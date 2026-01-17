Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η 12η Ε.Δ που έγινε χθες ήταν η πιο δύσκολη. Οι αγωνιζόμενοι ξεκίνησαν από την Al Henakiyah και κατέληξαν στην Yanbu. Έκαναν μέσα στην έρημο 720 χιλιόμετρα από τα οποία τα 311 ήταν Ε.Δ.

Ήταν μια διαδρομή μέσα από αμμόλοφους που έκρυβε πολλές παγίδες.

Ο Nasser Al-Attiyah τα κατάφερε όχι μόνο να παραμείνει στην κορυφή αλλά να κερδίσει και την 12η Ε.Δ

Σήμερα, Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, ο αγώνας τελειώνει. Η διαδρομή είναι μικρή και μπροστά σε όλα αυτά που πέρασαν τα πληρώματα στην αφιλόξενη έρημο της Σαουδικής Αραβίας, σήμερα, τελευταία ημέρα του αγώνα, η διαδρομή φαίνεται παιχνίδι.

Χθες η σειρά του τερματισμού ήταν η εξής

Σήμερα ο αγώνας έχει μόνο 108 χιλιόμετρα και πολύ δύσκολα ο Al-Attiyah θα χάσει τη νίκη και το βάθρο. Προηγείται από το δεύτερο Nani Roma με Ford Raptor, 15 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Ο Καταριανός οδηγός θα κάνει αγώνα τακτικής προκειμένου να κερδίσει για 6η φορά το Dakar. Όλος ο αγώνας γίνεται κυκλικά στο Yanbu. Από το Yanbu ξεκινάει και στο Yanbu τελειώνει.

Η γενική κατάταξη λίγο πριν τον τερματισμό

Ο Ekstrom προσπέρασε τον Loeb και παραμένει πίσω από τον Nani Roma στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.

Όπως δείχνουν τα πράγματα δεύτεροι θα τερματίσουν έτσι θα τερματίσουν. Φυσικά ο Γάλλος πολυπρωταθλητής του WRC Sebastien Loeb θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη αλλά τώρα είναι μάλλον αργά για …θαύματα.