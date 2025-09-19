Του Περικλή Χαλάτση

Το Grand Prix στο Azerbaijan μπορεί να έχει δράση και να θεωρείται ένας δύσκολος αγώνας όμως όσοι έχετε παρακολουθήσει τον αγώνα αυτό εκτός από το θέαμα είναι σίγουρο ότι δεν θα έχετε ξεχάσει το «πάντρεμα» της τουρκικής και της μεσανατολικής κουζίνας.

Βέβαια οι διεκδικητές του τίτλου, μόνο στις γεύσεις μεσανατολικής κουζίνας δεν δίνουν σημασία. Το μόνο που σκέφτονται είναι το Qualifying του Σαββάτου και ο αγώνας της Κυριακής.

Οι δύο «ομόσταυλοι», ο Oscar Piastri και ο Lando Norris είναι οι κύριοι υποψήφιοι για το φετινό παγκόσμιο τίτλο. Ο πρώτος έχει 324 βαθμούς και ο δεύτερος 293. Η διαφορά των 31 βαθμών δείχνει μεγάλη αλλά στην πραγματικότητα είναι μικρή. Μια εγκατάλειψη του Piastri φθάνει για να αλλάξει τα προγνωστικά.

Ας μην ξεχνάμε τον Max Verstappen που στην Ιταλία κέρδισε τον αγώνα με διαφορά 20 δευτερόλεπτα μπροστά από τις δύο McLaren. Ο Ολλανδός επέστρεψε στις νίκες και τώρα έχει 194 βαθμούς. Μεγάλη διαφορά από τον Piastri αλλά είπαμε όλα είναι πιθανά να γίνουν.

Μπορεί στους οδηγούς τίποτα να μην έχει ξεκαθαρίσει. Όμως στις ομάδες τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Η McLaren είναι μπροστά με 617 βαθμούς. Η Ferrari ακολουθεί με 280, στην 3η θέση βρίσκεται η Mercedes με 260 βαθμούς και στην 4η θέση με 239 βαθμούς βρίσκεται η Red Bull. Θεωρητικά στο Baku η McLaren θα κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο.

Για να τελειώσει η φετινή χρονιά απομένουν συνολικά οκτώ αγώνες. Στους τρείς από αυτούς (ΗΠΑ, Βραζιλία και Κατάρ) θα γίνουν και αγώνες Sprint.

Ας δούμε τώρα τον αγώνα της F1 στο Azerbaijan

Σήμερα θα γίνουν τα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Το Practice 1 θα γίνει στις 11.30 ώρα Ελλάδος και το Practice 2 στις 15.00. Υπάρχει 40% πιθανότητα βροχής και οι άνεμοι θα έχουν ταχύτητα 15 έως 30 χλμ/ώρα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 24°C.

Αύριο Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει το Practice 3 στις 11.30 και στις 15.00 θα γίνει το Qualifying για την Pole Position. Αύριο αναμένονται ισχυροί άνεμοι, με ταχύτητες από 30 έως 50 χλμ/ώρα. Πιθανότητα για να βρέξει είναι μικρή (25%) και η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 22°C.

Ο αγώνας την Κυριακή θα ξεκινήσει στις 14.00. Αν και το σίγουρο μετεωρολογικό δελτίο θα βγει το πρωί στις 21/9, ωστόσο οι προβλέψεις αναφέρουν 25% πιθανότητα βροχής με ισχυρούς ανέμους 25 έως 40 χλμ/ώρα και μέγιστη θερμοκρασία στους 22°C.

Την Κυριακή οι αγωνιζόμενοι στην πίστα των 6.003 μέτρων θα κάνουν 51 γύρους και θα καλύψουν 306.049 km. Το ρεκόρ γύρου κατέχει από το 2019 ο Charles Leclerc με 1.43.009.

Απευθείας μετάδοση των ελεύθερων δοκιμών, του Qualifying και του αγώνα θα κάνουν τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ (https://www.antennaplus.gr ) και F1 TV Pro. Τον αγώνα της Κυριακής το ελεύθερο κανάλι του Ant1 θα το μεταδώσει ετεροχρονισμένα στις 16.30 .

Ας δούμε τώρα λίγα πράγματα για την πόλη όπου γίνεται το 17ο Grand Prix της χρονιάς. Η πρωτεύουσα του Azerbaijan, βρίσκεται 28 μέτρα κάτω από το επίπεδο της Κασπίας Θάλασσας.

