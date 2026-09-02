Πριν ακόμη προλάβει να φιλοξενήσει το πρώτο του Grand Prix, το νέο Madring στη Μαδρίτη βρέθηκε ήδη αντιμέτωπο με ένα απρόοπτο περιστατικό.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, άγνωστοι έκλεψαν περίπου 300 μέτρα ηλεκτρικών καλωδίων από εγκαταστάσεις της νέας πίστας, με την ισπανική Εθνική Αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Το περιστατικό έρχεται μάλιστα σε ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς απομένουν πλέον λιγότερες από δύο εβδομάδες μέχρι το πρώτο ισπανικό Grand Prix της Formula 1 στη Μαδρίτη, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 11 έως 13 Σεπτεμβρίου.

Έκλεψαν καλώδια από γεννήτριες

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα, η κλοπή έγινε αντιληπτή την Κυριακή και αφορά καλώδια που ήταν συνδεδεμένα με γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήμα τούνελ του Madring. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 300 μέτρα καλωδίων, τα οποία αφαιρέθηκαν από την εγκατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι βρίσκονται πίσω από την κλοπή, ενώ δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας, η οποία προσπαθεί να διαπιστώσει πώς ακριβώς έγινε η εισβολή στις εγκαταστάσεις και ποιοι ήταν οι δράστες.

Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από την F1

Το Madring αποτελεί το νέο σπίτι του ισπανικού Grand Prix, παίρνοντας τη θέση της παραδοσιακής πίστας της Βαρκελώνης. Η Formula 1 θα επισκεφθεί για πρώτη φορά τη νέα εγκατάσταση της Μαδρίτης τον Σεπτέμβριο, με τον αγώνα να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νέα γεγονότα στο φετινό καλεντάρι.

Η πίστα βρίσκεται στην περιοχή γύρω από το εκθεσιακό κέντρο IFEMA Madrid και έχει μήκος περίπου 5,4 χιλιόμετρα, με 22 στροφές. Πρόκειται για έναν συνδυασμό μόνιμης αγωνιστικής εγκατάστασης και δρόμου, με μία από τις πιο χαρακτηριστικές νέες προκλήσεις να είναι η περίφημη κεκλιμένη στροφή La Monumental. Το πρώτο μεγάλο αγωνιστικό τεστ πραγματοποιήθηκε ήδη με τη Formula 3, με την πίστα να αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική. Στις δύο ημέρες δοκιμών καταγράφηκαν συνολικά 19 κόκκινες σημαίες, ενώ οι 11 από αυτές προκλήθηκαν από επαφές με τις μπαριέρες.

Η κλοπή των καλωδίων προστίθεται σε μια σειρά ζητημάτων που έχουν απασχολήσει το νέο Madring πριν ακόμη πραγματοποιηθεί το πρώτο Grand Prix

Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει συζητήσεις σχετικά με την πορεία των εργασιών, ενώ οι πρώτες δοκιμές με μονοθέσια της Formula 3 έφεραν στο προσκήνιο και τις αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής για τον θόρυβο. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών αναφέρθηκαν ιδιαίτερα υψηλές μετρήσεις θορύβου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αντιδράσεις από ομάδες κατοίκων και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι διοργανωτές και οι τοπικές αρχές έχουν προαναγγείλει μέτρα, μεταξύ των οποίων και η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων πριν από το Grand Prix.

Η Μαδρίτη έχει εξασφαλίσει το ισπανικό Grand Prix μέχρι το 2035, με το Madring να φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο ιδιαίτερες νέες εγκαταστάσεις του παγκόσμιου πρωταθλήματος.