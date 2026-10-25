Του Περικλή Χαλάτση

Την πιο κρίσιμη στιγμή των χρονομετρημένων δοκιμαστικών για την Pole position του σημερινού αγώνα στο Circuit of the Americas, στο Austin του Τέξας, ο Kimi Antonelli «μίλησε» με το δικό του τρόπο. Στο Q3 έκανε χρόνο 1.34.035 και «άρπαξε» για 179 χιλιοστά του δευτερολέπτου την πρώτη θέση από τον πιλότο της Red Bull, Max Verstappen που «έγραψε» 1.34.214. Τον τρίτο καλύτερο χρόνο, 1.34.250, έκανε ο δεύτερος πιλότος της Red Bull, Isack Hadjar.

Έτσι σήμερα στις 22.00 που θα ξεκινήσει ο 18ος γύρος της F1 για το 2026, θα έχουμε μια Mercedes στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης και δύο Red Bull στην 2η και 3η θέση. Εκεί πολλά θα κριθούν από της επιλογή της γόμας των ελαστικών που θα κάνει κάθε οδηγός αλλά και από την καλή ψυχολογική κατάσταση που θα βρίσκεται τη στιγμή της εκκίνησης.

Σίγουρα ο 20χρονος Ιταλός οδηγός ξέρει πολύ καλά ότι χρειάζεται να στρίψει πρώτος και το βασικότερο να μην εμπλακεί σε κάποια σύγκρουση με τους άλλους δύο πιλότους που θα επιχειρήσουν να τον προσπεράσουν πριν την πρώτη στροφή.

Οι χρόνοι

Στο Qualifying που ξεκίνησε τα μεσάνυκτα του Σαββάτου (για την Ελλάδα) είχαμε αρκετές ανακατατάξεις. Ας δούμε τι έγινε:

Q1

Σε απόλυτα στεγνές συνθήκες, με τη θερμοκρασία αέρα στους 30°C και του οδοστρώματος στους 39°C, ο μόνιμος «πονοκέφαλος» των οδηγών ήταν τα όρια της πίστας, τα οποία οδήγησαν σε αρκετές διαγραφές χρόνων. Ο Lando Norris κατάφερε τελικά να υποσκελίσει τον Charles Leclerc (1:35.200), ενώ οι Kimi Antonelli και George Russell εξασφάλισαν άνετα το εισιτήριο για το Q2 χρησιμοποιώντας τη μέση γόμα, παρά την ταλαιπωρία του Βρετανού από υπερθέρμανση στο κόκπιτ. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Audi με τους Nico Hulkenberg και Gabriel Bortoleto να μπαίνουν στη δεκάδα. Αντίθετα, εκτός συνέχειας έμειναν οι Ocon, Stroll, το δίδυμο της Williams (Sainz, Albon) και το δίδυμο της Cadillac (Perez, Bottas).

Q2

Στη δεύτερη περίοδο, η Ferrari έδειξε τα δόντια της με τον Charles Leclerc να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο στο φινάλε από τις δύο Mercedes. Παρά την απώλεια ελέγχου (save) που είχε σε μια προσπάθειά του, ο Antonelli πέρασε άνετα στο Q3 μαζί με τους υπόλοιπους πιλότους των κορυφαίων ομάδων. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η Racing Bulls, με τους Arvid Lindblad και Liam Lawson που κατάφεραν να μπουν στην δεκάδα. Αντίθετα η Audi είδε και τα δύο μονοθέσιά της να αποκλείονται, ενώ ο Bortoleto δέχθηκε μια μεγάλη ποινή θέσεων στο grid, λόγω μαζικής αλλαγής εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος. Εκτός Q3 έμειναν επίσης οι Gasly, Colapinto, Alonso και Bearman.

