Του Π. Χαλάτση

Μόλις τέλειωσε ο αγώνας στο Albert Park στην Αυστραλία και αφού έσβησαν οι προβολείς οι έντεκα εργοστασιακές ομάδες χωρίς να χάσουν λεπτό ξεκίνησαν για την Κίνα. Ήδη όλοι βρίσκονται στην Shanghai όπου την Κυριακή θα γίνει ο 2ος από τους 24 αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος της F1 για το 2026.

Η πίστα στο Shanghai International Circuit θα «ζωντανέψει» την Παρασκευή όπου θα ξεκινήσουν τα πρώτα δοκιμαστικά. Για τους ευρωπαίους φίλους της F1 και πάλι οι ώρες του αγώνα δεν βολεύουν αλλά συγκριτικά είναι πολύ καλύτερες από αυτές στην Αυστραλία.

Ας δούμε το πρόγραμμα του τριημέρου

Παρασκευή 13 Μαρτίου

Practice 1: 05.30- 06.30

Sprint Qualifying: 09.30-10.15

Σάββατο 14 Μαρτίου

Sprint – αγώνας 19 γύρων: 05.00- 06.00

Qualifying για τον αγώνα της Κυριακής: 09.00-10.00

Κυριακή 15 Μαρτίου

Αγώνας: 09.00

Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς οι ώρες στον αγώνα στην Κίνα είναι πολύ πιο προσιτές από αυτές στην Αυστραλία.

Η πίστα έχει μήκος 5.451 km και οι αγωνιζόμενοι σε 56 γύρους θα καλύψουν 305.066 km.

Για την ιστορία το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1.32.238 το κατέχει από το 2004 o Michael Schumacher.

Η χάραξη της πίστας της Σαγκάης, που θυμίζει το ιδεόγραμμα «shang» το οποίο σημαίνει «προς τα πάνω», διαθέτει δύο μεγάλες ευθείες και συνολικά 16 στροφές. Η πρώτη ευθεία συνδέει τη στροφή 13, η οποία είναι ελαφρώς επικλινής, με τη στροφή 14, ενώ η δεύτερη ευθεία, μήκους άνω του ενός χιλιομέτρου, φιλοξενεί τη γραμμή εκκίνησης.

Ορισμένες στροφές είναι ιδιαίτερα γρήγορες, όπως το τμήμα σε σχήμα S που σχηματίζεται από τις στροφές 7 και 8, ενώ άλλες είναι σαφώς πιο αργές, όπως οι συνδυασμοί των στροφών 1 και 3, η στροφή 6 και η στροφή 14. Αυτές οι διαδοχικές αλλαγές ρυθμού, σε συνδυασμό με τα τμήματα υψηλής ταχύτητας, καθιστούν την πίστα απαιτητική για τα ελαστικά και δημιουργούν προκλήσεις στη διαχείριση της ανάκτησης ενέργειας με τις νέες μονάδες ισχύος.

Οι καλύτερες θέσεις είναι στην κερκίδα K, με θέα τη φουρκέτα των στροφών 14-15. Καλή περίπτωση για θέαμα είναι στη στροφή 6.

Η επιλογή ελαστικών για το κινεζικό Γκραν Πρι παραμένει η ίδια που χρησιμοποιήθηκε και στους δύο προηγούμενους αγώνες. Οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τις γόμες της Pirelli C2, C3 και C4 της Pirelli.

Η πίστα της Σανγκάης στρώθηκε με νέα άσφαλτο τον Αύγουστο του 2024 και αύξησε τα επίπεδα πρόσφυσης. Καλύτερα κρατήματα σημαίνει και καλύτερους χρόνους.

Οι προσομοιώσεις χρόνων γύρου που έχουν λάβει οι ομάδες βρίσκονται κοντά στις επιδόσεις της περσινής χρονιάς. Παρά το γεγονός ότι τα μονοθέσια είναι εντελώς διαφορετικά, οι ζώνες έντονης επιτάχυνσης φαίνεται να αντισταθμίζουν τη μείωση της τελικής ταχύτητας των νέων αυτοκινήτων σε σχέση με αυτά της προηγούμενης γενιάς

Τι είπε ο αντικαταστάτης του Mario Isola, o DARIO MARRAFUSCHI, που είναι στο εξής ο νέος αγωνιστικός διευθυντής του μηχανοκίνητου αθλητισμού της PIRELLI:

«Όπως περιμέναμε η νίκη στο πρώτο Grand Prix της σεζόν ήρθε με στρατηγική ενός pit stop. Οι οδηγοί της Mercedes πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού στις ίδιες θέσεις από τις οποίες εκκίνησαν στο grid, υιοθετώντας πανομοιότυπη στρατηγική. Το τελευταίο stint με τη σκληρή γόμα μπόρεσε να παραταθεί σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Σαββάτου χάρη στην περιορισμένη φθορά. Όσοι επέλεξαν τις δύο στάσεις εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας 3 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα για να βάλουν φρέσκα ελαστικά χωρίς να ρισκάρουν την απώλεια πολλών θέσεων, χρησιμοποιώντας σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τη μαλακή γόμα για ένα τελικό σπριντ. Οι τρεις γόμες αποδείχθηκαν επομένως χρήσιμες κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τη γόμα C3 (σκληρή γόμα) να είναι ικανή να υποστηρίξει αποστάσεις έως και 46 γύρων χάρη στη σταθερότητά της. Το εμπρός αριστερό ήταν το ελαστικό που επηρεάστηκε περισσότερο από το τοπική φθορά λόγω υπερθέρμανσης χωρίς ωστόσο να προκαλέσει υπερβολικά προβλήματα φθοράς ή πτώσης της απόδοσης. Βρισκόμαστε, ωστόσο, στην αρχή ενός νέου τεχνικού κύκλου και σε μια πίστα που δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα ελαστικά. Με την εξέλιξη των μονοθεσίων και τους αγώνες σε πιο απαιτητικές διαδρομές, αναμένουμε αναπόφευκτες αλλαγές στη διαχείριση των ελαστικών. Τα ελαστικά παραμένουν μία από τις πολλές μεταβλητές που οι ομάδες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ανάμεσα στις πολυάριθμες καινοτομίες αυτής της σεζόν».