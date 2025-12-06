Του Περικλή Χαλάτση

Μετά από ένα συναρπαστικό Qualifying ο Max Vertsappen έκανε τα μαγικά του και με χρόνο 1.22.207 κέρδισε την Pole Position. Πίσω του με διαφορά 0.201 του δευτερολέπτου τερμάτισε ο Lando Norris Και στην 3η θέση ο Oscar Piastri με + 0.230 του δευτερολέπτου.

Αν πάμε μερικούς μήνες πίσω, θα δούμε ότι επικεφαλής της βαθμολογίας ήταν ο Oscar Piastri , στη 2η θέση ο Lando Norris και αρκετά πίσω από τον πρωτοπόρο, με 104 βαθμούς διαφορά βρισκόταν ο Ολλανδός.

Η κατάταξη μετά το Qualifying

Αυτό που φαινόταν αδύνατον να γίνει, έγινε. Ο Piastri από πρώτος, βρίσκεται στην 3η θέση με 392 βαθμούς, ο Verstappen ακολουθεί με 396 βαθμούς και ο Norris βρίσκεται στην πρώτη θέση με 408 βαθμούς.

Ο Ολλανδός στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση της Pole Position είπε ότι είναι χαρούμενος, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.

Τι εννοούσε; Ότι ναι μεν θα ξεκινήσει από την 1η θέση, αλλά για να κερδίσει τον πέμπτο παγκόσμιο τίτλο του θα πρέπει ο Norris να μην ανέβει στο βάθρο. Αν ο Βρετανός πιλότος της Red Bull ανέβει έστω και στο τρίτο σκαλί του βάθρου τότε στέφεται αυτόματα παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μεγάλο ρόλο αύριο στην εκκίνηση θα παίξει η στρατηγική των ομάδων, η ψυχραιμία των οδηγών αλλά και η τύχη.

Ο αγώνας αύριο, Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει στις 15.00 και θα μεταδοθεί από την ελεύθερη τηλεόραση του Ant1, αλλά και από τα συνδρομητικά ANT1+ και F1 TV Pro.