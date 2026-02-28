Η Toyota Gazoo Racing ετοιμάζει ένα νέο «όπλο» για το WRC, το οποίο θα ξεκινήσει την επίσημη πορεία του το 2027. Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών δείχνουν ένα νέο αγωνιστικό με coupe σχεδιασμό, νέας γενιάς αντι-lag σύστημα και πιθανότατα, το όνομα Celica.

Ένα WRC… με coupe χαρακτήρα

Από τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που διέρρευσαν, το νέο αγωνιστικό φαίνεται να έχει χαμηλότερη και πιο coupe σιλουέτα σε σχέση με τα καθιερωμένα rally cars. Αυτή η επιλογή δεν είναι απλώς αισθητική, αλλά πιθανότατα αποσκοπεί σε καλύτερη αεροδυναμική, μικρότερο συντελεστή αντίστασης στον αέρα και πιο ακριβή συμπεριφορά στα άλματα και στις γρήγορες στροφές.

Η εμφάνιση του νέου Toyota rally car έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για το αν η εταιρεία εμπνέεται από τη ιστορική σειρά Celica, ένα όνομα που συνδέθηκε άμεσα με τους αγώνες rally στις δεκαετίες του ’70, ’80 και ’90. Κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, ωστόσο οι εκτιμήσεις λένε ότι δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο να ισχύει τελικά, προκειμένου να ενώσει το παρελθόν με το παρόν.

Με ακόμα πιο εξελιγμένη τεχνολογία anti-lag

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεχνικά στοιχεία που αναφέρθηκαν είναι η χρήση του νέου εξελιγμένου συστήματος anti-lag, μιας τεχνολογίας που στοχεύει να μηδενίζει την υστέρηση του turbo. Το σύστημα anti-lag είναι κρίσιμο στους αγώνες rally, όπου η άμεση απόκριση του κινητήρα σηματοδοτεί τη διαφορά ανάμεσα σε καλό χρόνο και χαμένο δευτερόλεπτο. Η Toyota φέρεται να έχει εξελίξει ένα νέο anti-lag που δουλεύει παράλληλα με τη διαχείριση του κινητήρα, το σύστημα τετρακίνησης και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, για μία ενιαία, πλήρως συγχρονισμένη απόκριση. Αυτό το anti-lag σύστημα διατηρεί το turbo «ζεστό» και έτοιμο για άμεση ώση κάθε φορά που ο οδηγός το χρειάζεται, κάτι που ειδικά στο WRC είναι ζωτικής σημασίας, όταν αλλάζουν συχνά οι επιφάνειες και οι συνθήκες. (δώστε προσοχή στον ήχο των βίντεο και θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο)

Κινητήρας



Το νέο Toyota WRC αγωνιστικό, αναμένεται να βασίζεται στην τελευταία γενιά του κινητήρα 1.6 λίτρων turbo, με την ισχύ να είναι κοντά στα 300 άλογα, τα οποία διοχετεύονται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός 5άρι χειροκίνητου κιβωτίου.

Celica: επαναφορά ή απλώς… συζήτηση;

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στοιχεία είναι το ενδεχόμενο το νέο Toyota rally car να φέρει το όνομα Celica στην τελική του μορφή. Η Celica έχει περάσει στην ιστορία των rally ως ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα, τρέχοντας με επιτυχία δεκάδες αγώνες σε διάφορες γενιές. Μέχρι τώρα πάντως η εταιρία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το επερχόμενο WRC θα ονομαστεί τελικά Celica, ούτε ότι θα είναι άμεση συνέχεια κάποιας προηγούμενης σειράς. Ωστόσο, η ιδέα αυτή κυριαρχεί στα social , κυρίως επειδή το νέο coupe-like αγωνιστικό έχει σχεδιαστικά στοιχεία που θυμίζουν την σπορ ταυτότητα της ιστορικής Celica.



Αν τελικά το όνομα επιστρέψει, θα πρόκειται σίγουρα για μια στρατηγική κίνηση: να ενσωματωθεί η ιστορία και η κληρονομιά σε ένα νέο, σύγχρονο αγωνιστικό πλαίσιο, που συνδέει το παρελθόν με την εξέλιξη στον χώρο του σύγχρονου motorsport.

Τι να περιμένουμε στη συνέχεια

Η Toyota δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημη ημερομηνία αποκάλυψης για το νέο της WRC όχημα, αλλά τα πρώτα στοιχεία, εικόνες και teasers δείχνουν ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται για να παρουσιαστεί μέσα στη σεζόν.