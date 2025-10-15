Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η πιθανότητα επιστροφής του Christian Horner στη Formula 1 έχει αυξηθεί αφότου έγινε γνωστό ότι ο Βρετανός βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Ferrari για τη θέση του επικεφαλής της ομάδας. Ο Horner, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της ομάδας για την Red Bull Racing για πάνω από δύο δεκαετίες, απολύθηκε από τις θέσεις του ως επικεφαλής ομάδας και διευθύνων σύμβουλος της πρώην Πρωταθλήτριας Κατασκευαστών τον Ιούλιο.

Ο Horner, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο τιμόνι της Red Bull Racing από τον Γάλλο Laurent Mekies, αποχώρησε από την εταιρεία τον Σεπτέμβριο και έλαβε μια τεράστια αποζημίωση άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος της απομάκρυνσης του ήταν αφενός οι διαφωνίες του με τον πατέρα του Max Verstappen αλλά και ένα σκάνδαλο για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος γυναίκας συναδέλφου του (τελικά οι δύο μεριές τα βρήκαν εξωδικαστικά).

Ο Horner επέλεξε την μικρότερη αποζημίωση από την Red Bull, ώστε να του επιτραπεί η επιστροφή στην F1 τον Απρίλιο του 2026, λίγο μετά την έναρξη της νέας σεζόν τον Μάρτιο. Πρόσφατα, αποκαλύφθηκε ότι ο Horner είχε μιλήσει με ομάδες και μάλιστα είχε συζητήσεις με την Haas, οι οποίες αργότερα ναυάγησαν.

Ωστόσο, η Daily Mail αναφέρει ότι ο Horner μπορεί να επιστρέψει με τη Ferrari, αντικαθιστώντας τον Fred Vasseur ως επικεφαλής της ομάδας. Η αλήθεια είναι πως η φετινή σεζόν για τους Leclerc και Hamilton, είναι καταστροφική (έως τώρα). Η κακή εμφάνιση στη Σιγκαπούρη πυροδότησε συζητήσεις για κρίση στο Μαρανέλο, με τον επικεφαλής της Ferrari, Τζον Έλκαν, να φέρεται να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Βασέρ. Παρά την υπογραφή νέου συμβολαίου τον Αύγουστο, το μέλλον του Γάλλου ήταν ένα βασικό θέμα συζήτησης αυτή τη σεζόν.

Ο Χόρνερ είχε συνδεθεί ως πιθανός αντικαταστάτης του Βασέρ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μόνο και μόνο για να το αποκλείσει εκείνη την εποχή. Αλλά τώρα, με τη Ferrari να αναζητά νέα ηγεσία, ο Γάλλος μπορεί τελικά να αντικατασταθεί από τον 53χρονο. Ωστόσο, με τον Χόρνερ να αναμένεται να μείνει ανενεργός μέχρι τον Απρίλιο, η Ferrari θα έπρεπε να ξεκινήσει τη νέα σεζόν χωρίς αυτόν.

Εάν συνέβαινε αυτό, τότε ο Βέλγος Ζερόμ Ντ’Αμπρόσιο, ο οποίος αγωνίστηκε στην F1 το 2011 και το 2012 για τις Virgin και Lotus αντίστοιχα, θα αναλάμβανε την ηγεσία για τους τρεις πρώτους αγώνες του 2025. Εάν ο Χόρνερ διοριστεί ως επικεφαλής της ομάδας, θα πέσει στα βαθιά, καθώς από το 2026 έρχονται και οι νέοι κανονισμοί.