Του Π. Χαλάτση

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull με χρόνο 1.41.117, κέρδισε στα σημερινά qualifying την Pole Position, αφού οι βασικοί του αντίπαλοι «τραυμάτισαν» τα μονοθέσιά τους στις …μπαριέρες.

Ο Max Verstappen αύριο στο 17ο Grand Prix της χρονιάς, ξεκινάει από την πρώτη θέση έχοντας πίσω του στην 2η και 3η θέση, όχι τους πρωταγωνιστές του τίτλου, αλλά τον Carlos Sainz με την Williams και τον Liam Lawson με την Racing Bulls.

Λογικά θα αναρωτηθείτε:

Μα που πήγαν οι άλλοι; Τι έπαθε ο Norris, o Piastri, o Leclerc, o Hamilton;

Σωστά αναρωτιέστε!

Στο Baku έγινε χαμός! Στο Baku σήμερα γράφτηκε ιστορία αφού βγήκαν μέσα σε μία ώρα που διαρκούν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την Pole Position της Κυριακής, έξι κόκκινες σημαίες!

Σίγουρα όλοι οι πιλότοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις παγίδες τα στενά κομμάτια της πίστας που «έρχονται» μετά από τις μεγάλες ευθείες. Ξέρουν τι σημαίνει ένα λάθος λίγων μόνο εκατοστών. Πολλές φορές σε αγώνες στο Azerbaijan έχουμε εξόδους, αλλά σαν αυτό που έγινε σήμερα, δεν έχει ξαναγίνει!

Στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών είχαμε τρεις φορές διακοπή. Βγήκαν τρείς κόκκινες σημαίες. Την αρχή έκανε ο Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου στην στροφή 15, και σταμάτησε αναγκαστικά στα προστατευτικά.

Στη συνέχεια, ο Pierre Gasly (Alpine) έκανε λάθος, και βγήκε εκτός. Αναγκαστικά οι κριτές διέκοψαν τον αγώνα. Το κακό τρίτωσε στο Q1 με τον Franco Colapinto που έβγαλε εκτός μάχης και την 2η Alpine. Αυτή ήταν η τρίτη κόκκινη σημαία.

Η τέταρτη κόκκινη σημαία βγήκε στην αρχή του Q2. Ο Ollie Bearman εξαιτίας του αέρα και της σκόνης που έφθασε στην πίστα, έχασε το πίσω μέρος της Haas, και εγκατέλειψε.

Εκτός από τις κόκκινες σημαίες είχαμε και περίεργους χρόνους. Για παράδειγμα ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, που χθες στα δεύτερα ανεπίσημα δοκιμαστικά έκανε τον καλύτερο χρόνο, σήμερα δεν κατάφερε να περάσει στο Q3. Προβληματισμός για τον Lewis Hamilton, προβληματισμός και για τη Ferrari. Είναι δυνατόν ο τόσο έμπειρος Hamilton να ξεκινάει αύριο τον αγώνα από την 12η θέση; Και όμως είναι!

Η Ferrari δεν φαίνεται να είναι στα καλύτερά της. Όταν ξεκίνησε το Q3, όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, άρχισε να ψιχαλίζει. Ο Μονεγάσκος στην 15η στροφή δεν πρόλαβε να μειώσει ταχύτητα. O Charles Leclerc, πήγε ευθεία και κατέληξε στα προστατευτικά.

Ο τόσο επεισοδιακός χρονομετρημένος αγώνας είχε και άλλη έκπληξη: Μόλις 3.41 λεπτά πριν την εκπνοή του χρόνου, ο Oscar Piastri που θα μπορούσε να ήταν αυτός ο Pole man της Κυριακής βρέθηκε «αγκαλιά» με τα προστατευτικά της στροφής 3. Αυτή ήταν και η τελευταία κόκκινη σημαία.

Αυτοί που είχαν τη στιγμή τους στο Qualifying και προκάλεσαν διακοπή του αγώνα ήταν οι Hulkenberg, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Ollie Bearman, Charles Leclerc, Alex Albon και Oscar Piastri. Έξι κόκκινες σημαίες.

Όπως γνωρίζετε, οι πιλότοι που θέλουν την πρώτη θέση στον αγώνα βγαίνουν οριακά για τον τελευταίο γρήγορο γύρο, δύο με τρία λεπτά πριν λήξει η προθεσμία. Ο Piastri με την έξοδό του 3.41 λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου, άλλαξε τα δεδομένα. Αφού με την 6η κόκκινη σημαία τελείωσε ο χρόνος και έληξαν και οι προσπάθειες των πιλότων για το γρήγορο γύρο.

O Lando Norris λογικά θα είχε κερδίσει την Pole Position, αλλά στο τέλος έκανε κάποια μικρά λάθη που τον περιόρισαν στην 7η θέση.

Μέχρι εκείνη την ώρα, τους καλύτερους χρόνους είχαν οι Verstappen, Sainz και Lawson. Αυτοί σώθηκαν από τα πονηρά κομμάτια στο Baku. Έτσι αύριο η εκκίνηση θα γίνει ως εξής.

H Janelle Zharmenova, δίνει στον Verstappen το τρόπαιο της Pirelli για την Pole Position στο Baku

Ο αγώνας αύριο Κυριακή, θα ξεκινήσει στις 14.00, και θα μεταδοθεί απευθείας από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro.