Τι έγινε στον Α αγώνα

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E πραγματοποίησε τον 16ο και προτελευταίο γύρο της σεζόν το Σάββατο 15/8 στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL του Λονδίνου. Ο Taylor Barnard πραγματοποίησε μια δυνατή επίδοση στην ασυνήθιστη πίστα της βρετανικής πρωτεύουσας χάρη σε έναν στρατηγικά καλά διαχειριζόμενο αγώνα, με ιδιαίτερα αποτελεσματική ανάπτυξη του Pit Boost και του «Attack Mode». Ταυτόχρονα με την 12η θέση του Maximilian Günther η DS Automobiles συγκέντρωσε περισσότερους από 2000 βαθμούς από την αρχή της συμμετοχής της στη Formula E.

Ο Barnard ένιωθε πολύ άνετα κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών, οπότε μπήκε στον αγώνα με στόχο να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς από τη 12η θέση της εκκίνησης. Και ο Βρετανός τα κατάφερε πραγματικά εξαιρετικά στο τιμόνι της DS E-TENSE FE25 του. Κάνοντας μια έξυπνη κίνηση στον αγώνα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας Full Course Yellow, ο νεαρός οδηγός της γαλλικής μάρκας βρήκε σύντομα τον σωστό ρυθμό και ανέβηκε στην έκτη θέση.

Μια ποινή για έναν αντίπαλο επέτρεψε τελικά στον Barnard να κερδίσει μια ακόμη θέση μετά τον τερματισμό και να σφραγίσει την πέμπτη θέση. Συγκεντρώνοντας 10 επιπλέον βαθμούς στη βαθμολογία των οδηγών, ο Taylor Barnard επέτρεψε επίσης στην DS Automobiles να ξεπεράσει το σημείο αναφοράς των 2000 βαθμών μετά από 11 έντονα χρόνια στην Formula E.

Ο team-mate του Maximilian Günther αντιμετώπισε έναν πιο δύσκολο αγώνα στο Λονδίνο. Αναγκασμένος να ξεκινήσει από τη 19η θέση μετά από δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές, ο Γερμανός έκανε ωστόσο μια ισχυρή προσπάθεια ανάκαμψης για να περάσει την γραμμή τερματισμού στη 12η θέση.

Τι έγινε στον Β αγώνα

Στον τελευταίο αγώνα της DS Automobiles στη Formula E που έγινε στο Λονδίνο, ο Taylor Barnard κατέκτησε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο πρωτάθλημα.

Εξαιρετικός στις κατατακτήριες δοκιμές, ο 22χρονος Βρετανός αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες της DS E-TENSE FE25 στην πίστα που βρίσκεται στην καρδιά του εκθεσιακού κέντρου ExCel και έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E. Η νίκη του οφείλεται και στη σωστή στρατηγική που εκτελέστηκε τέλεια από την ομάδα. Ο οδηγός της DS PENSKE πέτυχε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διαχείρισης ενέργειας και της διατήρησης ενός ισχυρού ρυθμού. Βρισκόμενος στην τρίτη θέση για μεγάλο μέρος του αγώνα, ο Taylor Barnard έκανε δύο αποφασιστικές προσπεράσεις στους τελευταίους γύρους για να πάρει το προβάδισμα και να διεκδικήσει με επιτυχία την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula E.

Έτσι στα 22 του, γίνεται επίσης ο νεότερος νικητής στην ιστορία της αμιγώς ηλεκτρικής σειράς αγώνων.

Αναμφίβολα θα μείνει για πολύ καιρό στη μνήμη, με τον Taylor Barnard να παίρνει τη νίκη μετά από έναν άψογα εκτελεσμένο αγώνα.

