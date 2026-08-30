Ο Takamoto Katsuta είχε δύο άτυχες στιγμές στο φετινό ράλλυ της Παραγουάης. Αρχικά είχε έξοδο στα πρώτα χιλιόμετρα της 1ης Ε.Δ. του αγώνα, διαλύοντας το αγωνιστικό του και βγαίνοντας εκτός μάχης βαθμών. Οι μηχανικοί όμως έκαναν υπερπροσπάθεια, επισκεύασαν το Toyota GR Yaris Rally1 και ο Ιάπωνας συνέχισε την επόμενη ημέρα.

Στην σημερινή όμως προτελευταία Ε.Δ. του αγώνα, ο Ιάπωνας βρήκε σε μία μεγάλη πέτρα, το αγωνιστικό σηκώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στις δύο ρόδες, ντελαπάρισε και τελικά σταμάτησε σε μία κολώνα ηλεκτροδότησης. Ευτυχώς τόσο ο Katsuta όσο και ο συνοδηγός Aaron Jonston είναι καλά στην υγεία τους.

Λόγω του ατυχήματος, ακυρώθηκε η συγκεκριμένη Ε.Δ. με την τελευταία του αγώνα να λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα. Εκτός απροόπτου, το δίδυμο Pajari – Salminen θα πανηγυρίσει μία σπουδαία νίκη, με Toyota GR Yaris Rally1.