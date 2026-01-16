Το Dakar Rally 2026 ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί μετά από 14 ημέρες αγώνα στις 17 Ιανουαρίου. Μετά από 11 σκληρές Ειδικές Διαδρομές προηγούνται οι Al Attiyah-Lurquin. Πίσω τους με 8’40’’ ακολουθούν οι Roma-Haro και στην 3η θέση της γενικής κατάταξης βρίσκονται οι Loeb-Boulanger με διαφορά 18’37’’.

Θεωρητικά οι διαφορές δείχνουν να είναι μεγάλες. Όμως δεν είναι αγώνας του WRC και οι Ε.Δ δεν είναι μόνο λίγα χιλιόμετρα. Οι χρόνοι αυτοί είναι μικροί για τόσο μεγάλες αποστάσεις.

Το συνολικό του 11ου Stage ήταν 882 χιλιόμετρα και από αυτά τα 346 χλμ. ήταν η ειδική διαδρομή. Η Ford κυριάρχησε στην 11η αγωνιστική ημέρα του Dakar, με τον Mattias Ekstrom να καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ ο team mate του Nani Roma μείωσε τη διαφορά από τον Nasser Al-Attiyah στην γενική κατάταξη.

Η μεγάλη ανατροπή της ημέρας ήταν η αποχώρηση του Lategan της Toyota από τον αγώνα για τη νίκη. Ο Νοτιοαφρικανός ήταν δεύτερος στη γενική κατάταξη και ο κύριος ανταγωνιστής του Al-Attiyah, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα στα 140 χιλιόμετρα της διαδρομής, τα οποία τον σταμάτησαν για 1 ώρα και 40 λεπτά, πριν καταφέρει να συνεχίσει για λίγο.

Αυτή η καθυστέρηση ήταν τόσο μεγάλη που στην ουσία ο Lategan δεν μπορεί να διεκδικήσει νίκη. Κρίμα γιατί πήγαινε πολύ καλά και η Toyota ήθελα την πρώτη θέση στο βαθρο.

Σε συνδυασμό με την πτώση του Lategan στην κατάταξη, ο Nani Roma είναι πλέον εκείνος που καταδιώκει τον Al-Attiyah για να του αποσπάσει την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Ο οδηγός της Ford έχει μειώσει τη διαφορά από το Dacia Sandrider του Nasser στα 8λ 40δλ. Στην 3η θέση βρίσκεται ο Loeb της Dacia, τον ακολουθεί με τρία λεπτά διαφορά ο Ekstrom ενώ στην 5η θέση βρίσκεται ο Carlos Sainz .

Δεδομένου ότι ο αγώνας γίνεται στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας συμβαίνουν πολλά απρόοπτα. Όποτε μέχρι και αύριο Σάββατο που θα πέσει η καρό σημαία ενδεχομένως πολλά θα αλλάξουν.

Σήμερα, 16 Ιανουαρίου, θα γίνει η 12η Ε.Δ, προτελευταία του φετινού Dakar. Οι αγωνιζόμενοι θα ξεκινήσουν από την Al Henakiyah και θα καταλήξουν στην Yanbu. Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι 720 χλμ. από τα οποία τα 311 χλμ. είναι Ε.Δ. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδρομή που περνάει μέσα από αμμόλοφους που κρύβουν παγίδες και συχνά κρίνουν και την πρωτιά στο βάθρο.

Το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026, θα γίνει η τελευταία ειδική διαδρομή και ο τερματισμός θα γίνει στο Yanbu της Σαουδικής Αραβίας.

Η σειρά πριν το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας