Αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, θα δούμε στην Μαλαισία έναν φοβερό αγώνα. Ο Ολλανδός Max Verstappen που ήταν καλύτερος σε όλες τις προσπάθειες των ανεπίσημων και χρονομετρημένων δοκιμών θα ξεκινήσει πρώτος στην πίστα Σεπάνγκ αλλά πίσω του θα έχει έναν ανεβασμένο στην ψυχολογία και στις επιδόσεις Lewis Hamilton που όλοι περιμένουμε να κάνει την έκπληξη. Άραγε τι γόμα θα επιλέξει για να κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα και να στρίψει πρώτος; Αυτό μόνο ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής γνωρίζει.

Οι χρόνοι που έκαναν

Όμως ο Isack Hadjar που έκανε τον 3ο καλύτερο χρόνο θα ξεκινήσει πέντε θέσεις πιο πίσω λόγω ποινής. Με αυτήν την αλλαγή ο Kimi Antonelli θα ξεκινήσει από την 3η αντί την 4η θέση. Κερδισμένοι βγαίνουν ακόμη οι Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri και George Russell, οι οποίοι ανέβηκαν κατά μία θέση.

Η νέα σειρά εκκίνησης

Λίγες πληροφορίες για την πίστα στη Σεπάνγκ

Η άσφαλτος της Σεπάνγκ είναι γνωστή για την τραχιά υφή της, η οποία σε συνδυασμό με τα μεγάλα πλευρικά φορτία των γρήγορων καμπών ανεβάζει στα ύψη τις θερμοκρασίες των πελμάτων.

Στη διάθεση ομάδων και οδηγών θα βρίσκονται οι μεσαίες γόμες της γκάμας: C2, C3, C4. Η στρατηγική των δύο pit stop θεωρείται η βασική προσέγγιση σε συνθήκες στεγνού οδοστρώματος, ενώ σε περίπτωση που η φθορά επιταχυνθεί από υψηλές θερμοκρασίες δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και επιθετικές τακτικές τριών στάσεων.

Η πίστα έχει μήκος 5.543 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές (5 αριστερές και 10 δεξιές). Σχεδιασμένη από τον Χέρμαν Τίλκε, η διαδρομή προσφέρει μεγάλο πλάτος –σε αρκετά σημεία φτάνει τα 16 μέτρα– επιτρέποντας ποικιλία αγωνιστικών γραμμών και θεαματικά προσπεράσματα. Το τεχνικό σικέιν των στροφών 1 και 2 απαιτεί σταθερότητα στο φρενάρισμα υπό γωνία και μηχανική πρόσφυση στην επιτάχυνση.

Αμέσως μετά ακολουθούν οι ταχύτατες ανοιχτές καμπές 5 και 6, καθώς και το απαιτητικό σύμπλεγμα 7 και 8. Εκεί τα μονοθέσια χρειάζονται μέγιστη κάθετη δύναμη ώστε να παραμείνουν «βιδωμένα» στην άσφαλτο σε ταχύτητες άνω των 230 km/h. Το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει τις δύο παράλληλες ευθείες – την πίσω ευθεία και την ευθεία εκκίνησης-τερματισμού – μήκους σχεδόν 900 μέτρων η καθεμία, οι οποίες ενώνονται με την αργή φουρκέτα της στροφής 15.

Σε αυτές τις δύο ευθείες, η ισχύς και η απόδοση της υβριδικής μηχανής διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η αποτελεσματική ανάκτηση και διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας (deployment) αποτελεί το βασικό εφόδιο για άμυνα ή επίθεση με τη βοήθεια του Overtake mode στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού. Θα υπάρχουν 4 ζώνες straight mode στις δυο ευθείες και ανάμεσα στις στροφές 3 – 4 και 8 – 9. Ταυτόχρονα, τα συστήματα ψύξης δοκιμάζονται στα άκρα. Ο θερμός και υγρός αέρας μειώνει την απόδοση των ψυγείων, υποχρεώνοντας τις ομάδες να ανοίξουν στο μέγιστο τα καλύμματα των μονοθέσιων, θυσιάζοντας ένα μέρος της αεροδυναμικής απόδοσης προς όφελος της απόδοσης και της αξιοπιστίας.

Από τους 22 οδηγούς που θα τρέξουν αύριο, Κυριακή, οι δέκα μόνο έχουν τρέξει στην πίστα Σεπάνγκ. Και είναι: Χάμιλτον (2014 νίκη), Αλόνσο (2005, 2007, 2012 νίκες), Φερστάπεν (2017), Σάινθ, Γκασλί, Χούλκενμπεργκ, Στρολ, Οκόν,Μπότας και Πέρεζ. Πολυνίκης οδηγός είναι ο Φέτελ με 4 νίκες (2010,2011, 2013, 2015), ενώ από τους κατασκευαστές πολυνίκης είναι η Ferrari με 7 νίκες (1999, 2000, 2001, 2004, 2008, 2012, 2015).