Μια απρόσμενη αντιπαράθεση ξέσπασε μετά το Grand Prix του Μονακό, με πρωταγωνιστές τον Charles Leclerc και τη Brembo, τον προμηθευτή συστημάτων πέδησης της Ferrari.

Ο Μονεγάσκος οδηγός είδε τον αγώνα της πατρίδας του να ολοκληρώνεται πρόωρα έπειτα από ατύχημα στους τελευταίους γύρους, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα. Αμέσως μετά τον τερματισμό, ο Leclerc δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και απέδωσε το συμβάν σε σοβαρό πρόβλημα πέδησης καθώς όπως είπες δεν λειτούργησαν τα φρένα.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026



Charles Leclerc: «Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό. Ήμουν πάντα πολύ ειλικρινής και, όσες φορές κι αν κάνω λάθη, τα παραδέχομαι χωρίς να ψάχνω δικαιολογίες. Γι’ αυτό είμαι πάντα απόλυτα ειλικρινής όταν βρίσκομαι μπροστά στις κάμερες. Όμως σήμερα δεν πρόκειται να αναλάβω καμία ευθύνη για αυτό που συνέβη. Πατάω το φρένο και υπάρχει κάτι σε αυτά τα φρένα που… στα εμπρός φρένα η επιβράδυνση ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που περίμενα, ενώ στα πίσω φρένα δεν υπήρχε ουσιαστικά καμία επιβράδυνση. Ήταν σαν να μην είχα καθόλου πίσω φρένα.Και προσέχω πολύ τα λόγια μου. Σήμερα δεν έχω πολλά να πω. Φαίνομαι σαν ηλίθιος. Και όταν φαίνεσαι σαν ηλίθιος εξαιτίας ενός δικού σου λάθους, αυτό είναι εντάξει. Όμως εδώ μιλάμε για κάτι που αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας.Έχουμε τη λύση και από τον επόμενο αγώνα θα ακολουθήσω την κατεύθυνση που χρησιμοποιεί ο Lewis. Αυτό θα λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζω.»

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αίσθηση στο paddock, καθώς η Ferrari συνεργάζεται με τη Brembo εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η ιταλική εταιρεία δεν άφησε αναπάντητα τα σχόλια του οδηγού και προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση «Η συνεργασία μεταξύ της Brembo και της Scuderia Ferrari διαρκεί εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια και επεκτείνεται επίσης και σε άλλες εταιρείες του ομίλου, όπως οι AP Racing και Ohlins, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη και το εύρος αυτής της μακροχρόνιας συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία δεν γνωρίζει τα ακριβή αίτια των προβλημάτων που αντιμετώπισε ο Charles Leclerc και, ως εκ τούτου, θεωρεί πρόωρο να εξαχθούν οριστικά τεχνικά συμπεράσματα πριν αναλυθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, είναι απαραίτητο να εξεταστούν τα δεδομένα τηλεμετρίας σε συνεργασία με τους μηχανικούς της ομάδας, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση του περιστατικού.

Η Brembo αποτελεί σημείο αναφοράς στη Formula 1 και οι τεχνολογίες πέδησής της βρίσκονται σε όλα τα μονοθέσια του grid. Διαχρονικά, οι ομάδες της Formula 1 επιλέγουν τις λύσεις της Brembo, αναγνωρίζοντας την αξιοπιστία, την καινοτομία και τις κορυφαίες επιδόσεις που προσφέρει. Ο όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία, την αξιοπιστία και τις επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα τη συνεργασία του με τη Scuderia Ferrari και όλες τις υπόλοιπες ομάδες της Formula 1.»

Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, ο Leclerc εξετάζει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει διαφορετική διαμόρφωση πέδησης που χρησιμοποιεί ήδη ο Lewis Hamilton, αναζητώντας λύση στα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν στους τελευταίους αγώνες.