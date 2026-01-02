Του Περικλή Χαλάτση

Αύριο Σάββατο, 3 Ιανουαρίου, ξεκινάει από τη Σαουδική Αραβία, η 48η έκδοση του Dakar Rally 2026. Έως τις 17 Ιανουαρίου 2026, άνθρωποι και μηχανές θα ξεκινήσουν την πιο σκληρή δοκιμασία σε δύσκολες και άγνωστες διαδρομές συνολικού μήκους 8.000 χλμ

Οι σημαντικότερες εργοστασιακές ομάδες όπως οι Red Bull KTM Factory Racing, Toyota Gazoo Racing W2RC με τα πιο γνωστά ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ξεκινούν για τον πιο σκληρό αγώνα στην έρημο που λάθη δεν συγχωρεί.

Το Ράλλυ Ντακάρ, δεν είναι απλώς ένας αγώνας αλλά ένα ταξίδι προς τα όρια του ανθρώπινου πνεύματος. Γίνεται ένας συνδυασμός εμπειρίας, τεχνολογίας, θέλησης και αντοχής.

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από την πόλη Yanbu στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και εκεί θα τερματίσει μετά από 15 ημέρες. Είναι η 48η έκδοση του θρυλικού Ράλι Ντακάρ (Dakar Rally 2026) και η 7η χρονιά που ο αγώνας γίνεται στη Σαουδική Αραβία.

Η διαδρομή του αγώνα γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης δεξίωσης που έγινε στην Τζέντα. Στις 13/11 έγινε γνωστή η διαδρομή του Rally Dakar. Ενός χωμάτινου αγώνα που θεωρείται ότι είναι ο πιο σκληρός από όλες τις αγωνιστικές διοργανώσεις.

Στον αγώνα των 15 ημερών -οι 14 είναι αγωνιστικές γιατί υπάρχει μια ημέρα ξεκούραση- οι αγωνιζόμενοι θα καλύψουν 8.000 χλμ. από τα οποία τα 4.900 χλμ θα γίνουν σε 14 Ε.Δ.

Η επίσημη λίστα συμμετοχών αναφέρει 325 οδηγούς- συνοδηγούς, 118 αναβάτες με μοτοσικλέτες και 207 αυτοκίνητα από τα οποία 47 φορτηγά.

Επιπλέον, 97 ιστορικά οχήματα (74 αυτοκίνητα και 23 φορτηγά) θα κατακλύσουν το μπιβουάκ για την 6η έκδοση του Dakar Classic, που θα διεξαχθεί σε μια ιστορικά μεγάλη διαδρομή 7.348 χιλιομέτρων.

Το Ντακάρ συνεχίζει επίσης δυναμικά προς το μέλλον, με το τρίτο μέρος της πρόκλησης Mission 1000 –ένα πεδίο δοκιμών για νέες τεχνολογίες– καθώς και με την υποστήριξη νέων ταλέντων μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Saudi Next Gen, του οποίου η πρώτη «φουρνιά» δοκιμάζεται φέτος στην άμμο.

Η διαδρομή του Ντακάρ 2026 περιλαμβάνει γρήγορες ειδικές διαδρομές με εναλλαγές άμμου και βραχώδους εδάφους μέχρι απέραντα πεδία αμμόλοφων και τεράστιες σε μήκος διαδρομές όπου η αντοχή θα είναι καθοριστική, με τα «υλικά» του Ντακάρ να παραμένουν ίδια, αλλά η «συνταγή» του 2026 να υπόσχεται νέες γεύσεις. Οι αγωνιζόμενοι θα αντιμετωπίσουν χιλιάδες χιλιόμετρα άμμου, βράχων και ακραίων καιρικών συνθηκών. Το τοπίο της Αραβικής Ερήμου προσφέρει εντυπωσιακά σκηνικά αλλά και ασύλληπτες δυσκολίες, καθώς η πλοήγηση γίνεται χωρίς σταθερή διαδρομή, με τους συμμετέχοντες να βασίζονται σε έναν συνδυασμό τεχνολογίας και εμπειρίας.

Ο αγώνας θα τερματίσει στο ίδιο σημείο όπου αύριο θα δοθεί η εκκίνηση, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας ενώ σε αυτή την έκδοση δεν θα έχουμε επίσκεψη στο διάσημο Empty Quarter της Σαουδαραβικής ερήμου.

Στα μέσα της πρώτης από τις δύο εβδομάδας, οι αγωνιζόμενοι θα συναντήσουν έναν νέο τύπο μαραθώνιας ειδικής διαδρομής, με διανυκτέρευση σε ένα λιτό μπιβουάκ τύπου καταφυγίου. Κανένας από τους αγωνιζόμενους εκεί δεν θα έχει εξωτερική βοήθεια. Επιτρέπεται μόνο η υποστήριξη μεταξύ των ίδιων των συμμετεχόντων (μεταξύ των ειδικών 4 και 5).

Η 6η ειδική, η μεγαλύτερη του ράλι με συνολικά 925 χιλιόμετρα (336 χλμ. ειδικής διαδρομής), θα είναι μια πραγματική «γιορτή» των συμμετεχόντων στους αμμόλοφους λίγο πριν την ημέρα ανάπαυσης στο Ριάντ.

Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το σκηνικό της επιστροφής θα είναι εξίσου σκληρό. Η δράση ξαναρχίζει στον δρόμο προς το Ουάντι Αντ-Νταουασίρ (ειδική 7η), που φιλοξενήθηκε τελευταία φορά στον αγώνα του 2022.

