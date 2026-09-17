Πριν αναφερθούμε στο καινούργιο αγωνιστικό πρόγραμμα να ξεκινήσουμε με τρεις μεγάλες ειδήσεις.

Η πρώτη είναι ότι επιστρέφουν στους αγώνες της F1 gia to 2027 τα Grand Prix της Τουρκίας και της Πορτογαλία

Η δεύτερη είναι ότι αυξήθηκαν σε 10 οι αγώνες Sprint

Η τρίτη είναι μια ιστορική αλλαγή στο Μονακό

Για το 2027 ο συνολικός αριθμός των Grand Prix παραμένει στα 24.

Δύο νέα Grand Prix

Προστέθηκε μετά από 16 χρόνια απουσίας το Grand Prix της Τουρκίας. Καλό αυτό γιατί η πίστα όταν γίνονταν αγώνες είχε πολύ καλό σχεδιασμό.

Επίσης μετά από 6 χρόνια απουσίας επιστρέφει στο ημερολόγιο η Πορτογαλία.

Αύξηση στα Sprint

Το ερώτημα είναι γιατί από 6 τα Sprin έγιναν 10. Όταν κάτι αλλάζει στην F1 γίνεται η για βελτίωση της ασφάλειας στα μονοθέσια η για οικονομικούς λόγους.

Στην προκειμένη περίπτωση η αύξηση των sprint οφείλεται σε αύξηση των εσόδων. Άρα τα οικονομικά νούμερα έφεραν τη μεγάλη αλλαγή.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα περισσότερα Sprint σε σχέση με το 2026, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό στα 10. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που βασίζεται στην τεράστια απήχηση που έχει γνωρίσει το συγκεκριμένο format τα τελευταία χρόνια.

Οι αριθμοί πίσω από την απόφαση

Η απόφαση της Formula 1 δεν πάρθηκε τυχαία, αλλά στηρίζεται σε ξεκάθαρα εμπορικά και τηλεοπτικά δεδομένα:

+12% στην τηλεθέαση: Από το 2021, όταν και πρωτοεμφανίστηκε ο θεσμός, τα τριήμερα με Sprint καταγράφουν 12% υψηλότερη συνολική τηλεθέαση συγκριτικά με τα παραδοσιακά Grand Prix.

Από το 2021, όταν και πρωτοεμφανίστηκε ο θεσμός, τα τριήμερα με Sprint καταγράφουν 12% υψηλότερη συνολική τηλεθέαση συγκριτικά με τα παραδοσιακά Grand Prix. 3 φορές μεγαλύτερο ενδιαφέρον την Παρασκευή: Το Sprint Qualifying (που αντικαθιστά τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών το απόγευμα της Παρασκευής) προσελκύει έως και τριπλάσιο αριθμό τηλεθεατών σε σχέση με τα κλασικά practice sessions.

Το Sprint Qualifying (που αντικαθιστά τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών το απόγευμα της Παρασκευής) προσελκύει έως και τριπλάσιο αριθμό τηλεθεατών σε σχέση με τα κλασικά practice sessions. Ικανοποίηση θεατών στην πίστα: Το 82% των φιλάθλων που παρακολουθούν τον αγώνα από κοντά δηλώνουν ότι το Sprint δίνει μεγαλύτερη αξία στο εισιτήριό τους, καθώς απολαμβάνουν επίσημο, αγωνιστικό ανταγωνισμό και τις τρεις ημέρες του τριημέρου αντί για δύο.

Το των φιλάθλων που παρακολουθούν τον αγώνα από κοντά δηλώνουν ότι το Sprint δίνει μεγαλύτερη αξία στο εισιτήριό τους, καθώς απολαμβάνουν επίσημο, αγωνιστικό ανταγωνισμό και τις τρεις ημέρες του τριημέρου αντί για δύο. Γενική αποδοχή: Το 75% των φίλων της F1 θεωρεί πλέον ότι οι αγώνες Sprint αναβαθμίζουν συνολικά το αγωνιστικό πρόγραμμα μιας σεζόν.

Η εξέλιξη του Sprint στο πέρασμα των ετών

Η άνοδος του Sprint στο επίσημο καλεντάρι υπήρξε σταδιακή αλλά σταθερή:

2021 – 2022: 3 αγώνες Sprint ανά σεζόν

3 αγώνες Sprint ανά σεζόν 2023 – 2026: 6 αγώνες Sprint ανά σεζόν

6 αγώνες Sprint ανά σεζόν 2027: 10 αγώνες Sprint

Η εκκίνηση της νέας σεζόν

Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, οι χειμερινές δοκιμές εξέλιξης θα διεξαχθούν στο Μπαχρέιν το διάστημα 24-27 Φεβρουαρίου, με την πίστα του Sakhir να φιλοξενεί και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 12-14 Μαρτίου.

