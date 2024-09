Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και η RB απέλυσε τον Daniel Ricciardo, σε μία απόφαση που συζητιόταν καιρό και μάλιστα έχει άμεση ισχύ. Έτσι για τα υπόλοιπα 6 Grand Prix της χρονιάς, την θέση του θα πάρει ο Lawson.

Παραμένει ασαφές τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον Ricciardo, αλλά είναι απίθανο να περιλαμβάνει μια θέση στο grid της Formula 1 το 2025.

Ο Αυστραλός έτρεξε σε 258 αγώνες Formula 1, ανέβηκε στο πόντιουμ 32 φορές, σημείωσε 8 νίκες και συνολικά 1329 πόντους. Μία καριέρα που «κράτησε» 14 σεζόν, με τον οδηγό να έχει το δικό του κοινό, όντας πάντα με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο «κολλημένο» στο πρόσωπο αλλά και με μία καλή κουβέντα για όλους.

Κατά τη διάρκεια της καριέρα τους οδήγησε για τις HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren και RB.

Ο ίδιος δήλωσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: ««Αγαπώ αυτό το άθλημα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Στις ομάδες και τα άτομα που έπαιξαν το ρόλο τους, σας ευχαριστώ. Στους οπαδούς που αγαπούν το άθλημα μερικές φορές περισσότερο από εμένα, σας ευχαριστώ. Πάντα θα έχει τα σκαμπανεβάσματά του, αλλά ήταν διασκεδαστικό και η αλήθεια είναι ότι δεν θα το άλλαζα. Μέχρι την επόμενη περιπέτεια».

Thank you Daniel 💙

⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.”#F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU

— Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 26, 2024