #80 Mercedes-AMG GT3 της Winward Racing, έπειτα από έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές, επαφές και αμέτρητες κίτρινες σημαίες. Πίσω της τερμάτισαν η #84Lamborghini Huracan και η #34 Aston Martin, ολοκληρώνοντας ένα βάθρο που αποδεικνύει πόσο ανταγωνιστικός ήταν ο φετινός αγώνας.

Παρότι ο Verstappen δεν κατάφερε να συνδυάσει το ντεμπούτο του με νίκη, η εμφάνισή του θεωρήθηκε εντυπωσιακή. Ακόμα και άνθρωποι του χώρου των αγώνων αντοχής παραδέχθηκαν πως η προσαρμογή του Ολλανδού ήταν τρομακτικά γρήγορη, ειδικά σε μια πίστα που θεωρείται από τις δυσκολότερες στον κόσμο.

