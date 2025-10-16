Του Περικλή Χαλάτση

Η μάχη για τον τίτλο κορυφώνεται! Οι στροφές ανεβαίνουν και τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν. Απομένουν έξι αγώνες για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει 150 βαθμοί και τρία Sprint (24 βαθμοί).

Οι τρεις οδηγοί – Piastri, Norris, Verstappen- που διεκδικούν το φετινό τίτλο, θα μοιραστούν 174 βαθμοί Ο Oscar Piastri είναι με 336 βαθμούς πρωτοπόρος της βαθμολογίας. Με 22 βαθμούς πίσω του ακολουθεί ο ομόσταυλός του Lando Norris. Στην 3η θέση με 63 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο βρίσκεται ο Max Verstappen.

Και οι τρείς μπορούν να διεκδικήσουν το στέμμα. Ο Piastri έχει το μεγαλύτερο άγχος ενώ ο τρείς φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θεωρητικά είναι πιο ψύχραιμος και απόλυτος στις επιλογές του.

To 19o Grand prix στην πίστα «Circuit of the Americas» στο Austin θα μεταδοθεί την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στις 22:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Να δούμε το πρόγραμμα του τριημέρου- Που μπορείτε να το δείτε:

F1 FP1 17/10 20:30 ANT1+

F1 Sprint Qualifying 18/10 00:30 ANT1+

F1 Sprint Race 18/10 20:00 ANT1+

F1 Qualifying 19/10 00:00 ANT1, ANT1+

F1 Formula 1 Show 19/10 21:00 ANT1+

F1 Race 19/10 22:00 ANT1+

F1 Formula 1 Show 19/10 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

F1 Race (delayed) 19/10 23:45 ANT1

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει για τέταρτη φορά στην ιστορία του και αγώνα Sprint.

Από τις πρώτες δηλώσεις που έγιναν φαίνεται ότι η πίστα δεν είναι και στα καλύτερα της και οι μηχανικοί θα δυσκολευτούν να βρουν το ιδανικό σετάρισμα. Πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός της σωστής γόμας που να έχει το ιδανικό κράτημα και αντέξει στη φθορά.

Οι ομάδες θα έχουν τρείς γόμες στη διάθεσή τους (C1, C3 και C4). Για να δούμε θα αντέξουν στις γρήγορες καμπές και στα υψηλά ενεργειακά φορτία;

Η McLaren που έχει κερδίσει για το 2025 το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, στους τελευταίους αγώνες δεν τα πήγε και τόσο καλά. Στο Τέξας θα επιδιώξει να επιστρέψει στις νίκες και να δώσει βαθμούς στους δύο πιλότους της.

Ο καιρός στο Austin αναμένεται να είναι ιδανικός και τις τρεις ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 34°C.

Στο Circuit of the Americas για πρώτη φορά αγώνας της F1 έγινε το 2012. Έχει μήκος 5.513 μέτρα και 20 στροφές, μερικές εκ των οποίων είναι εξαιρετικά γρήγορες.

Στις δύο μεγάλες ευθείες, θα μπορούν οι αγωνιζόμενοι να κάνουν χρήση του Drag Reduction System (DRS). Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής είναι η πρώτη στροφή, με έντονη ανωφέρεια και μεγάλο πλάτος. Καταλήγει σε μια αριστερή στροφή 120 μοιρών, όπου οι οδηγοί συχνά διεκδικούν θέση.

Η τριπλέτα στροφών 3–6 θυμίζει την αντίστοιχη Maggots–Becketts στο Σίλβερστον, η τριπλέτα 12–15 παραπέμπει στο Χόκενχάιμ, ενώ οι στροφές 16–18 φέρνουν στο νου τη διαβόητη στροφή 8 της Κωνσταντινούπολης.