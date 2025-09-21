Του Π. Χαλάτση

Ο σημερινός αγώνας στο Azerbaijan θυμηθείτε ότι θα έχει πλούσιο θέαμα. Χθες στο qualifying για την Pole Position είχαμε 6 εξόδους στις μπαριέρες. Δηλαδή είχαμε έξι κόκκινες σημαίες και έξι φορές διακοπή των επίσημων χρονομετρημένων δοκιμών.

Η πίστα έχει μεγάλες ευθείες αλλά και αρκετά στενά σημεία που οι ταχύτητες δεν ξεπερνούν τα 60 χλμ/ώρα. Φαντασθείτε τι γίνεται όταν δυο μονοθέσια έρχονται με 300 χιλιόμετρα και ξαφνικά βρίσκονται ταυτόχρονα σε μια στροφή που ο δρόμος χωράει μόνο ένα.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Max Verstappen, με χρόνο 1.41.117, κέρδισε στα χθεσινά qualifying την Pole Position -αφού οι βασικοί του αντίπαλοι «τραυμάτισαν» τα μονοθέσια τους στις …μπαριέρες- και το μεσημέρι ξεκινάει από την πρώτη γραμμή του grid.

Αυτή τη φορά δεν θα δούμε τη συνηθισμένη τριάδα. Πίσω από τον Max Vertsappen θα βρίσκονται ο Carlos Sainz με την Williams και ο Liam Lawson με την Racing Bulls.

Ευνοήθηκαν και οι δύο γιατί μετά τη χθεσινή έξοδο του Oscar Piastri μόλις 3.41 λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου για τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά βγήκε κόκκινη σημαία και έχασαν οι άλλοι πιλότοι να κάνουν τον τελευταίο γρήγορο γύρο.

Σήμερα μόλις σβήσουν τα πέντε κόκκινα φώτα ο Ολλανδός θα φύγει ανενόχλητος μπροστά. Ούτε ο Sainz αλλά ούτε και ο Lawson θα επιχειρήσουν να κάνουν την υπέρβαση για να στρίψουν πρώτοι.

Εκείνοι που θα το παλέψουν για να κερδίσουν θέσεις στην εκκίνηση είναι ο Norris που ξεκινάει από την 7η θέση και ο Piastri που ξεκινάει από την 9η θέση.

Ο Piastri έχει 324 βαθμούς και ο Norris 293. Η διαφορά των 31 βαθμών δείχνει μεγάλη αλλά στην πραγματικότητα είναι μικρή. Ακολουθεί ο Max Verstappen με 230 βαθμούς. Για να τελειώσει η φετινή χρονιά απομένουν συνολικά οκτώ αγώνες. ‘Άρα μαθηματικά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Οι δύο πιλότοι της McLaren σήμερα θα προσέξουν να αποφύγουν μια σύγκρουση. Για αυτό κάθε προσπέραση θα γίνεται με προσοχή. Θα είναι δύσκολο να «πιάσουν» τον Verstappen που θα κάνει, τουλάχιστον στην αρχή- το δικό του χωρίς πίεση αγώνα.

Σήμερα λογικά η McLaren που προηγείται με 617 βαθμούς θα μπορεί να εξασφαλίσει τον Παγκόσμιο τίτλο. Η Ferrari ακολουθεί με 280 και η Mercedes με 260 βαθμούς ενώ στην 4η θέση με 239 βαθμούς βρίσκεται η Red Bull.

Στο 17ο Grand Prix της χρονιάς, θα κριθούν πολλά. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 14.00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show» στο ΑΝΤ1+, που ξεκινά στις 13:00, μία ώρα πριν την εκκίνηση του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθήσετε, μεταξύ άλλων, μια συνέντευξη του επικεφαλής FIA στη F1, Νικόλα Τομπάζη, για τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς του 2026.

Ακόμα, μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα του ΑΝΤ1, πριν την εκκίνηση του ιταλικού Grand Prix, οι: Μάγδα Βαρούχα, Ελιζαμπέτα Γκρεγκοράτσι και Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου. Επίσης, ο Πάνος Σεϊτανίδης «στρίμωξε» τον Αντρέα Στέλα για τις εντολές προς τους οδηγούς και ζήτησε τη γνώμη του Πιάστρι γι’ αυτό. Στην παρουσίαση της εκπομπής και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι: Μαρία Ανδρέαδη, Μαρία Θωμά, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Το «Formula 1 Show» θα συνεχιστεί μετά το τέλος του αγώνα, με highlights, ανάλυση των κρίσιμων φάσεων, της στρατηγικής των ομάδων, τους αγώνες της F2, κ.ά.