Η διαδρομή στην πόλη των Ανέμων ξετυλίγεται γύρω από τους Πύργους της Φωτιάς (Flame Towers) και το παλιό κάστρο. Είναι η 9η φορά που θα διεξαχθεί αγώνας στο Μπακού.

H πίστα είναι γνωστή για το συνδυασμό κλειστών στροφών και της μεγαλύτερης ευθείας σε πίστα της Formula 1. Η διαδρομή των 6 χιλιομέτρων περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη ευθεία του πρωταθλήματος, μήκους 2,2 χλμ., όπου αναμένεται να δούμε πολλά προσπεράσματα με τη βοήθεια του Drag Reduction System (DRS).

Η δύναμη της υβριδικής μηχανής παίζει κυρίαρχο ρόλο, όπως και η σταθερότητα στο φρενάρισμα. Τα φρεναρίσματα από 350 χλμ/ώρα στο τέλος της ευθείας κρύβουν πολύ δράμα και απαιτούν ειδικό σετάρισμα για σταθερότητα. Υπάρχουν επίσης 20 στροφές, πολλές από τις οποίες είναι 90 μοιρών.

Το ατύχημα πέρισυ

Η κύρια ευθεία είναι πολύ πλατιά, χωρούν τουλάχιστον τρία μονοθέσια δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία της παλιάς πόλης, όπως η στροφή 8, η πιο στενή όλων, η πίστα έχει πλάτος μόλις επτά μέτρα.Τα στενά της παλιάς πόλης υπόσχονται θέαμα, εξόδους, συγκρούσεις και εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα για θεατές και τηλεθεατές.

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας C4, C5 και C6. Η υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτύχει ποτέ μονοθέσιο της Formula 1 σε αγώνα καταγράφηκε στο Μπακού, όταν ο Μπότας σημείωσε 378 χλμ/ώρα με τη Williams–Mercedes το 2016.

Η πίστα έχει αρκετά στενά σημεία που οι ταχύτητες δεν ξεπερνούν τα 60 χλμ/ώρα. Αυτό κάνει δύσκολη τη ζωή των μηχανικών κυρίως στον καθορισμό του επιπέδου αεροδυναμικής απόδοσης, καθώς αναζητούν τον καλύτερο συμβιβασμό για να διασφαλίσουν ότι το μονοθέσιο θα παραμείνει ανταγωνιστικό τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show» στο ΑΝΤ1+, που ξεκινά στις 13:00, μία ώρα πριν την εκκίνηση του Grand Prix την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να παρακολουθήσετε, μεταξύ άλλων, μια συνέντευξη του επικεφαλής FIA στη F1, Νικόλα Τομπάζη, για τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς του 2026.

Ακόμα, μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα του ΑΝΤ1, πριν την εκκίνηση του ιταλικού Grand Prix, οι: Μάγδα Βαρούχα, Ελιζαμπέτα Γκρεγκοράτσι και Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου. Επίσης, ο Πάνος Σεϊτανίδης «στρίμωξε» τον Αντρέα Στέλα για τις εντολές προς τους οδηγούς και ζήτησε τη γνώμη του Πιάστρι γι’ αυτό. Στην παρουσίαση της εκπομπής και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι: Μαρία Ανδρέαδη, Μαρία Θωμά, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Το «Formula 1 Show» θα συνεχιστεί μετά το τέλος του αγώνα, με highlights, ανάλυση των κρίσιμων φάσεων, της στρατηγικής των ομάδων, τους αγώνες της F2, κ.ά.

Το πρόγραμμα απευθείας μεταδόσεων – εκπομπών GP Αζερμπαϊτζάν από τον Ant1+

19/9 F1 FP1 11:30 ANT1+

19/9 F2 Qualifying 13:00 ANT1+

19/9 F1 FP2 15:00 ANT1+

20/9 F1 FP3 11:30 ANT1+

20/9 F2 Sprint Race 13:15 ANT1+

20/9 F1 Qualifying 15:00 ANT1+

21/9 F2 Feature Race 10:00 ANT1+

21/9 F1 Formula 1 Show 13:00 ANT1+

21/9 F1 Race 14:00 ANT1+

21/9 F1 Post Race Με τη λήξη του αγώνα ANT1+

21/9 F1 Race delayed 16:30 ANT1

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

