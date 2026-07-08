Το γεγονός ότι στις ειδικές διαδρομές του μεγάλου μας αγώνα που μετράει στο WRC δεν είχαμε παρατράγουδα το οφείλουμε αφενός στη σωστή οργάνωση αλλά και στους αφανείς ήρωες που φρόντισαν να κρατήσουν τους θεατές μακριά από τα επικίνδυνα σημεία. Οι αφανείς ήρωες του EKO Rally Acropolis είναι οι άνθρωποι που επωμίζονται το βάρος της ασφάλειας η είναι σε επιφυλακή να επέμβουν σε περίπτωση ατυχήματος.

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας που είναι στραμμένα στα κορυφαία πληρώματα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που εργάζεται αθόρυβα, μακριά από τις κάμερες, ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί με απόλυτη ασφάλεια. Πρόκειται για τους κριτές, τους marshals, τους εθελοντές και όλα τα στελέχη ασφαλείας που βρέθηκαν στις ειδικές διαδρομές του EKO Rally Acropolis.

Η αποστολή τους δεν ήταν εύκολη. Χιλιάδες φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού κατέκλυσαν τα βουνά και τις ειδικές διαδρομές για να ζήσουν από κοντά το μοναδικό θέαμα που προσφέρει το «Ράλλυ των Θεών». Παρά τον ενθουσιασμό, η ασφάλεια έπρεπε να παραμείνει η απόλυτη προτεραιότητα.

Οι κριτές είχαν την ευθύνη να καθοδηγούν τους θεατές προς τα ασφαλή σημεία θέασης, να απομακρύνουν όσους βρίσκονταν σε επικίνδυνες θέσεις και να εξηγούν με υπομονή ότι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο μπορεί να αλλάξει πορεία μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου ή να εκτοξεύσει πέτρες με μεγάλη δύναμη. Οι οδηγίες της διοργάνωσης προβλέπουν ότι οι θεατές πρέπει να βρίσκονται μόνο στις εγκεκριμένες ζώνες παρακολούθησης και να ακολουθούν τις υποδείξεις των κριτών και των υπευθύνων ασφαλείας.

Πολλές φορές χρειάστηκε να επιδείξουν ψυχραιμία, επιμονή και αποφασιστικότητα, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που, αναζητώντας το ιδανικό πλάνο ή μια καλύτερη φωτογραφία, επέλεγαν σημεία που εγκυμονούσαν σοβαρούς κινδύνους. Οι άνθρωποι της ασφάλειας δεν λειτουργούσαν ως «απαγορευτικοί», αλλά ως οι πρώτοι προστάτες της ανθρώπινης ζωής.

Η παρουσία τους ήταν καθοριστική και για την ομαλή εξέλιξη του αγώνα. Σε διεθνείς διοργανώσεις όπως το EKO Rally Acropolis, ακόμη και η παρουσία λίγων θεατών σε απαγορευμένα σημεία μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακόμη και σε διακοπή ειδικών διαδρομών, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία όλων των εμπλεκομένων.

Αξίζει ιδιαίτερη αναγνώριση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι παρέμειναν επί ώρες κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, μέσα στη σκόνη και σε δύσβατες περιοχές, έχοντας ως μοναδικό στόχο να επιστρέψουν όλοι οι θεατές, οι αγωνιζόμενοι και τα στελέχη της διοργάνωσης ασφαλείς στα σπίτια τους.

Το EKO Rally Acropolis δεν είναι μόνο τα εντυπωσιακά περάσματα η η μάχη με τα χρονόμετρα. Είναι και η τεράστια προσπάθεια εκατοντάδων ανθρώπων που εργάζονται αθόρυβα για να διασφαλίσουν ότι αυτή η γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα ολοκληρωθεί χωρίς δυσάρεστα περιστατικά.Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» αξίζει σε κάθε κριτή, marshal, εθελοντή και μέλος της ομάδας ασφαλείας. Η προσφορά τους δεν μετριέται σε δευτερόλεπτα ή σε αποτελέσματα αγώνων, αλλά στις ζωές που προστατεύουν και στην επιτυχία μιας διοργάνωσης που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Αλλά δεν είναι μόνοι οι κριτές

Πίσω από τη σκόνη που σηκώνεται στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές του «Ράλλυ των Θεών» βρίσκεται ένας ολόκληρος μηχανισμός ανθρώπων που φροντίζει ώστε κάθε αγωνιστική ημέρα να ολοκληρώνεται με ασφάλεια. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, την ώρα που οδηγοί, συνοδηγοί και αυτοκίνητα αγωνίζονται απέναντι στον χρόνο, εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται διαρκώς έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Στη φετινή διοργάνωση, 164 ειδικά εκπαιδευμένοι Εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες από 13 Περιφερειακά Τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την υποστήριξη 15 διασωστικών οχημάτων και πλήρως εξοπλισμένων κινητών μονάδων, κάλυψαν το σύνολο των ειδικών διαδρομών, από την τελετή εκκίνησης και την EKO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park έως τον τερματισμό του αγώνα, στο πάρκο Δεξαμενής στο Λουτράκι.

Η αποστολή τους εκτείνεται από το Service Park μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σημεία των βουνών. Πριν ακόμη ξημερώσει, μεταφέρουν φορεία, απινιδωτές, ιατρικό εξοπλισμό και μέσα επικοινωνίας, αναλαμβάνοντας θέσεις που πολλές φορές προσεγγίζονται μόνο πεζή. Η υψηλή θερμοκρασία, η σκόνη που περιορίζει την ορατότητα και το δύσβατο ανάγλυφο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποστολής τους, χωρίς ποτέ να επηρεάζουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Σε στενή συνεργασία με τους κριτές, τις ιατρικές υπηρεσίες και τα υπόλοιπα στελέχη της διοργάνωσης, αποτελούν βασικό κρίκο του συνολικού σχεδιασμού ασφαλείας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Από την αντιμετώπιση περιστατικών θερμοπληξίας θεατών έως την άμεση υποστήριξη πληρωμάτων έπειτα από έξοδο, κάθε επέμβαση απαιτεί ψυχραιμία, συντονισμό και ταχύτητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η φετινή ειδική διαδρομή «Μαίναλο». Το πυκνό ελατοδάσος, το απαιτητικό οδόστρωμα και οι χιλιάδες θεατές δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον. Όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του έπειτα από άλμα στο οροπέδιο των Ρουχών, οι διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, συμβάλλοντας στον ασφαλή απεγκλωβισμό του συνοδηγού και παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες.

«Η αδρεναλίνη χτυπούσε κόκκινο, αλλά το μυαλό έπρεπε να μείνει καθαρό. Ξέραμε ότι κάθε κίνηση έπρεπε να είναι ακριβής», σχολιάζει ένας από τους συμμετέχοντες διασώστες. Την ίδια ημέρα ανταποκρίθηκαν και σε περιστατικό ανακοπής θεατή, υπενθυμίζοντας ότι η αποστολή τους αφορά κάθε άνθρωπο που βρίσκεται στον αγώνα, είτε συμμετέχει είτε τον παρακολουθεί.

Η προσφορά τους, ωστόσο, αποτυπώνεται και στις δεκάδες μικρές παρεμβάσεις που συχνά περνούν απαρατήρητες: η παροχή νερού, η αντιμετώπιση μικροτραυματισμών, η καθοδήγηση των θεατών σε ασφαλή σημεία και η διαρκής παρουσία δίπλα σε όσους χρειάζονται βοήθεια. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη θέση τους πριν από την εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου και αποχωρούν τελευταίοι, όταν η ειδική διαδρομή αδειάσει. Το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και η αποτελεσματικότητα των ομάδων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αναγνωρίζονται από τη διοργάνωση του αγώνα, που εκφράζει την εκτίμησή της για τον επαγγελματισμό και τον συντονισμό που διαχρονικά επιδεικνύουν.

Η συμβολή τους αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο μέρος του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Με τη χαρακτηριστική κόκκινη στολή τους να ξεχωρίζει μέσα στη σκόνη των ελληνικών βουνών, οι άνθρωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εργάζονται αθόρυβα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ώστε το ενδιαφέρον να παραμένει εκεί όπου πρέπει: στον αγώνα. Γιατί πίσω από κάθε επιτυχημένη διοργάνωση υπάρχουν άνθρωποι που φροντίζουν για την ασφάλεια όλων.