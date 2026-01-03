Του Π. Χαλάτση

Σήμερα Σάββατο, 3 Ιανουαρίου ξεκίνησε η 48η έκδοση του Dakar Rally 2026 με την κατατακτήρια διαδρομή μήκους 73 χιλιομέτρων. Στην ουσία οι αγωνιζόμενοι πήραν εκκίνηση από την πόλη Yanbu και επιστρέφουν σε αυτήν. Από τα 73 χλμ τα 22 είναι η χρονομετρημένη ειδική διαδρομή.

Μπορεί σε σχέση με όλον τον αγώνα η διαδρομή να είναι μικρή αλλά είναι πονηρή. Εδώ θα φανεί ποιοι είναι διαβασμένοι και ποιοι όχι. Είναι άλλωστε και η διαδρομή που θα καθορίσει βάση των χρόνων τη σειρά εκκίνησης αύριο, Κυριακή, 4 Ιανουαρίου. Την Κυριακή θα κάνουν 400 χλμ στη διαδρομή Yanbu-Alula. Από αυτά τα 104 χλμ είναι Ε.Δ και γίνεται ανάμεσα σε βραχώδη τοπία.

Τρεις εργοστασιακές ομάδες, η Dacia, η Ford M-Sport και η Toyota, αναμένεται να διεκδικήσουν τη νίκη. Βέβαια μετά από 8.000 χιλιόμετρα πολλά μπορεί να αλλάξουν και να δούμε εκπλήξεις. Το Dakar Rally 2026, στην 48η έκδοση του, είναι αρκετά δύσκολο ακόμη και για τους πιο έμπειρους αγωνιζόμενους. Είναι μια δοκιμασία που τα λάθη απαγορεύονται.

Έως τις 17 Ιανουαρίου 2026, άνθρωποι και μηχανές θα περάσουν την πιο σκληρή δοκιμασία.

Οι σημαντικότερες εργοστασιακές ομάδες όπως οι Red Bull KTM Factory Racing, Toyota Gazoo Racing W2RC με τα πιο γνωστά ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ξεκινούν για τον πιο σκληρό αγώνα στην έρημο που λάθη δεν συγχωρεί.

Η διαδρομή του Ντακάρ 2026 περιλαμβάνει γρήγορες ειδικές διαδρομές με εναλλαγές άμμου και βραχώδους εδάφους μέχρι απέραντα πεδία αμμόλοφων και τεράστιες σε μήκος διαδρομές όπου η αντοχή θα είναι καθοριστική, με τα «υλικά» του Ντακάρ να παραμένουν ίδια, αλλά η «συνταγή» του 2026 να υπόσχεται νέες γεύσεις. Οι αγωνιζόμενοι θα αντιμετωπίσουν χιλιάδες χιλιόμετρα άμμου, βράχων και ακραίων καιρικών συνθηκών. Το τοπίο της Αραβικής Ερήμου προσφέρει εντυπωσιακά σκηνικά αλλά και ασύλληπτες δυσκολίες, καθώς η πλοήγηση γίνεται χωρίς σταθερή διαδρομή, με τους συμμετέχοντες να βασίζονται σε έναν συνδυασμό τεχνολογίας και εμπειρίας.

Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου.