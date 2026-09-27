Του Περικλή Χαλάτση

Ο καπνός από τα φρένα και η μυρωδιά του καμένου ελαστικού στους στενούς και επικίνδυνους δρόμους του Μπακού έχουν πλέον διαλυθεί. Την Κυριακή μετά τον αγώνα στο Αζερμπαιζάν ξεκαθάρισαν πολλά πράγματα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Με τρεις μόλις αγώνες να απομένουν για να πέσει η αυλαία της σεζόν, τα βλέμματα όλου του μηχανοκίνητου πλανήτη είναι στραμμένα στο εσωτερικό της γερμανικής ομάδας και στη συγκλονιστική μάχη ανάμεσα στους δύο ομόσταυλους: τον ραγδαία ανερχόμενο Kimi Antonelli και τον διψασμένο για την κορυφή, George Russell.

Στους δρόμους της Κασπίας, ο Russell έκανε αυτό ακριβώς που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Οδήγησε αλάνθαστα, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και είδε πρώτος την καρό σημαία, βάζοντας 25 πολύτιμους βαθμούς στο σακούλι του. Από την άλλη πλευρά, ο Antonelli, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη ωριμότητα που θυμίζει περισσότερο βετεράνο παρά πιλότο στο ξεκίνημά του, απέφυγε τις κακοτοπιές της απαιτητικής πίστας. Ξεκίνησε από τις τελευταίες θέσεις και τερμάτισε στην 5η θέση χωρίς να παίρνει ρίσκα. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση μια σύγκρουση και μία εγκατάλειψη.

Μετά το αποτέλεσμα στο Αζερμπαϊτζάν, η κορυφή της βαθμολογίας διαμορφώνεται ως εξής: Ο Antonelli παραμένει το απόλυτο φαβορί με 302 βαθμούς, ακολουθεί ο Russell με 236, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Lewis Hamilton με 199 βαθμούς.

Πριν αναλύσουμε την τιτανομαχία της κορυφής, αξίζει να σταθούμε στον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή. Για τον Lewis Hamilton, το φινάλε αυτής της χρονιάς έχει πάρει πλέον διαφορετική τροπή. Έχοντας χάσει και μαθηματικά κάθε ελπίδα ακόμα και για τη 2η θέση της κατάταξης, ο Βρετανός θρύλος καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του.

Η λογική –και η τεράστια αγωνιστική του παιδεία– υπαγορεύει πως στα εναπομείναντα γκραν πρι θα κυνηγήσει τη δόξα μεμονωμένων νικών, προσθέτοντας ίσως λίγη ακόμα λάμψη στο αξεπέραστο παλμαρέ του, αλλά χωρίς να πάρει αχρείαστα ρίσκα. Δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να εμπλακεί σε επικίνδυνες μονομαχίες στα όρια, ειδικά αν αυτές ενδέχεται να καταλήξουν σε επαφές. Θα είναι ένας «παρατηρητής πολυτελείας», έτοιμος να εκμεταλλευτεί τον ελεύθερο αέρα, απαλλαγμένος από το ψυχοφθόρο άγχος του πρωταθλητισμού.

Τι γίνεται όμως τώρα με τον «εμφύλιο» της Mercedes; Η μαθηματική διαφορά ανάμεσα στους δύο διεκδικητές βρίσκεται στους 66 βαθμούς. Με τρεις αγώνες να απομένουν, το μέγιστο των βαθμών που μπορεί να διεκδικήσει ένας οδηγός από νίκες (παραβλέποντας τις λεπτομέρειες των ταχύτερων γύρων) είναι 75 βαθμοί (3 αγώνες x 25).

Εδώ ακριβώς τα μαθηματικά γίνονται ο καλύτερος σύμμαχος του Antonelli και ο απόλυτος εφιάλτης του Βρετανού teammate του. Ας εξετάσουμε ένα ακραίο, αλλά άκρως ενδεικτικό σενάριο: Ας υποθέσουμε ότι ο George Russell τα κάνει όλα τέλεια. Οδηγεί αλάνθαστα, κερδίζει και τους τρεις τελευταίους αγώνες της χρονιάς και μαζεύει 75 βαθμούς, τερματίζοντας τη σεζόν στους 311. Ακόμα και σε αυτή την ιδεατή περίπτωση, ο τίτλος δεν είναι εξασφαλισμένος γι’ αυτόν.

Ο Antonelli έχει χτίσει ένα τόσο τεράστιο προβάδισμα που του επιτρέπει πλέον να παίζει με τις πιθανότητες. Ακόμα και αν η τύχη του γυρίσει την πλάτη επιδεικτικά, ακόμα και αν εγκαταλείψει (DNF) στους δύο από τους τρεις τελευταίους αγώνες, του αρκεί το απολύτως ελάχιστο. Αν στον έναν αγώνα που θα καταφέρει να τερματίσει, βρεθεί απλά στην 5η θέση, παίρνοντας 10 βαθμούς, φτάνει τους 312. Κερδίζει δηλαδή τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο κυριολεκτικά στον πόντο (312 έναντι 311 του Russell).

Η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου από τον Russell είναι αδύνατη. Μπορείς να ανέβεις ένα βουνό χωρίς οξυγόνο; Όχι δεν είναι δυνατόν. Μπορεί να γίνει με προϋποθέσεις που όμως δεν υπάρχουν . Ο νεαρός Ιταλός καλείται απλά να διαχειριστεί σωστά τους τρείς αγώνες. Αν «χυμήξει» στον επόμενο αγώνα στο Bahrain (4/10) και κερδίσει τότε δεν χρειάζεται να τρέξει στους άλλους δύο, δηλαδή στο Singapore F1 Grand prix ( 11/10) και United States Grand Prix.

Αν ο Antonelli ακούσει τις συμβουλές του Toto Wolff (μέχρι σήμερα το κάνει) τότε θα οδηγήσει γρήγορα αλλά προσεκτικά. Θα αποφύγει να τρακάρει και να μείνει θεατής. Δεν χρειάζεται νίκη για να κερδίσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο απλά έναν τερματισμό στην 5η θέση.

Βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν αν ο Russell δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί αν υποθέσουμε ότι τον επόμενο αγώνα κερδίζει ο Verstappen η ο Hamilton, τότε τα πράγματα για τον Antonelli είναι ευκολότερα.