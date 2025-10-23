Του Περικλή Χαλάτση

Μπορεί ο Oscar Piastri να εξακολουθεί να προηγείται στη βαθμολογία για το φετινό τίτλο στην F1, όμως οι δύο συνεχόμενες νίκες του Max Verstappen, τον ανησυχούν και έχουν φέρει τον εκνευρισμό στην ομάδα της McLaren.

Και είναι απόλυτα λογικό γιατί ξαφνικά ο Max Verstappen που ήταν αρκετά πίσω από τους δύο πρωτοπόρους βρέθηκε μια αναπνοή πίσω τους.

Ο Piastri πριν από τον αγώνα στο Μεξικό έχει 346 βαθμούς, ενώ ο Norris 332. Η διαφορά είναι μόλις 14 βαθμοί.

Το ενδιαφέρον στην F1 ανέβηκε στους τελευταίους αγώνες. Στα 19 φετινά Grand Prix έχουμε τέσσερις διαφορετικούς νικητές. Προς το παρόν προηγείται ο Piastri αλλά είναι αυτός που δέχεται και τη μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση.

Από αύριο που θα αρχίσουν τα ανεπίσημα δοκιμαστικά θα πάρουμε μια πρώτη γεύση για το τι θα ακολουθήσει την Κυριακή στην πίστα του Autodromo Hermanos Rodriguez. Τα προγνωστικά λένε ότι ο Αυστραλός θα είναι ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής.

Όμως μην ξεχνάμε τον Max Verstappen που μπορεί να κυνηγά ένα θαύμα, ωστόσο τίποτα δεν αποκλείεται. Πάντως ο Verstappen φαίνεται να έχει «κλειδώσει» στο μυαλό του έναν 5ο παγκόσμιο τίτλο.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

24 Οκτωβρίου: Practice 1 στις 21.30 ώρα Ελλάδος

25 Οκτωβρίου: Practice 2 στις 01.00

25 Οκτωβρίου: Practice 3 στις 20.30

26 Οκτωβρίου: Qualifying 00.00 – 01.00

26 Οκτωβρίου: Αγώνας 22.00 ώρα Ελλάδος

Η πίστα έχει μήκος 4.304 km, και την Κυριακή οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 71 γύρους. Συνολικά θα καλύψουν 305.584 km. Το ρεκόρ γύρου στο Μεξικό κατέχει από το 2021 ο Valtteri Bottas.

Τόσο τα δοκιμαστικά, όσο το Qualifying και τον αγώνα, μπορείτε να τα δείτε απευθείας, μόνο από τα συνδρομητικά Ant1+ και F1 TV Pro. Το ελεύθερο κανάλι του Ant1 θα μεταδώσει μαγνητοσκοπημένο τον αγώνα στις 23:45, δηλαδή μία ώρα και 45 λεπτά μετά την κανονική εκκίνηση.