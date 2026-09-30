Το παζλ του grid της Formula 1 για το 2027 αρχίζει να παίρνει ολοένα και πιο συγκεκριμένη μορφή, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες έγιναν δύο σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν το μέλλον των οδηγών.

Η Aston Martin επιβεβαίωσε ότι Fernando Alonso και Lance Stroll θα συνεχίσουν μαζί και το 2027, ενώ ο Esteban Ocon ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη Haas στο τέλος της φετινής σεζόν. Δύο διαφορετικές εξελίξεις, οι οποίες όμως επηρεάζουν άμεσα τον χάρτη των διαθέσιμων θέσεων για την επόμενη χρονιά.

Alonso και Stroll συνεχίζουν μαζί

Η Aston Martin αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το οδηγικό της δίδυμο και το 2027, με τους Fernando Alonso και Lance Stroll να ξεκινούν την πέμπτη συνεχόμενη σεζόν ως teammates. Για τον Stroll η παραμονή στην ομάδα δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη. Αντίθετα, το μέλλον του Alonso ήταν ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που παρέμεναν ανοιχτά, καθώς ο Ισπανός δεν είχε επιβεβαιώσει μέχρι πρόσφατα τι θα κάνει μετά το τέλος της φετινής χρονιάς. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αποφάσισε τελικά να συνεχίσει στην Aston Martin, με την ομάδα να διατηρεί έτσι το ίδιο δίδυμο οδηγών για πέμπτη διαδοχική χρονιά.

Μάλιστα, Alonso και Stroll αποτελούν το πιο έμπειρο δίδυμο του grid, έχοντας μαζί 644 εκκινήσεις σε Grand Prix.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα νέο συμβόλαιο με την Aston Martin. Πήρα τον χρόνο μου για να πάρω αυτή την απόφαση, αλλά οι αγώνες είναι η ζωή και το πάθος μου», δήλωσε ο Alonso, εξηγώντας ότι παραμένει προσηλωμένος στο μακροπρόθεσμο project της ομάδας. Από την πλευρά του, ο Lance Stroll τόνισε ότι πιστεύει πως η ομάδα διαθέτει τους ανθρώπους και τους πόρους για να γίνει νικήτρια δύναμη στη Formula 1.

Τέλος εποχής για Ocon στη Haas

Την ίδια στιγμή, ο Esteban Ocon επιβεβαίωσε ότι δεν θα συνεχίσει στη Haas μετά το τέλος της σεζόν του 2026. Ο Γάλλος είχε ήδη δηλώσει πριν από το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν ότι ήταν «free agent» για το 2027, την ώρα που η Haas δεν είχε ακόμη ανακοινώσει τις αποφάσεις της για το επόμενο πρωτάθλημα. Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση ξεκαθάρισε και ο Ocon θα αποχωρήσει από την αμερικανική ομάδα στο τέλος της χρονιάς. Ο 30χρονος οδηγός βρίσκεται στη Formula 1 από το 2016, έχοντας μέχρι σήμερα κατακτήσει μία νίκη, στο Grand Prix της Ουγγαρίας το 2021 με την Alpine, καθώς και τρία ακόμη podiums.

Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος του παραμένει η Formula 1 και ότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. «Δεν κοιτάζω κάτι άλλο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει ακόμη πολλά να προσφέρει στη Formula 1.

Μόλις τέσσερις θέσεις παραμένουν

Με την Aston Martin να κλειδώνει τους Alonso και Stroll, η Formula 1 αναφέρει πλέον ότι μόλις τέσσερις θέσεις παραμένουν διαθέσιμες για το grid του 2027. Μία από αυτές είναι η θέση που αφήνει ο Ocon στη Haas.

Η αμερικανική ομάδα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα το πλήρες δίδυμο του 2027. Ο Ollie Bearman αναμένεται να παραμείνει, ενώ η Haas έχει αξιολογήσει αρκετούς οδηγούς για την άλλη θέση, μεταξύ των οποίων οι Rafael Camara, Leonardo Fornaroli, Jack Doohan και Ryo Hirakawa.