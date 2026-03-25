Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Στις 21 Μαρτίου στο ιστορικό Jarama circuit (Circuito del Jarama), στην Ισπανική πρωτεύουσα έγινε ο πρώτος αγώνας Formula E. Εκεί βρέθηκαν ο Ισπανός οδηγός Pepe Martí και ο Βρετανός Dan Ticktum.

Ο πρώτος αγώνας Formula E στη Μαδρίτη τοποθέτησε την πόλη και τη χώρα σε μια ελίτ ομάδα Ευρωπαϊκών διοργανωτών της κορυφαίας παγκόσμιας σειράς ηλεκτρικών αγώνων, δίπλα σε Μονακό, Βερολίνο και Λονδίνο

Ήταν ο έκτος γύρος της σεζόν, που ξεκίνησε στο São Paulo στις 6 Δεκεμβρίου 2025 και συνεχίζεται μέσα από ένα ανταγωνιστικό ημερολόγιο 17 αγώνων, που περιλαμβάνει σημαντικές στάσεις όπως Μεξικό, Βερολίνο, Μονακό, Σανγκάη και Τόκιο.

H CUPRA στην Μαδρίτη προετοίμασε μία πλήρως εξηλεκτρισμένη εμπειρία, το 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix και μετέφερε το αστικό της πνεύμα στην πίστα, το paddock και την πόλη. Εκπρόσωποι ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την εντυπωσιακή γκάμα του brand οδηγώντας για πρώτη φορά στη Μαδρίτη τα νέα μοντέλα CUPRA Tribe Edition. Tα CUPRA Formentor, CUPRA Terramar και CUPRA Leon plug-in hybrid (1.5 e-Hybrid 200 kW DSG) ήταν διαθέσιμα για τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που ήθελαν να βιώσουν μία καθαρή και μοναδική, οδηγική εμπειρία.

Με αυτά τα μοντέλα η μάρκα εισάγει μία νέα φιλοσοφία εξατομίκευσης για πελάτες με τολμηρή αισθητική, που εκτιμούν τον εντυπωσιακό σχεδιασμό και απαιτούν σύγχρονη βιωσιμότητα με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Μια ημέρα πριν το circuit

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η Plaza Pedro Zerolo στη συνοικία Chueca φιλοξένησε τρεις μουσικούς καλλιτέχνες (Maria Escarmiento, Amore και Raya Diplomática) που μοιράζονται το αστικό πνεύμα του CUPRA Raval.

Το 2026 CUPRA Raval Madrid E Prix κυριάρχησε στο κέντρο της πόλης μέσα από τη συναυλία Electric Music Laps. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο του brand παρουσιάστηκε μαζί με το αγωνιστικό αυτοκίνητο CUPRA KIRO, το οποίο έφερε μια ειδική βαφή εμπνευσμένη από το καμουφλάζ του Raval, βασισμένο στη διάταξη της συνοικίας Raval.

Η ομάδα CUPRA KIRO ενίσχυσε την ηγετική θέση του brand στις ηλεκτρικές επιδόσεις από τη γραμμή εκκίνησης, ενώ η παρουσία του CUPRA Raval σε καίρια σημεία της πόλης και κατά μήκος της πίστας επέδειξε στο κοινό το επερχόμενο μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Ο Peppe αποκάλυψε ένα ειδικό κράνος εμπνευσμένο από την εντυπωσιακή βαφή του Raval, προσθέτοντας μία έξτρα πινελιά προσωπικότητας και αγωνιστικού πνεύματος στην πίστα. Μία virtual εκδοχή του Raval εμφανίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα ακολουθώντας τους οδηγούς στη στροφή Portago, μία από τις πιο εμβληματικές του circuit. Βασιζόμενη στο αγωνιστικό της DNA, η CUPRA συνδύασε επίσης τους κόσμους του gaming και των επαγγελματικών αγώνων, προσκαλώντας τον Karchezz, νικητή του τουρνουά influencer F4 του GP Explorer, να αγωνιστεί απέναντι στον οδηγό της CUPRA KIRO Pepe Martí.

Ο Markus Haupt, CEO of CUPRA αναφέρθηκε τόσο στο νέο αυτοκίνητο όσο και στη συμμετοχή της εταιρίας του στους αγώνες της F3

«Δέσμευσή μας στην CUPRA είναι να κάνουμε την ηλεκτρική κινητικότητα ελκυστική και προσιτή στο Ισπανικό κοινό και σε όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή στον πρώτο αγώνα Formula E που διεξήχθη στη Μαδρίτη ήταν ιδιαίτερη σημαντική για εμάς. Αυτό ήρθε σε μία πολύ θετική στιγμή για την ομάδα CUPRA Kiro, η οποία πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στον τελευταίο γύρο, αλλά και για εμάς ως brand, καθώς προετοιμαζόμαστε για την άφιξη του CUPRA Raval, του μοντέλου που θα αλλάξει τα δεδομένα της ηλεκτρικής αστικής κινητικότητας.»