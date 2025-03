Του Γιώργου Παλληκάρη

Το δεύτερο Grand Prix της χρονιάς μόλις ολοκληρώθηκε στην Κίνα και μπορεί να μην είχε το σασπένς και τις 6 εγκαταλείψεις που είχαμε στο 1ο (Αυστραλία), είχε όμως την επιβεβαίωση πως η McLaren μέχρι τώρα δεν έχει αντίπαλο. Ο Poleman Oscar Piastri θα ξεκινήσει πρώτος και θα τερματίσει πρώτος, με την βρετανική ομάδα να κάνει το 1-2. Για έναν ακόμα αγώνα ο σταθερός Russell θα τερματίσει τρίτος, ενώ o Verstappen θα τερματίσει στην τέταρτη θέση. Οι δύο Ferrari θα ολοκληρώσουν τον αγώνα στις θέσεις 5 και 6, έχοντας και μία επαφή μεταξύ τους στην εκκίνηση. Μοναδική εγκατάλειψη αυτή του Fernando Alonso λόγω προβλήματος στα φρένα.

Η πίστα

Για πρώτη φορά αγώνας της F1 στην Κίνα έγινε το 2004 και από τότε το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1.32.238 έχει ο Michael Schumacher. Όμως τις περισσότερες νίκες (6) έχει ο Lewis Hamilton. Η πίστα στην Shanghai έχει μήκος 5.451 μέτρα και οι αγωνιζόμενοι καλύπτουν σε 56 γύρους 305,066 km. Διαθέτει δύο μεγάλες ευθείες με 16 απαιτητικές στροφές και δύο ζώνες DRS.

Η σειρά εκκίνησης

Με έναν καταπληκτικό γύρο και με χρόνο 1:30.641 (ταχύτερος στην ιστορία της πίστας), ο νεαρός Oscar Piastri κατέκτησε την πρώτη Pole Position της καριέρας του και ξεκινάει στο Grand Prix στην Κίνα, από την πρώτη θέση του Grid. Δεύτερος ο George Russell και τρίτος ο δεύτερος οδηγός της McLaren, Lando Norris. Ακολουθούν οι Verstappen, Hamilton (ο οποίος κέρδισε τον αγώνα Sprint), Leclerc, Jadjar, Antonelli, Tsunoda, Albon.

Πως κύλησε ο αγώνας

Lights out in Shanghai! Watch the race start 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/TKRizAC4hb

— Formula 1 (@F1) March 23, 2025