Στη συνέχεια, η δράση μεταφέρεται στην Αυστραλία, η οποία επιστρέφει τον μήνα Απρίλιο για πρώτη φορά μετά το 2022. Το γκραν πρι στο Albert Park θα φιλοξενήσει φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, αγώνα Sprint και θα αποτελέσει την αρχή ενός «triple header», καθώς θα ακολουθήσουν οι αγώνες σε Ιαπωνία (9-11 Απριλίου) και Κίνα (16-18 Απριλίου).

Για το ελληνικό κοινό τα νέα είναι χαρμόσυνα, διότι το τριήμερο όπου θα εορταστεί το Ορθόδοξο Πάσχα, είναι προγραμματισμένο να γίνει το GP στο Μαϊάμι. Αποτελεί τον προτελευταίο σταθμό, πριν την επίσκεψη της Formula 1 στην Ευρώπη, αφού ο επόμενος αγώνας είναι το γκραν πρι του Καναδά (21-23/5).

Ο αγώνας στο Μαϊάμι θα προηγηθεί του Καναδά (21-23 Μαΐου) και του ευρωπαϊκού σκέλους, γιατί συμπίπτει ημερολογιακά με το Ορθόδοξο Πάσχα.

Ιστορική καινοτομία στο Πριγκιπάτο

Η μεγαλύτερη ίσως είδηση του φετινού προγράμματος αφορά το Μονακό (4-6 Ιουνίου). Για πρώτη φορά στην πολυετή ιστορία του θεσμού, οι στενοί δρόμοι του Πριγκιπάτου θα φιλοξενήσουν μορφή αγώνα Sprint. Δύο εβδομάδες αργότερα (18-20 Ιουνίου), το πρωτάθλημα θα επισκεφθεί το Portimao της Πορτογαλίας.

Το παραδοσιακό ευρωπαϊκό καλοκαίρι της F1 θα ανοίξει με το γκραν πρι της Μεγάλης Βρετανίας (2-4 Ιουλίου) και θα συνεχιστεί με τους αγώνες σε Αυστρία (9-11 Ιουλίου) και Βέλγιο (23-25 Ιουλίου). Η αυλαία του πρώτου μισού της σεζόν, πριν το καθιερωμένο θερινό διάλειμμα, θα πέσει στην Ουγγαρία (30 Ιουλίου – 1 Αυγούστου).

Το κρίσιμο φθινόπωρο

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι ομάδες επιστρέφουν στον «Ναό της Ταχύτητας» στη Μόντσα (3-5 Σεπτεμβρίου), σε ένα τριήμερο που θα περιλαμβάνει Sprint format για πρώτη φορά μετά την εισαγωγή του θεσμού το 2021. Ο Σεπτέμβριος θα ολοκληρωθεί με τους αγώνες στη Μαδρίτη (10-12 Σεπτεμβρίου) και το Αζερμπαϊτζάν (24-26 Σεπτεμβρίου).

Ο Οκτώβριος διαμορφώνεται ως ο πλέον απαιτητικός μήνας του πρωταθλήματος. Η αρχή θα γίνει με την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Τουρκίας (1-3 Οκτωβρίου) και θα ακολουθήσουν διαδοχικά η Σιγκαπούρη (8-10 Οκτωβρίου), οι ΗΠΑ (22-24 Οκτωβρίου) και το Μεξικό, με την ιδιαιτερότητα ότι κανένας από αυτούς τους αγώνες δεν θα έχει μορφή Sprint.

Το φινάλε του Πρωταθλήματος

Η τελική ευθεία του 2027 περιλαμβάνει τους αγώνες της Βραζιλίας (5-7 Νοεμβρίου) και του Λας Βέγκας, για να πέσει η αυλαία παραδοσιακά στη Μέση Ανατολή τον Δεκέμβριο. Το γκραν πρι του Κατάρ είναι προγραμματισμένο για τις 3-5 Δεκεμβρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι το τριήμερο 10-12 Δεκεμβρίου.

Που θα γίνουν νυκτερινοί αγώνες

Υπό το φως των προβολέων θα διεξαχθούν αγώνες στις εξής 6 χώρες: Μπαχρέιν (Πίστα του Sakhir – ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν)Σαουδική Αραβία (Πίστα της Jeddah) Σιγκαπούρη (Πίστα της Marina Bay – ο ιστορικά πρώτος νυκτερινός αγώνας της F1) ΗΠΑ (Πίστα του Λας Βέγκας, όπου ο αγώνας γίνεται βράδυ Σαββάτου) Κατάρ (Πίστα του Lusail) Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πίστα της Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι) – Ο συγκεκριμένος αγώνας χαρακτηρίζεται ως “twilight”, καθώς ξεκινάει αργά το απόγευμα με το φως της ημέρας και ολοκληρώνεται το βράδυ.