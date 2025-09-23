Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Χόρνερ απολύθηκε τον Ιούλιο από τον διπλό του ρόλο ως επικεφαλής της ομάδας Red Bull Racing F1 και διευθύνων σύμβουλος, μετά από 20 χρόνια στην ηγεσία, προκαλώντας σοκ στον κόσμο της F1. Σήμερα έπεσαν οι υπογραφές και έτσι ο Κρίστιαν Χόρνερ αποχώρησε και επίσημα από την αγωνιστική ομάδα της F1 Red Bull, αφού συμφώνησε σε ένα πακέτο αποζημίωσης που ανέρχεται στα 85 εκατ. ευρώ.

Το συμβόλαιο του κανονικά έληγε στο τέλος του 2030 και σύμφωνα με αυτό, θα λάμβανε έως τότε περίπου 120 εκατ. ευρώ. Η Red Bull ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, με το Sky Sports F1 να αναφέρει ότι ο Χόρνερ αποδέχτηκε μειωμένη αποζημίωση περίπου 85 εκατ. ευρώ για να διασφαλίσει ότι θα του επιτραπεί να επιστρέψει στο άθλημα το καλοκαίρι του 2026.

Ο Horner λέγεται ότι θα επιστρέψει στην F1 με την Cadillac, η οποία πρόκειται να ενταχθεί στο grid ως η 11η ομάδα από την επόμενη σεζόν.

Ο Horner δήλωσε: “Το ότι ήμουν στο τιμόνι της Red Bull Racing ήταν τιμή και προνόμιο. Όταν ξεκινήσαμε το 2005, κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί το ταξίδι που μας περιμένει – τα πρωταθλήματα, τους αγώνες, τους ανθρώπους, τις αναμνήσεις. Είμαι απίστευτα περήφανος για όσα πετύχαμε ως ομάδα, σπάζοντας ρεκόρ και φτάνοντας σε ύψη που κανείς δεν θα πίστευε ποτέ ότι ήταν δυνατά και θα το κουβαλάω για πάντα μαζί μου”.

Το χρονικό της απόλυσης και το σκάνδαλο με την ακατάλληλη συμπεριφορά

Η απόφαση απόλυσης του Horner μετά το Βρετανικό Grand Prix του Ιουλίου ελήφθη 17 μήνες αφότου κατηγορήθηκε για «ακατάλληλη συμπεριφορά» από μια συνάδελφό του.

Στο περσινό εναρκτήριο Grand Prix του Μπαχρέιν, ο Horner απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες μετά από εσωτερική έρευνα, μόνο και μόνο για να διαρρεύσουν εκατοντάδες μηνύματα που φαίνεται να ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Horner και της καταγγέλλουσας, υπαλλήλου του. Ο ίδιος πάντα αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και αθωώθηκε για δεύτερη φορά από την κατηγορία. Ο Laurent Mekies αντικατέστησε τον Horner ως διευθύνοντα σύμβουλο της Red Bull Racing.