Του Περικλή Χαλάτση

Μόνο καλή δεν ήταν η χθεσινή παρουσία των πιλότων της F1 στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Κυρίως στα Practice 2 και παρά το γεγονός ότι δεν έβρεξε, όλο εξόδους και διακοπές είχαμε.

Σήμερα στις 12:30 θα γίνει το FP3 και στις 16.00 το απόγευμα θα ακολουθήσει το Qualifying για την Pole Position του αυριανού αγώνα.

Στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά κυριάρχησαν οι McLaren, εντυπωσίασαν οι Aston Martin ενώ προβλημάτισαν οι Mercedes και απογοήτευσαν οι Ferrari.

Στο Practice 1 οι Norris, Piastri και Stroll έκαναν τους καλύτερους χρόνους ενώ στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά (Practice 2), ανάμεσα στις δύο McLaren «χώθηκε» η αλεπού των Grand Prix. O Fernando Alonso με Aston Martin έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο. Η Ferrari στο P1 ήταν για ακόμα μία φορά απογοητευτική. O Charles Leclerc έκανε τον 14o χρόνο και ο Hamilton τον 15ο.

Οι μετεωρολόγοι είχαν αναφέρει ότι την Παρασκευή περίμεναν βροχή και οι ομάδες ετοίμαζαν τα μεσαία και τα βρόχινα λάστιχα. Τελικά η βροχή ήρθε αλλά έμεινε λίγα χιλιόμετρα …εκτός του Zandvoort και έτσι τα δοκιμαστικά έγιναν σε στεγνή πίστα. Παρόλα αυτά δεν έλειψαν τα απρόοπτα.

O Lando Norris ήταν σε καλή φόρμα. Έκανε καλύτερο χρόνο και στο P1 και στο P2.

Στο P2 η διαφορά του Norris με τον Alonso ήταν 0,087 του δευτερολέπτου. Ήταν τόσο μικρές οι διαφορές που σήμερα όλα μπορούν να ανατραπούν.

Καλό χρόνο έκανε ο Hamilton παρά την έξοδο που είχε. Και η έξοδος μάλλον οφειλόταν στην επιλογή ελαστικών που έκανε. Ωστόσο ο παγκόσμιος πρωταθλητής βλέπει ότι δεν μπορεί με αυτό το μονοθέσιο που έχει να κάνει κάτι περισσότερο και έχει απογοητευθεί.

Ο Max Verstappen ήταν ο τελευταίος που έτρεξε με τη μαλακή γόμα. Τελικά έκανε χειρότερο χρόνο από τις Aston Martin και την Williams του Albon.

Για μια ακόμη φορά ο Kimi Antonelli είχε έξοδο. Ο Ιταλός, μετά από ένα άσχημο φρενάρισμα, βρέθηκε στα χαλίκια.

Στο Practice 2 οι οργανωτές αναγκάσθηκαν να βγάλουν δύο φορές κόκκινες σημαίες.

Την πρώτη μετά την έξοδο του Lance Stroll. Ο Καναδός οδηγός στη στροφή 3, μπλόκαρε τα φρένα της Aston Martin και έπεσε με ταχύτητα στον προστατευτικό τοίχο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, όμως οι ζημιές στην AMR25 ήταν μεγάλες.

Η δεύτερη κόκκινη σημαία εμφανίστηκε με 21 λεπτά αργότερα όταν ο Alex Albon, έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιού του στην στροφή 1 και «κόλλησε» στην αμμοπαγίδα.

H έξοδος του Verstappen

H έξοδος του Lance Stroll

Εκτός πίστας βγήκαν ακόμη οι Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, George Russell και Max Verstappen.