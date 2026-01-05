Το 2026 έχουν προγραμματισθεί να γίνουν έξι αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Crosscar. Η πρεμιέρα του θεσμού είναι προγραμματισμένη για τις 14 και 15 Μαρτίου στα Μέγαρα, ενώ ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Απριλίου στην Ανάβρα.

Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ανάβαση Κύμης στις 16 και 17 Μαΐου, με το Κιλκίς να φιλοξενεί τον τέταρτο γύρο στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Στην Ελασσόνα θα διεξαχθεί ο πέμπτος αγώνας της χρονιάς το διήμερο 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, ενώ η αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Crosscar θα πέσει στη Θήβα στις 21 και 22 Νοεμβρίου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του θεσμού απαρτίζεται από τους εξής αγώνες: