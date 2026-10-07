Το πρώτο του αγωνιστικό Σαββατοκύριακο δεν θα μπορούσε να έχει ιδανικότερο φινάλε. Στις 27 Σεπτεμβρίου, στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, ο 36χρονος Βασίλης Σκαναβής πραγματοποίησε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στον 3ο γύρο του AUTOVISION Hellenic Auto GP.

Κάθισε στο μπάκετ του PEUGEOT 106 S16, οδήγησε εξαιρετικά και κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του στην 3η θέση της κατηγορίας Ν2.

Αν και δεν ανήκει στη «φουρνιά» των νεαρών οδηγών που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ο Σκαναβής έκλεψε τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα την ταχύτητα και τις ικανότητές του.

Απαιτητικές συνθήκες και μάχες στο όριο

Ο αγώνας στα Μέγαρα αποτέλεσε μια πραγματική πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες. Ο καιρός παρέμεινε απρόβλεπτος καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, με το σκηνικό να εναλλάσσεται διαρκώς μεταξύ βροχής και ηλιοφάνειας, συνοδευόμενο από δυνατούς ανέμους. Αυτές οι συνθήκες δημιούργησαν τεράστιες μεταβολές στα επίπεδα πρόσφυσης της πίστας, μετατρέποντας το στήσιμο των αυτοκινήτων και την οδήγηση σε έναν απαιτητικό γρίφο για ομάδες και οδηγούς.

Η κατηγορία Ν συγκέντρωσε συνολικά 15 συμμετοχές, ανεβάζοντας τον πήχη της δυσκολίας. Ειδικά στην Ν2, το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, με τα Peugeot 106 να βρίσκονται στο επίκεντρο εντυπωσιακών μαχών. Μέσα σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο Σκαναβής κλήθηκε να διαχειριστεί όχι μόνο τις παγίδες της πίστας, αλλά και την αναπόφευκτη πίεση που συνοδεύει κάθε αγωνιστικό ντεμπούτο.

Το πρώτο κεφάλαιο μόλις γράφτηκε

Η κατάκτηση της τρίτης θέσης δεν ήταν τυχαία. Ήρθε ως το απόλυτο επιστέγασμα μιας άρτιας προσπάθειας που συνδύασε ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ώριμη διαχείριση του αγώνα, στοιχεία εντυπωσιακά για έναν «πρωτάρη» στους αγώνες ταχύτητας.

Για τον Βασίλη Σκαναβή, το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή θέση στην κατάταξη. Είναι το πρώτο ισχυρό αγωνιστικό αποτύπωμα μιας νέας, πολλά υποσχόμενης πορείας. Το αγωνιστικό του κεφάλαιο μόλις άνοιξε, με το Peugeot 106 S16 να γίνεται το ιδανικό αυτοκίνητο για τους επόμενους αγώνες.