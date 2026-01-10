Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Όσα πληρώματα άντεξαν στις ειδικές διαδρομές, στην αφιλόξενη έρημο της Σαουδικής Αραβίας, βρίσκονται σήμερα στην πρωτεύουσα, στο Riyadh για να ξεκουραστούν. Είναι η ημέρα ανάπαυλας μετά την πρώτη δοκιμασία. Αύριο Κυριακή, 11 Ιανουαρίου, ξεκινούν το δεύτερο και πολύ πιο δύσκολο σκέλος του φετινού Dakar.

Μετά την εξαιρετικά απαιτητική διαδρομή των 920 χλμ. ( τα 331 ήταν χρονομετρημένα) προηγούνται οι Nasser Al-Attiyah- Fabian Lurquin με Dacia και ακολουθούν οι Lategan-Cummings με Toyota Hilux, καθώς στην 6η ειδική διαδρομή σημείωσαν τον 12ο χρόνο 9’27’’ πίσω από την κορυφή.

Στην 6η Ειδική Διαδρομή, από τη Hail έως το Riyadh, τελευταία του πρώτου σκέλους τα Dacia έκαναν το ένα-δυο. Πίσω από τους Nasser Al-Attiyah- Fabian Lurquin με διαφορά 2’58’ τερμάτισαν οι Loeb-Boulanger, οι οποίοι πέτυχαν μια εντυπωσιακή διπλή νίκη, στη μεγαλύτερη διαδρομή του αγώνα. Τρίτοι ήταν οι Quintero-Short με Toyota Hilux με διαφορά 3’19’’. Αυτοί είναι οι τρείς πρώτοι στη δύσκολη διαδρομή.

Πίσω από την πρώτη τριάδα ακολούθησαν οι Roma-Haro με Ford Raptor με διαφορά 9’13’’, Sainz-Lucas με Ford Raptor με διαφορά 11’ 49’’, Ekstrom-Bergvist με Ford Raptor με διαφορά 12’11’’, Loeb-Lurquin με Dacia Sandrider και διαφορά 17’36’’ και Guthrie-Walch με Ford Raptor με διαφορά 21’49’’.

Αύριο Κυριακή μετά τη σημερινή ξεκούραση ξεκινούν το δεύτερο και πιο δύσκολο σκέλος του αγώνα. Στο πρόγραμμα μέχρι τον τερματισμό υπάρχουν ακόμα 7 ειδικές διαδρομές, δύσκολες, απαιτητικές, γεμάτες παγίδες. Στο δεύτερο σκέλος, στον αγώνα στη Σαουδική Αραβία, πάντα γίνονται εντυπωσιακές ανατροπές. Οι παγίδες είναι πολλές.