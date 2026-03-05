Το φετινό πρωτάθλημα της F1 ξεκινάει σε… 24 ώρες και η Aston Martin ακόμα δεν έχει βρει την λύση. Το πρόβλημα εντοπίζεται στους κραδασμούς που παράγονται από τον κινητήρα, οι οποίοι μεταφέρονται στο πλαίσιο του αυτοκινήτου και τελικά στο τιμόνι, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να δέχονται συνεχείς δονήσεις στα χέρια τους.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας, Adrian Newey, η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που υπάρχει ακόμη και κίνδυνος μόνιμης νευρικής βλάβης στα χέρια των οδηγών, αν οδηγήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Fernando Alonso εκτιμά ότι μπορεί να οδηγήσει το πολύ 25 συνεχόμενους γύρους, διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί πρόβλημα στα νεύρα των χεριών του. Από την πλευρά του, ο teammate του Lance Stroll δηλώνει πως το όριο για τον ίδιο είναι ακόμη μικρότερο, περίπου 15 γύροι.

Για να γίνει κατανοητό πόσο έντονο είναι το πρόβλημα, ο Stroll περιέγραψε την εμπειρία πίσω από το τιμόνι με μια χαρακτηριστική φράση: «Είναι σαν να κάθεσαι σε μια καρέκλα και να… παθαίνεις ηλεκτροπληξία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καναδός οδηγός.

Οι δονήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τους οδηγούς, αλλά και το ίδιο το μονοθέσιο. Σύμφωνα με την ομάδα, οι κραδασμοί έχουν ήδη προκαλέσει μικροπροβλήματα αξιοπιστίας, με εξαρτήματα όπως καθρέφτες και πίσω φώτα να χαλαρώνουν ή να αποκολλώνται από το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα είναι ότι ο εναρκτήριος αγώνας της χρονιάς, το Australian Grand Prix, έχει 58 γύρους, κάτι που σημαίνει πως με τα σημερινά δεδομένα οι οδηγοί δύσκολα θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν ολόκληρο τον αγώνα.

Η ομάδα εργάζεται ήδη μαζί με τη Honda για να εντοπίσει την ακριβή αιτία των δονήσεων και να περιορίσει το πρόβλημα, όμως μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει οριστική λύση. Αν δεν βρεθεί σύντομα τρόπος αντιμετώπισης, η Aston Martin ίσως αναγκαστεί να περιορίσει δραστικά τη συμμετοχή της στους πρώτους αγώνες της σεζόν.