Με αυτόν τον τελευταίο αγώνα στο Λονδίνο, η DS Automobiles κλείνει ένα κεφάλαιο στην αγωνιστική ιστορία της Formula E. Μετά από 11 χρόνια ανταγωνισμού στο υψηλότερο επίπεδο με μερικούς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του κόσμου, η γαλλική μάρκα φεύγει από το πρωτάθλημα με το πιο εντυπωσιακό ρεκόρ στη σειρά: δύο διπλοί τίτλοι ομάδων και οδηγών, 19 νίκες, 56 τερματισμοί στο βάθρο, 26 pole positions, 2.030 βαθμοί και ρεκόρ επτά τερματισμών στο βάθρο στο Πρωτάθλημα Ομάδων.

Επιπλέον, η DS Automobiles συνέβαλε φέτος στην κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών από τη Stellantis.

(*) Στη Formula E, η Full Course Yellow (FCY) είναι μια διαδικασία ουδετεροποίησης του αγώνα που χρησιμοποιείται για την ασφαλή επιβράδυνση εντός της πίστας. Κατά την διάρκεια ενός FCY, τα αυτοκίνητα πρέπει να επιβραδύνουν στα 50 χλμ./ώρα εντός 5 δευτερολέπτων, να σχηματίσουν μια ενιαία σειρά και να διατηρούν σταθερή απόσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι προσπεράσεις απαγορεύονται αυστηρά και οι ενεργοποιήσεις της Λειτουργίας Επίθεσης (Attack Mode) είναι απενεργοποιημένες.

Δηλώσεις

Taylor Barnard

«Το να κερδίζω τους πρώτους μου βαθμούς στην έδρα μου είναι ένα πολύ ωραίο συναίσθημα, ειδικά καθώς κάναμε έναν από τους καλύτερους αγώνες μας από την αρχή της σεζόν. Το Σάββατο είχαμε λίγη τύχη με τη διαδικασία Full Course Yellow, καθώς μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε το Pit Boost την κατάλληλη στιγμή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα για όλη τη δουλειά που έχει κάνει. Για την νίκη μου την Κυριακή, τι να πω; Δυσκολεύομαι να συνειδητοποιήσω αυτά που πετύχαμε. Τελειώσαμε τη σεζόν με μια νίκη και τώρα είμαι ο νεότερος νικητής στην ιστορία της Formula E. Είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα! Όλη η ομάδα αξίζει τόσο πολύ αυτό το αποτέλεσμα μετά από όλη τη σκληρή δουλειά που έχει καταβάλει σε όλη αυτή τη δύσκολη σεζόν. Αυτή η νίκη είναι το καλύτερο δώρο στο τέλος της σεζόν που θα μπορούσα να κάνω σε όλους στην ομάδα.»

Maximilian Günther

«Το Σάββατο, ξεκινώντας από την πίσω σειρά του grid, αλλά τερματίζοντας 12ος την αποκαλείς και ως μία ισχυρή επίδοση. Ωστόσο, υπήρχε ακόμα η δυνατότητα να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Μας καθυστέρησε η διαδικασία Full Course Yellow κατά τη διάρκεια του παραθύρου pit-stop, καθώς η ομάδα μπορούσε προφανώς να αντιμετωπίσει μόνο ένα αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή όσο το δυνατόν καλύτερα. Στον δεύτερο αγώνα, ξεκινώντας από τη 14η θέση, περίμενα έναν πολύ περιπετειώδη αγώνα, και αυτό σίγουρα αποδείχθηκε, με πολλές μάχες να γίνονται παντού γύρω μου. Κατάφερα ακόμα να κερδίσω μερικές θέσεις για να τερματίσω 11ος, λίγο έξω από τους βαθμούς. Μαζί με την ομάδα, δώσαμε ό,τι είχαμε για να τελειώσουμε με θετικό τρόπο. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Taylor για την πρώτη του νίκη στη Formula E, καθώς και όλη την ομάδα για αυτή την τελική επιτυχία. Για την DS Automobiles, είναι ένας υπέροχος τρόπος να ολοκληρώσει το ταξίδι της στο πρωτάθλημα και είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να μοιραστώ μαζί της αυτές τις τελευταίες στιγμές χαράς.»

Βασικά στοιχεία από την είσοδο της DS Automobiles στη Formula E: