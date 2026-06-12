Του Περικλή Χαλάτση

Αυτή την Κυριακή θα γίνει για το Π.Π της Formula 1, το 56ο Grand Prix στην Ισπανία. Μέχρι σήμερα από την πρώτη του διοργάνωση το 1951, στην Ισπανία έχουν γίνει 55 Grand Prix σε πέντε διαφορετικές πίστες. Δύο Grand Prix έγιναν στο Pedralbes, τέσσερις φορές στο Montjuïc Park, πέντε στο Jerez de la Frontera, εννέα στο Jarama και τριάντα πέντε στη Βαρκελώνη. Δύο πιλότοι ισοβαθμοήν σε νίκες σε αγώνες της F1 στην Ισπανία. Ο Michael Schumacher και ο Lewis Hamilton, έχουν και οι δύο από 6 νίκες ενώ ο Max Verstappen έχει νικήσει τέσσερις φορές. Από τους κατασκευαστές η Ferrari έχει τα πρωτεία με 12 νίκες και ακολουθεί η McLaren με εννέα.

Τα μονοθέσια επέστρεψαν φέτος στην πίστα της Βαρκελώνης μετά από έξι μήνες. Γιατί εκεί βρέθηκαν στην αρχή της χρονιάς προκειμένου οι πιλότοι να εξοικειωθούν με τα νέα μονοθέσια που άλλαξαν συμπεριφορά χάρη στους νέους τεχνικούς κανονισμούς. Εκεί έκαναν δοκιμές για μια εβδομάδα.

Αμέσως μετά τον αγώνα της περασμένης Κυριακής στο Μονακό τα μονοθέσια φορτώθηκαν στα φορτηγά και ξεκίνησαν για τη Βαρκελώνη. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι την Κυριακή στη Βαρκελώνη θα γίνει το Catalunya Grand Prix ενώ τα Spain Grand Prix θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

Από φέτος η Ισπανία θα φιλοξενεί δύο αγώνες F1. Η Βαρκελώνη πλέον ονομάζεται «Barcelona-Catalunya Grand Prix», ενώ το παραδοσιακό «Spanish Grand Prix» μεταφέρεται στην Μαδρίτη στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τα φώτα της δημοσιότητας έχουν ήδη στραφεί στη Βαρκελώνη ενώ το βασικό ερώτημα είναι τι θα γίνει στον 7ο αγώνα της χρονιάς με τον 19χρονο Ιταλό Kimi Antonelli. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 6 αγώνες. Μόνο τον πρώτο αγώνα της χρονιάς κέρδισε ο Georges Russell ( Mercedes) ενώ τους επόμενους πέντε κέρδισε ο Antonelli. Εάν καταφέρει το παιδί έκπληξη να κερδίσει και τον αγώνα στην Βαρκελώνη τότε σε επτά αγώνες θα έχει κερδίσει τους έξι και θα έχει περάσει σε βαθμούς όλους αυτούς που συγκέντρωσε το 2025 σε μια ολόκληρη αγωνιστική χρονιά.

Θα έχουμε να πούμε πολλά μετά τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά.

Η πίστα

Η κατασκευή της πίστας ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου του 1989 για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξάγονταν το 1992 στην Βαρκελώνη. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την ποδηλασία δρόμου, ενώ στη συνέχεια φιλοξένησε το Καταλανικό GP στo Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλετών ως το 1996. Την ίδια χρονιά διεξήχθη και ο πρώτος αγώνας για την Formula. Φέτος θα έχει διαφορετική ονομασία, καθώς το Ισπανικό GP μεταφέρθηκε στην νεότευκτη πίστα του Madring.

Ο πρώτος αγώνας στην χώρα της Ανδαλουσίας έγινε το 1968 στο Jarama και ως το 1974 έκανε rotation με το σιρκουί στο Montjuic. Το τραγικό συμβάν που κόστισε την ζωή σε τέσσερις φιλάθλους το 1975, έφερε τον προορισμό του Ισπανικού GP οριστικά στο Jarama μέχρι το 1986 και εν συνεχεία στην Jerez ως το 1995. Στην συγκεκριμένη πίστα έγινε αγώνας και το 1997, αλλά με τον τίτλο GP Ευρώπης.

Το 1995 η πίστα άλλαξε χάραξη. Καταργήθηκαν οι στροφές μετά την Campsa. Στη συνέχεια προστέθηκε μια φουρκέτα. Ακολούθησαν αρκετές αλλαγές. Εκτός από τις ευθείες, η πίστα διαθέτει 14 στροφές υψηλής ταχύτητας. Οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά είναι υψηλές, ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά, η οποία καταπονείται περισσότερο από τις εννέα δεξιές στροφές. Οι πιο σημαντικές όσον αφορά στην καταπόνηση των ελαστικών είναι η Στροφή 3 και οι δύο τελευταίες στροφές, οι οποίες επανασχεδιάστηκαν το 2023 για να κάνουν την είσοδο στην ευθεία των πιτ πιο ομαλή.

Οι γόμες που επιλέχθηκαν για αυτόν τον γύρο είναι η C2 για σκληρή γόμα, η C3 για μέση γόμα και η C4 για τη μαλακή γόμα. Πρόκειται για ένα επίπεδο πιο μαλακή τριάδα από τη συνηθισμένη επιλογή στη Βαρκελώνη. Δεδομένων των χαρακτηριστικών των επιλεγμένων γομών, στόχος είναι να προκληθεί μεγαλύτερος αριθμός πιτ στοπ και να χρησιμοποιηθεί η σκληρή γόμα στις στρατηγικές του αγώνα.

Το συνολικό μήκος τής πίστας είναι 4,657 χιλιόμετρα και το σχήμα της θυμίζει τιμόνι της Formula 1.

Φέτος οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 66 γύρους και θα καλύψουν 307,236 χιλιόμετρα. Από το 2025 το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1:15.743 το κατέχει ο Oscar Piastri.

Το πρόγραμμα

Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου θα γίνουν τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά στις 14.30-15.30 και τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά στις 18:00-19:00

Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 13.30-14.30 θα γίνουν τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά και τις 17.00 θα ξεκινήσουν οι κατατακτήριες χρονομετρημένες δοκιμές για την Pole Position της Κυριακής.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 16.00 ωρα Ελλάδος

Τα ελεύθερα και χρονομετρημένα δοκιμαστικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από το συνδρομητικό κανάλι του Ant1+ και από το F1 TV Pro.

Το αγώνα της Κυριακής μπορείτε να τον παρακολουθήσετεse σε απευθείας μετάδοση από τον Ant1+ και από το F1 TV Pro και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1 ετεροχρονισμένα.