Q3

Τρεις μήνες μετά το GP του Βελγίου, ο Kimi Antonelli επέστρεψε στην κορυφή σταματώντας το χρονόμετρο στο εντυπωσιακό 1:34.035. Δίπλα του στην πρώτη σειρά εκκίνησης θα βρεθεί ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Max Verstappen, ενώ η Red Bull κλείδωσε και την τρίτη θέση με τον εξαιρετικό Isack Hadjar. Η Ferrari ενώ στα τρία ελεύθερα ( P1, P2 και P3) έκανε τους καλύτερους χρόνους με τον Leclerc στο P1 και P2 και τον Hamilton στο P3, στα χρονεμτρημένα δοκιμαστικά δεν κατάφερε να δεί την εκκίνηση από την 1η θέση του grid. O Charles Leclerc θα ξεκινήσει από την 4η θέση και ο Lewis Hamilton από την 5η θέση. Αυτό το πλασάρισμα του Hamilton, εξυπηρετεί απόλυτα τον Antonelli. Αν ο Hamilton τερματίσει 5ος και ο Russell 9ος τότε κερδίζει τον πρώτου παγκόσμιο τίτλο πέντε αγώνες πριν από το επίσημο φινάλε.

Αν και ο νεαρός Ιταλός χαριτολογώντας είπε ότι αν κερδίσει στο Austin δεν θα μπορέσει να πιεί τη σαμπάνια του νικητή γιατί με βάση την νομοθεσία η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται σε άτομα μικρότερα του 21ου έτους.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Russell (6ος), Piastri (7ος) και Norris (8ος). Ο Lindblad κατέταξε τη Racing Bulls στην 9η θέση, όμως μια ποινή πέντε θέσεων θα προβιβάσει τους Lawson (που δεν έγραψε χρόνο στο Q3), Gasly και Hulkenberg.

Πρώτη δεκάδα

Δεύτερη δεκάδα

Τι έγινε λίγες ώρες πριν στο Practice 3

To σερί του Charles Leclerc που κέρδισε το Practice 1και το Practice 2, «έκοψε» ο ομόσταυλός,του Lewis Hamilton. Ο Βρετανός πιλότος στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε τον καλύτερο χρόνο (1:34.893) και έφερε για τρίτη φορά την Ferrari στην κορυφή. Με το χρόνο του Βρετανού η Ferrari έκανε το απόλυτο “3 στα 3” στις δοκιμές του τριημέρου.

O επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν σε φόρμα και κινήθηκε γρήγορα και αλάνθαστα. Το μονοθέσιο του «δούλεψε» άψογα και ο έμπειρος πιλότος πέτυχε τον καλύτερο χρόνο.

Από την άλλη, ο Μονεγάσκος Charles Leclerc αυτή τη φορά περιορίσθηκε στην 3η θέση. Ανάμεσα από τα δύο κόκκινα μονοθέσια πλασαρίστηκε ο Max Verstappen.

Σε γενικές γραμμές στο P3 δεν είδαμε κάτι το σημαντικό. Ειδικά στην αρχή το κλίμα ήταν ιδιαίτερα υποτονικό.

Ο αγώνας στην Αμερική

Ο αγώνας στην πίστα του Austin θα ξεκινήσει στις 22.00 (ώρα Ελλάδος) και θα μεταδοθεί απευθείας από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro. Το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1, θα ξεκινήσει την μετάδοση του Grand prix μετά από μιάμιση ώρα. Δηλαδή στις 23:30 το βράδυ της Κυριακής.

Ετοιμασθείτε για μια δυνατή εκκίνηση που ελπίζουμε να μην είναι επεισοδιακή. Η πίστα του Austin έχει μήκος 5.513 km. Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 56 γύρους και θα καλύψουν 308.432 km.

Για τη φετινή διοργάνωση του GP των Ηνωμένων Πολιτειών, η Pirelli επέλεξε τη γόμα C2 ως σκληρή γόμα, τη C3 ως μέση γόμα και τη C4 ως μαλακή γόμα, επιστρέφοντας σε έναν συνδυασμό γομών που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, μετά το πείραμα του 2025, όταν είχε εισαχθεί ένα κενό διαφοράς γόμας ανάμεσα στη σκληρή γόμα και τη μέση γόμα

Η βαθμολογία

Έπειτα από 17 αγώνες, ο νεαρός Ιταλός έχει συγκεντρώσει 340 βαθμούς ενώ ο Russell ακολουθεί με 238 βαθμούς. Ο Lewis Hamilton ακολουθεί με 229 βαθμούς. Τέταρτος στη βαθμολογία με 221 είναι ο «ανεβασμένος» Max Verstappen της Red Bull και στην 5η θέση βρίσκεται ο Charles Leclerc με 215 βαθμούς. Η διαφορά των 102 βαθμών που έχει ο Antonelli από τον ομόσταυλό του Russell είναι εντυπωσιακή.