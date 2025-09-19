Τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά ήταν κουτσουρεμένα. Με το που ξεκίνησε να μετράει ο χρόνος αντίστροφα, στη τρίτη στροφή της πίστας, ο Gabriel Bortoleto μπλόκαρε τους τροχούς του και αμέσως βγήκε κίτρινη σημαία. Λίγο μετά η ατυχία «χτύπησε» το μονοθέσιο του Piastri. Παρουσίασε βλάβη στη μονάδα ισχύος και υποχρεωτικά επέστρεψε στους μάγους μηχανικούς του.

Μέσα στην ατυχία του τελικά ήταν τυχερός. Γιατί αμέσως μετά βγήκε κόκκινη σημαία και τα δοκιμαστικά σταμάτησαν. Αιτία ήταν τα κομμάτια που ξεκόλλησαν από το μονοθέσιο του Carlos Sainz όταν ο Ισπανός πάτησε στα κερμπ των στροφών 16 και 17.

Πολύ σωστά βγήκε κόκκινη σημαία όχι για να μαζέψουν τα κομμάτια αλλά για να επισκευαστεί το συγκεκριμένο σημείο που θα προκαλούσε προβλήματα στον αγώνα.

Χρειάσθηκαν 25 λεπτά για να επισκευαστεί το κομμάτι της πίστας που παρουσίασε το πρόβλημα.

Όμως αυτά τα 25 λεπτά ήταν αρκετά για τους μηχανικούς της McLaren που διόρθωσαν το πρόβλημα και ο Piastri επέστρεψε κάνοντας στο τέλος το 2ο καλύτερο χρόνο.

Τον ταχύτερο χρόνο στα πρώτα ανεπίσημα ελεύθερα δοκιμαστικά έκανε ο Lando Norris και τον τρίτο καλύτερο έκανε o Charles Leclerc.

Ο Lewis Hamilton στο P1 σε μια στροφή ακούμπησε τον τοίχο, έκανε μια μικρή ζημιά και αποχώρησε.

Όμως στα δεύτερα ανεπίσημα δοκιμαστικά ο πιλότος της Ferrari έκανε την έκπληξη.

Ο Lando Norris χτύπησε στη ράμπα και αναγκάστηκε να βγει εκτός. Το λάθος του Norris εκμεταλλεύτηκε ο Hamilton. Με το 1.41.293 έκανε τον καλύτερο χρόνο ενώ με διαφορά 0.074’’ πίσω του πλασαρίστηκε ο Charles Leclerc.

Οι τρείς πρώτοι

Οι χρόνοι στο Practice 2 αναλυτικά

Αύριο Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει το Practice 3 στις 11.30 και στις 15.00 θα γίνει το Qualifying για την Pole Position. Ο αγώνας την Κυριακή θα ξεκινήσει στις 14.00.