Επτά χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στο ημερολόγιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, η Sanya πραγματοποίησε μια θεαματική επιστροφή στη σειρά αγώνων E-Prix. Υψηλές θερμοκρασίες, περίπλοκη διαχείριση ενέργειας, πολυάριθμες προσπεράσεις και μια κόκκινη σημαία συνδυάστηκαν για να κάνουν τον 11ο γύρο έναν συναρπαστικό αγώνα στην πίστα δρόμου Haitang Bay.

Σε απαιτητικές συνθήκες, όπου η διαχείριση ενέργειας και η θέση στην πίστα αποδείχθηκαν κρίσιμες, ο αγώνας γρήγορα έγινε απρόβλεπτος. Μια κόκκινη σημαία, δύο περίοδοι με κίτρινη σημαία (Full Course Yellow*4) και αρκετά περιστατικά αναστάτωσαν συνεχώς τη στρατηγική εικόνα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ξεκινώντας από την έκτη θέση στην εκκίνηση, ο Nick Cassidy ήταν ένας από τους κορυφαίους οδηγούς κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του αγώνα. Χάρη σε μια αποτελεσματική στρατηγική και την άψογη χρήση του Attack Mode, ο Νεοζηλανδός ανέβηκε σταθερά στην πρώτη θέση και ηγήθηκε του αγώνα για τρεις γύρους. Κινούμενος άνετα ανάμεσα στην πρώτη ομάδα αγωνιζομένων και φαινομενικά έτοιμος να διεκδικήσει ένα δυνατό αποτέλεσμα, ο αγώνας του Cassidy πήρε μια διαφορετική τροπή μετά την κόκκινη σημαία που προκλήθηκε από ένα σοβαρό ατύχημα στη μέση του αγώνα. Μετά την επανεκκίνηση, ο Cassidy Η επιστροφή της Formula E στη Σάνια μετά από επτά χρόνια απουσίας προσέφερε έναν έντονο αγώνα με μία κόκκινη σημαία και δύο περιόδους Full Course Yellow με κίτρινη σημαία που επηρέαζε το σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου του και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο pit lane. Μια επακόλουθη ποινή για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane περιέπλεξε περαιτέρω τον αγώνα του, εμποδίζοντάς τον τελικά να τερματίσει, παρά την πολλά υποσχόμενη ταχύτητα που είχε δείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Jean-Éric Vergne ξεκίνησε από τη δέκατη τρίτη θέση. Ο Γάλλος έχτισε τον αγώνα του υπομονετικά σε ένα εξαιρετικά συμπαγές πεδίο ανταγωνισμού, κερδίζοντας σταδιακά θέσεις μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης ενέργειας και μιας σταθερής στρατηγικής σε δύσκολες συνθήκες. Έχοντας περάσει μεγάλο μέρος του αγώνα μαχόμενος για την πρώτη δεκάδα, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula E ανέβηκε στα όρια της πρώτης πεντάδας κατά τα τελευταία στάδια του αγώνα. Παρά τις αρκετές αλλαγές θέσεων στον αγώνα, ο Vergne παρέμεινε στη μάχη μέχρι την καρό σημαία. Αρχικά κατατάχθηκε ένατος, αλλά τελικά επωφελήθηκε από τις ποινές που επιβλήθηκαν σε αρκετούς αγωνιζόμενους, οι οποίες τον οδήγησαν στην όγδοη θέση και εξασφάλισαν τέσσερις πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα.

Ενώ το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις δυνατότητες που έχει επιδείξει η ομάδα, η Citroën Racing Formula E Team αφήνει τη Σάνια με πολύτιμα διδάγματα, καθώς το ασιατικό σκέλος της σεζόν συνεχίζεται σε δύο εβδομάδες με έναν κρίσιμο διπλό αγώνα στη Σαγκάη.

Οι δηλώσεις των δύο οδηγών – πρωταγωνιστών

Nick Cassidy, οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E: «Δυστυχώς, δεν κέρδισα βαθμούς στην Σάνια και δεν κατατάχθηκα στον τερματισμό. Πολλά πράγματα πήγαν στραβά κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάτι που είναι απογοητευτικό επειδή δείξαμε καλές δυνατότητες στο πρώτο μισό και ήμασταν μπροστά για ένα διάστημα. Υπάρχουν ακόμα θετικά που μπορούμε να πάρουμε από το Σαββατοκύριακο και μάθαμε πολλά. Απόλαυσα την επιστροφή μου στην Κίνα και τώρα η προσοχή μου επικεντρώνεται στο να μεταφέρω αυτά τα μαθήματα στη Σαγκάη.»

Jean-Éric Vergne οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E: «Ήταν στην πραγματικότητα ένας αρκετά καλός αγώνας, ακόμα κι αν δεν φαινόταν να έχουμε τον ρυθμό για να προχωρήσουμε περισσότερο. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά ως ομάδα. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε αξιοποιήσει περισσότερο το δεύτερο Attack Mode, αλλά το να ξεκινήσουμε από την 13η θέση και να τερματίσουμε στην 8η θέση εξακολουθεί να είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα πάρουμε αυτούς τους βαθμούς και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά καθώς συνεχίζουμε να βελτιώνουμε το αυτοκίνητο ενόψει των επόμενων αγώνων στη Σαγκάη.»