Ο Έλληνας οδηγός Δημήτρης Παπαναστασίου μπορεί στους δύο πρώτους αγώνες, στο Autodromo di Monza και τη μάχη στην καρδιά των Αρδεννών και το θρυλικό Spa-Francorchamps να έφτασε … ένα βήμα από τη νίκη, όμως στον τρίτο γύρο της σεζόν στο McLaren Trophy Europe, στο Misano έκανε την υπέρβαση!

Το #12 της Raptor Engineering, το οποίο ο 43χρονος οδηγός μοιράζεται με τον Ιταλό Ferdinando D’Auria, πρωταγωνίστησε στους δύο αγώνες στην -γνωστή από το MotoGP- πίστα, κατακτώντας ισάριθμες νίκες στην κατηγορία Pro-Am! Δύο επιτυχίες με σημαντικό αντίκτυπο στη βαθμολογία και τη μάχη του τίτλου αλλά και ξεχωριστή σημασία, αφού ο Δημήτρης Παπαναστασίου ανέβηκε στο βάθρο και προς τιμή του ακούστηκε ο Ελληνικός εθνικός ύμνος, με φόντο τη γαλανόλευκη!

Ο Έλληνας οδηγός είπε σχετικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος με τα αποτελέσματα του τρίτου γύρου του McLaren Trophy Europe. Μετά το καλό ξεκίνημα στη Monza και τον δύσκολο γύρο στο Spa, αυτή η διπλή νίκη επιβεβαιώνει ότι η σκληρή δουλειά που κάνουμε μαζί με τον Ferdinando και την ομάδα της Raptor Engineering αποδίδει καρπούς. Γενικά, τα συναισθήματα μου από αυτούς τους τρεις πρώτους γύρους είναι πολλά και έντονα. Είμαι ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα επιδόσεις μου και ιδιαίτερα περήφανος που εκπροσωπώ επάξια την Ελλάδα σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το McLaren Trophy Europe. Είναι πρώτη φορά που ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα GT και από ότι μου είπανε χαρακτηριστικά και οι διοργανωτές τους άρεσε πολύ ο ύμνος της Ελλάδος. Ελπίζω να ακουστεί σύντομα ξανά στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα μου, τους χορηγούς μου και όλους όσοι με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια».

Αυτή η επιτυχία δεν ήταν προϊόν τύχης – ήταν το αναμενόμενο, επόμενο βήμα, σε μία σεζόν που είχε ξεκινήσει με δυναμικές εμφανίσεις και θετικά αποτελέσματα.

Ο Δημήτρης περιέγραψε αυτό το έντονο αγωνιστικό τριήμερο, ξεκινώντας με την παρθενική του νίκη στο θεσμό: «Στις κατατακτήριες δοκιμές του πρώτου αγώνα, είχα 5 γύρους για να σημειώσω τον καλύτερο δυνατό χρόνο – αν και επί της ουσίας, είναι δύο γύροι, μέχρι να έρθουν τα ελαστικά στην ιδανική θερμοκρασία και πίεση. Στον τρίτο μου γύρο, πάτησα στην τελευταία στροφή εκτός ορίων της πίστας, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο χρόνος μου, πράγμα που συνέβη και στην επόμενη προσπάθεια. Αυτό μου δημιούργησε αρκετό άγχος, γιατί πλέον είχα μόνο ένα γύρο στη διάθεσή μου και παράλληλα, ήξερα ότι τα ελαστικά μου δεν θα ήταν πλέον στην ιδανική θερμοκρασία. Παρόλα αυτά κατάφερα να κάνω τον 13ο χρόνο ανάμεσα στα 20 αυτοκίνητα και δεύτερο στην Pro-Am. Στον αγώνα είχα μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση, στις πρώτες δύο στροφές πρέπει να πέρασα 3 ή 4 αυτοκίνητα, αλλά στην πίσω ευθεία δεν χρησιμοποίησα σωστά το κουμπί του Push to Pass, με αποτέλεσμα να δώσω πίσω δύο από τις θέσεις αυτές. Μέχρι τα μισά του αγώνα, είχα ανέβει ξανά στην 11η θέση, όντας δεύτερος στην κατηγορία μας. Στον 12ο γύρο, βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, το οποίο μας έδωσε ευκαιρία για ένα καλό pitstop όπου περάσαμε και τους πρωτοπόρους της Pro-Am μέχρι εκείνο το σημείο, Filippo Barberi – Jody Lambrughi. Ο teammate μου πήρε το αυτοκίνητο και έκανε κι αυτός ένα πολύ δυνατό stint, ανεβαίνοντας στην 7η θέση της γενικής κατάταξης, και κρατώντας πίσω του τον ταχύτατο Alejandro Geppert της Alfab ο οποίος έγραφε συνεχώς ταχύτερους γύρους καταδιώκοντάς μας. Κάπως έτσι, η καρό σημεία μας βρήκε στην 3η θέση της γενικής (!) και στην 1η της κατηγορίας μας, σηματοδοτώντας την πρώτη μας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα».

Όσο για τον δεύτερο αγώνα στο Misano, μπορεί να ξεκίνησε από πιο μειονεκτική θέση στο grid, όμως ολοκληρώθηκε με αντίστοιχο θρίαμβο!

«Στο δεύτερο αγώνα, οδήγησε ο Ferdy στις κατατακτήριες και δυστυχώς, δεν κατάφερε να κινηθεί γρήγορα – σημειώνοντας τον 15ο χρόνο. Όμως, έκανε εξαιρετική εκκίνηση, πήρε άμεσα 4 θέσεις και συνέχισε με εξαιρετικό γυρολόγιο. Την ίδια ώρα, ο pole man, Geppert, είχε κάνει ένα… διαστημικό πρώτο stint, ανοίγοντας διαφορά 9sec από τον δεύτερο οδηγό Pro, μέσα σε μόλις 9 γύρους. Όμως είχαμε ξανά αυτοκίνητο ασφαλείας, πέρασα νωρίς πίσω από το τιμόνι και καθώς ήμουν γενικά 2sec στο γύρο ταχύτερος από τον Am teammate του Geppert, τον Eric Behrens, η Alfab επέλεξε να καθυστερήσει να κάνει τη δική της αλλαγή… βάρδιας. Αυτό δεν τους βγήκε, έπεσαν τελικά τρίτοι, αφήνοντάς με να δίνω μάχη τον Lambrughi – έναν οδηγό προερχόμενο από την κατηγορία GT3. Μία μάχη που ολοκληρώθηκε πρόωρα, όταν το δικό του McLaren Artura Trophy Evo2 έμεινε από φρένα, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσουμε τη δεύτερη νίκη μας».

Με αυτή την επιτυχία, οι Παπαναστασίου-D’Auria κέρδισαν δύο θέσεις στη βαθμολογία και είναι πια δεύτεροι, πίσω μόνο από τους Geppert-Behrens. Απομένουν δύο γύροι για την ολοκλήρωση της σεζόν, με το επόμενο ραντεβού να είναι σε μία ακόμα πίστα της Formula 1, αυτή της Βαρκελώνης.

Όμως αυτή η πρόκληση είναι ακόμα μακριά για τον Δημήτρη Παπαναστασίου: «Τώρα ήρθε η ώρα για το καλοκαιρινό διάλειμμα και την ανασυγκρότηση. Η σεζόν μέχρι τώρα έχει κυλήσει θετικά, είμαστε στο κυνήγι του τίτλου, ραντεβού τον Οκτώβριο στον Καταλονία».

Αναλυτικά οι εναπομείναντες αγώνες του McLaren Trophy Europe για το 2026:

Γύρος #4, 2-4 Οκτωβρίου, Barcelona, Ισπανία

Γύρος #5, 16-18 Οκτωβρίου, Portimao, Πορτογαλία

Αρωγοί στις προσπάθειες του Δημήτρη Παπαναστασίου σε αυτό τον άκρως ανταγωνιστικό θεσμό, είναι η Powerhealth Greece και η Motorlease.