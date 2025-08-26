Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Cadillac υπέγραψε τους Sergio Perez και Valtteri Bottas ως οδηγούς της, όταν η ομάδα ενταχθεί στο grid της Formula 1 για πρώτη φορά το 2026. Η αμερικανική ομάδα, η οποία υποστηρίζεται από την General Motors και θα καθοδηγείται από τον Graeme Lowdon, θα γίνει η 11η ομάδα του αθλήματος την επόμενη σεζόν.

Η Cadillac επέλεξε την εμπειρία, υπογράφοντας τον «Checo» Perez και τον αναπληρωματικό της Mercedes, Bottas – οι οποίοι έχουν 527 συμμετοχές σε Grand Prix και 16 νίκες σε Grand Prix αθροιστικά.

«Η υπογραφή δύο πολύ έμπειρων οδηγών αγώνων όπως οι Bottas και Checo είναι ένα τολμηρό σημάδι πρόθεσης», δήλωσε ο Lowdon. “Τα έχουν δει όλα και ξέρουν τι χρειάζεται για να πετύχει κανείς στη Formula 1. Αλλά το πιο σημαντικό, καταλαβαίνουν τι σημαίνει να βοηθάς στην οικοδόμηση μιας ομάδας. Η ηγεσία τους, η ανατροφοδότηση, τα σκληραγωγημένα ένστικτά τους στους αγώνες και φυσικά η ταχύτητά τους θα είναι ανεκτίμητα καθώς ζωντανεύουμε αυτήν την ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα της Mercedes για τη συνεργασία και την κατανόησή τους”.

Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη επιστροφή για το δίδυμο των 35άρηδων οδηγών, αφού έχασαν τις αντίστοιχες θέσεις τους στην F1 στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Ο Πέρεζ αφιέρωσε λίγο χρόνο για να σκεφτεί τους μελλοντικούς του στόχους και να περάσει χρόνο με την οικογένειά του μετά την αποχώρησή του από τη Red Bull, ενώ ο Μπότας παρέμεινε στο paddock ως αναπληρωματικός για τη Mercedes μετά την αποχώρησή του από τη Sauber.

Ο Μεξικανός Πέρεζ φέρνει τεράστια εμπειρία στη F1, έχοντας αγωνιστεί για τη Sauber, τη McLaren και τη Force India/Racing Point πριν μετακομίσει στη Red Bull, όπου βοήθησε την ομάδα να κερδίσει το Πρωτάθλημα Ομάδων το 2022 και το 2023. «Η ένταξή μου στην ομάδα της Cadillac Formula 1 είναι ένα απίστευτα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου», δήλωσε «Από τις πρώτες μας συζητήσεις, μπορούσα να νιώσω το πάθος και την αποφασιστικότητα πίσω από αυτό το έργο.

Ο Φινλανδός Μπότας σημείωσε απίστευτη επιτυχία στη Mercedes, παίζοντας βασικό ρόλο στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ομάδων από τα Ασημένια Βέλη κάθε χρόνο από το 2017 έως το 2021. «Από τη στιγμή που άρχισα να μιλάω με την ομάδα της Cadillac Formula 1, ένιωσα κάτι διαφορετικό – κάτι φιλόδοξο αλλά και προσγειωμένο», δήλωσε ο Μπότας.