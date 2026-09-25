Ο Βρετανός της Mercedes έκανε έναν εκπληκτικό τελευταίο γύρο στο Q3 και σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:42.526, αφήνοντας πίσω του τον Charles Leclerc, που θα εκκινήσει από τη δεύτερη θέση. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Oscar Piastri.

Η Mercedes επιβεβαίωσε την ταχύτητά της σε μία από τις πιο απαιτητικές πίστες του πρωταθλήματος, με τον Russell να παίρνει την pole με εμφατικό τρόπο.

Μεγάλος άτυχος της ημέρας ήταν ο Kimi Antonelli, ο οποίος είχε ατύχημα στο Q1, αντιμετώπισε ζημιά στο μονοθέσιό του και δεν κατάφερε να συνεχίσει. Ως αποτέλεσμα, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος θα εκκινήσει μόλις από τη 16η θέση.

Από εκεί και πέρα, ο Isack Hadjar πήρε την τέταρτη θέση, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Carlos Sainz και Franco Colapinto.

Για αυτόν τον αγώνα, η Pirelli επέλεξε την πιο μαλακή γκάμα γομών:

Τη C3 ως σκληρή γόμα, τη C4 ως μέση γόμα και τη C5 ως μαλακή γόμα. Πέρυσι, η επιλογή ήταν κατά ένα επίπεδο πιο μαλακή και περιλάμβανε τη C6 ως μαλακή γόμα. Ωστόσο, εκείνη η γόμα δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα, καθώς οι οδηγοί προτίμησαν να επεκτείνουν τα μέρη αγώνα και να διατηρήσουν μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία βασιζόμενοι στις C5 και C4.

Η άσφαλτος, όντας σχετικά λεία και όχι ιδιαίτερα τραχιά, αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα φθοράς και πτώσης απόδοσης, καθιστώντας πιο πιθανή στρατηγική αγώνα αυτή του ενός pit stop.

Τι έγινε στο Practice 3

Έχει αξία να δούμε τι έγινε λίγες πριν από τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, στο Practice 3. Ο Max Verstappen είχε τον τελευταίο λόγο στην τρίτη και τελευταία περίοδο των ελεύθερων δοκιμών (FP3) για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:43.922 στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, ο Ολλανδός έβαλε «φρένο» στην κυριαρχία της Mercedes, αφήνοντας πίσω του τους George Russell και Lewis Hamilton.

O Antonelli ακούμπησε στα σταθερά τοίχοι και έκανε ζημιά στο μονοθέσιο του. Ο νεαρός Ιταλός που δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια λάθη δεν έτρεξε τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά και έμεινε στη θέση του θεατή. Οι μηχανικοί της Mercedes έκαναν ότι ήταν δυνατόν για να διορθώσουν το πρόβλημα αλλά δεν έφτανε η προσπάθεια. Χρόνος δεν υπήρχε.

Μπορεί ο Verstappen να έκανε καλύτερο χρόνο αλλά διαρκώς ανέφερε ότι το πάτωμα ακουμπάει στην άσφαλτο και δεν είχε σωστό κράτημα. Έλεγε ότι το RB22 αναπηδούσε.

Ο Lance Stroll της Aston Martin δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός, καθώς είχε μια μικρή επαφή με τον τοίχο στη Στροφή 1 στην αρχή της διαδικασίας των ανεπίσημων δοκιμαστικών.

Ο Hamilton έχασε πολύτιμο χρόνο λόγω λάθος ρυθμίσεων στα φρένα και τα bargeboards, ενώ ο Charles Leclerc ολοκλήρωσε την προσπάθειά του μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή, δείχνοντας ότι η Ferrari έχει ακόμα δουλειά να κάνει.

Αύριο Σάββατο οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 51 γύρους την πίστα που έχει συνολικό μήκος 6.003 km και θα καλύψουν 306.049 km.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 14.00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro. Ο αγώνας θα μεταδοθεί και το ελεύθερο κανάλι του Ant1.