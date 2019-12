Οι κορυφαίοι του 2019

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Έπειτα από μία κοπιαστική και συνάμα θεαματική χρονιά, οι αθλητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού συναντήθηκαν στο Grosvenor House του Λονδίνου, στο πλαίσιο των βραβείων 2019 Autosport Awards.

Τα εφετινά βραβεία ονομάστηκαν «The Greatest Night in Motorsport» και η εκδήλωση ήταν πιο λαμπερή από ποτέ.

Περισσότεροι από 1.000 οδηγοί και αναβάτες, σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο των τεσσάρων και των δύο τροχών και «μύθοι» των αγώνων, όπως ο Sir Jackie Stewart, συναντήθηκαν στην κατάμεστη αίθουσα του πολυτελούς ξενοδοχείου της βρετανικής πρωτεύουσας.

Οδηγός της Χρονιάς 2019 αναδείχθηκε ο έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 Lewis Hamilton και Αναβάτης της Χρονιάς ο κυρίαρχος του MotoGP Marc Marquez.

Rookie of the Year αναδείχθηκε ο Alex Albon της Red Bull Racing, ενώ το έπαθλο «John Bolster», το οποίο δίνεται σε οργανισμό ή πρόσωπο που έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, απονεμήθηκε στον Charlie Whiting, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο.

Επίσης, τιμήθηκαν πολλά νεαρά ταλέντα που διακρίθηκαν στις μικρότερες κατηγορίες, καθώς και ο πρίγκιπας Αλβέρτος, στο πλαίσιο της επετείου για τα 90 χρόνια του εικονικού GP Monaco.

Αναλυτικά τα βραβεία:

Rider of the Year: Marc Márquez

International Racing Driver of the Year: Lewis Hamilton

British Competition Driver of the Year: Lando Norris

Rally Car of the Year: Toyota Yaris WRC

Rookie of the Year: Alex Albon

Rally Driver of the Year: Ott Tänak

Racing Car of the Year: Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+

The Aston Martin Autosport BRDC Award: Jonathan Hoggard

The Autosport Williams Engineer of the Future Award: Luke Dardis

The Mahindra Pioneering and Innovation Award: W Series

The Gregor Grant Award: Dick Bennetts, WSR

The Gregor Grant Award: Monaco GP

The John Bolster Award: Charlie Whiting

Moment of the Year: Jean-Éric Vergne