Ένα από τα πιο δυνατά σενάρια των τελευταίων ημερών στη Formula 1 θέλει τη BYD να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εισόδου στο κορυφαίο μηχανοκίνητο πρωτάθλημα, με τον πρώην επικεφαλής της Red Bull Racing, Christian Horner, να φέρεται πως βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει παρουσία στη Formula 1 ως νέα, 12η ομάδα του grid. Να θυμίσουμε πως φέτος προστέθηκε η Cadillac ανεβάζοντας τον αριθμό των ομάδων σε 11.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Horner είχε επαφές με στελέχη της BYD στις Κάννες, ενώ εμφανίστηκε και σε εκδήλωση της εταιρείας κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Καννών. Παράλληλα, η αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τον CEO της Formula 1, Stefano Domenicali, σχετικά με πιθανή εμπλοκή της εταιρείας στο σπορ.

Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι. Από φέτος η Formula 1 έχει εγκαινιάσει μια νέα εποχή κανονισμών, με την ηλεκτρική ενέργεια να παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με το παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, το 50% της ισχύος των νέων υβριδικών μονάδων προέρχεται από ηλεκτρικά συστήματα, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά και η απόδοση των ηλεκτροκινητήρων.

Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο που «κουμπώνει» με το DNA της BYD. Η εταιρεία έχει χτίσει την τεχνολογική της υπεροχή πάνω σε μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες και συστήματα διαχείρισης ενέργειας, κάτι που της δίνει θεωρητικά σημαντικό πλεονέκτημα σε ένα περιβάλλον όπου η ηλεκτροκίνηση αποκτά κεντρικό ρόλο.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πιθανή είσοδος στη Formula 1 αντιμετωπίζεται και ως στρατηγική κίνηση marketing. Η BYD επιδιώκει να ενισχύσει την παγκόσμια εικόνα της και να αποδείξει στην πράξη την τεχνολογική της υπεροχή μέσα από το πιο απαιτητικό motorsport του πλανήτη.

Παρότι προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για δημιουργία ομάδας, τα σενάρια πληθαίνουν μετά και την αποχώρηση του Horner από τη Red Bull το 2025. Ο Βρετανός θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες της σύγχρονης Formula 1, έχοντας οδηγήσει τη Red Bull σε πολλαπλά πρωταθλήματα κατασκευαστών και οδηγών.

Η απομάκρυνση του Horner από τη Red Bull μετά από 20 χρόνια

Ο Χόρνερ απολύθηκε τον Ιούλιο του 2025 από τον διπλό του ρόλο ως επικεφαλής της ομάδας Red Bull Racing F1 και διευθύνων σύμβουλος, μετά από 20 χρόνια στην ηγεσία, προκαλώντας σοκ στον κόσμο της F1. Οι ισχυρισμοί για ανάρμοστη συμπεριφορά που διατυπώθηκαν εναντίον του τον Φεβρουάριο του 2024 από γυναίκα συνάδελφο του, απορρίφθηκαν μετά από έφεση που άσκησε το περασμένο καλοκαίρι. Ο Χόρνερ αρνήθηκε συνεχώς τις κατηγορίες αλλά το θέμα έγινε γνωστό και πολλοί λένε πως ήταν η αρχή του τέλους του. Η αλήθεια είναι πως η Red Bull έχει δει αρκετές προσωπικότητες υψηλού προφίλ να αποχωρούν τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού σχεδιαστή Adrian Newey στην Aston Martin και του αθλητικού διευθυντή Jonathan Wheatley στη Sauber.