Πριν αναφερθούμε στην καλή εμφάνιση των δύο Ferrari στα πρώτα ελεύθερα δοκιαμστικά, να σας πούμε ότι η Scuderia που μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει εντυπωσιακά liveries, για το τριήμερο στη Μόντσα, έβαψε λευκά τα μονοθέσια της για να τιμήσει τη μνήμη του Niki Lauda.

Με την κίνηση αυτή αποτιεί φόρο τιμής στην εμβληματική 312 T. Είναι το μονοθέσιο με το οποίο ο Lauda το 1975 -πριν δηλαδή από 50 χρόνια- κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ας επιστρέψουμε όμως στο σήμερα όπου οι δύο Ferrari με τους Hamilton και Leclerc έκαναν το 1-2 μέσα στην έδρα των Ιταλών.

Φαντασθείτε τι έγινε. Δεκάδες χιλιάδες «τιφόζι» το πανηγύρισαν δεόντως. Ο βρετανός ήταν ο ταχύτερος οδηγός ενώ ο Μονεγάσκος έκανε το δεύτερο καλύτερο χρόνο και την τριάδα συμπλήρωσε ο Carlos Sainz.

Βέβαια από την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών έλειπε ο Oscar Piastri αφού η McLaren «δάνεισε» το μονοθέσιό του στον Alex Dunne, τον μικρό πιλότο της ομάδας που έκανε τον 16ο χρόνο.

Οι χρόνοι στο P1

Ο Max Verstappen αρχικά έκανε τους ταχύτερους γύρους. Ο Lando Norris βρισκόταν στην έκτη θέση μπροστά από τον Isack Hadjar, τον George Russell, τον Gabriel Bortoleto και τον Lewis Hamilton.

Στη συνέχεια έγιναν αλλαγές στις γόμες και εκεί ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής L.Hamilton έκανε την έκπληξη.

Στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά ο Lando Norris, με χρόνο 1:19.878 ήταν ταχύτερος. Λιγότερο από ένα δέκατο πίσω από τον Βρετανό τερμάτισε ο Charles Leclerc ενώ την πρώτη τριάδα ολοκλήρωσε ο Carlos Sainz.

Οι Oscar Piastri και Lewis Hamilton έκαναν τον 4ο και 5ο χρόνο.

Οι χρόνοι στο P2

Ο Kimi Antonelli για ακόμη μια φορά είχε έξοδο και βγήκε κόκκινη σημαία.

Σήμερα Σάββατο στις 13.00 θα γίνει το Practice 3 ( τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά) και στις 17.00 θα ξεκινήσει το Qualifying όπου θα κριθεί και ο Pole Man της Κυριακής.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τα συνδρομητικά ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr) και F1 TV Pro αλλά και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1 στις 16:00

Περ Χαλάτσης