Μια δεύτερη μαραθώνια ειδική διαδρομή, διαφορετική για μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα αναμένεται να ανακατέψει ακόμα περισσότερο την τράπουλα σε όσους νομίσουν ότι το Ντακάρ «τελείωσε».

Δύσκολη θα είναι η πλοήγηση μεταξύ Μπίσα και Αλ Χενάκιγια (ειδική διαδρομή Νο 11). Εκεί γίνονται τα περισσότερα λάθη και εκεί παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ανακατατάξεις.

Η πρωτοβουλία Saudi Next Gen έκανε το πρώτο της βήμα στο περιθώριο του Ντακάρ 2025, περνώντας πέντε νεαρά πληρώματα από ένα πρόγραμμα «Rally Raid 101» και δίνοντάς τους την ευκαιρία να κερδίσουν μια θέση για το Ντακάρ 2026.

Τα πληρώματα Hamza Bakhashab-Raed Alassaf, Abdullah Al Shegawi-Fahar Alamrων οι πρώτοι απόφοιτοι της ακαδημίας, θα βρεθούν στη γραμμή εκκίνησης της κατηγορίας SSV στη Γιανμπού.

Μια δεύτερη «φουρνιά», που ονειρεύεται να ακολουθήσει τα βήματα του περσινού νικητή Yazeed Al Rajhi,, ετοιμάζεται για πέντε εντατικές ημέρες στη Γιανμπού. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν από περίπου 50 υποψηφίους από διάφορα αθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η τρίτη έκδοση της πρόκλησης Mission 1000 περιλαμβάνει 7 αμιγώς ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και ένα υβριδικό φορτηγό που κινείται με υδρογόνο και βιοντίζελ. Οι συμμετέχοντες θα αξιολογούν καθημερινά την πρόοδό τους σε διαδρομές περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος «Dakar Future», δίνεται επίσης έμφαση στην ανάπτυξη της χρήσης βιοκαυσίμων.

Φέτος υπάρχουν δύο ελληνικές συμμετοχές. Η μία είναι με τον Έλληνα αναβάτη Βασίλη Μπούδρου, ο οποίος θα λάβει μέρος για τέταρτη φορά στο Dakar -με το νούμερο #53-, στο τιμόνι μιας KTM 450 Rally Replica, με μεγάλο χορηγό την ελληνική DNA Filters.

Η δεύτερη ελληνική συμμετοχή είναι του γνωστού μας από τους αγώνες του WRC, του Ιορδάνη Σιρδερίδη που θα τρέξει με Ford Raptor από το στόλο της M-Sport, έχοντας πάντα δίπλα του στο μπάκετ του συνοδηγού, τον Miclotte. Μάλιστα οι Σερδερίδης- Miclotte για να μπούν στο πνεύμα του αγώνα έτρεξαν στα rally-raid, σε Ισπανία και Μαρόκο.

Οι Σαουδάραβες υποστηρίζουν τη συμμετοχή του τοπικού Yazeed Al-Rajhi ο οποίος ηγείται μιας ισχυρής ομάδας από τη Σαουδική Αραβία.

Ένας από τους γνωστούς οδηγούς που αναμένεται να «τραβήξει» τους προβολείς πάνω του, είναι ο Sebastien Loeb που με συνοδηγό τον Edouard Boulanger θα οδηγήσουν ένα από τα εργοστασιακά Dacia Sandrider με τον αριθμό 219. Ο Γάλλος που σήμερα είναι 51 ετών ενώ έχει κατακτήσει 9 παγκόσμια πρωταθλήματα στο WRC δεν έχει κερδίσει ποτέ το Dakar στο οποίο έχει εννέα συμμετοχές.

Αν παρατηρήσετε το κράνος θα δείτε ότι υπάρχει ο αριθμός «9». Συμβολικός αριθμός. Αναφέρεται στα 9 παγκόσμια πρωταθλήματα στο WRC και στους 9 αγώνες στην έρημο. Ο Loeb φέτος θα τρέξει το 10ο Dakar.

O Γάλλος Romain Dumas θα συμμετάσχει στο Dakar με Ford Raptor. Θα έχει συνοδηγό τον Alexandre Winocq, ο οποίος στο παρελθόν συμμετείχε στην πιο σκληρή περιπέτεια ανθρώπων και μηχανών με τον Guerlain Chicherit.

Με Ford Raptor θα τρέξει ο Romain Dumas με συνοδηγό τον Alexandre Winocq. Ο Dumas είναι δύο φορές νικητής στις 24 Ώρες του Le Mans (2010 με Audi TDI, 2016 με Porsche 919 Ηybrid), πέντε φορές νικητής της ανάβασης των 20 χλμ. με τις 156 στροφές Pikes Peak και παγκόσμιος πρωταθλητής αντοχής (WEC) το 2016 με Porsche. Έχει συμμετάσχει στο Ράλι Ντακάρ επτά φορές, πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμά του, την 8η θέση, το 2017 με Peugeot.

Ο Dakar Rally παραμένει το κορυφαίο ράλι-ρειντ στον κόσμο και για το 2026 αποτελεί την επίσημη έναρξη του νέου πρωταθλήματος World Rally-Raid Championship (W2RC) για το 2026, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως ένα από τα πιο απαιτητικά και μακροχρόνια γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.