Του Περικλή Χαλάτση

Κανονικά ο αγώνας της F1 στο Μαϊάμι θα ήταν ο 6ος της χρονιάς. Έγιναν τρείς αγώνες, στην Αυστραλία, στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή η FIA για λόγους ασφαλείας, αποφάσισε να ακυρωθούν τα Grand Prix στο Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία. Έτσι ο αγώνας στο Μαϊάμι από 6ος έγινε 4ος. Μάλιστα, η FIA ανακοίνωσε ότι δεν θα τους αντικαταστήσει αυτούς τους αγώνες και έτσι μειώνει το συνολικό κόστος στο καλεντάρι του 2026.

Από την Ασία, το πρωτάθλημα μεταφέρθηκε στην Αμερική. Ήδη οι 11 ομάδες βρίσκονται στην πίστα Miami International Autodrome και από αύριο, 1η Μαΐου ξεκινούν κανονικά το αγωνιστικό τους πρόγραμμα. Αυτό το τριήμερο θα δούμε και αγώνα Sprint. Το Μαϊάμι είναι ο πρώτος από τους τρεις αγώνες που θα γίνουν στην Αμερική. Θα γίνει ένας αγώνας στο Ώστιν τον Οκτώβριο και ένας ακόμη τον Νοέμβριο στο Λας Βέγκας.

Πέρυσι τον αγώνα κέρδισε ο Oscar Piastri. Έβρεχε και δημιούργησε και πολλά προβλήματα στους αγωνιζόμενους. Για φέτος η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ανακοινώσει ότι την Παρασκευή και το Σάββατο δεν θα έχουμε βροχές αλλά την Κυριακή το πιθανότερο είναι να βρέξει λίγο μετά την εκκίνηση του αγώνα.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 1 Μαΐου

19.00-20.00 (ώρα Ελλάδος) – Practice

23.30-00.14 – Sprint Qualifying

Σάββατο 2 Μαΐου

19.00-20.00 -Αγώνας Sprint

23.00-24.00 – Qualifying

Κυριακή 3 Μαΐου

23.00 – Αγώνας

Όπως πάντα τα δοκιμαστικά και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τα συνδρομητικά κανάλια του Ant1+ ( (https://www.antennaplus.gr) και το F1 TV Pro. Από την ελεύθερη τηλεόραση του Ant1 τον αγώνα μπορείτε να τον δείτε ετεροχρονισμένα στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Λίγα λόγια το Miami International Autodrome

Το Miami International Autodrome βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Hard Rock Stadium, στην περιοχή Miami Gardens. Πρόκειται για το κεντρικό στάδιο της πόλης και έδρα των Miami Dolphins, καθώς και κολεγιακών ομάδων αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η διαδρομή των 5,41 χλμ. περιλαμβάνει 19 στροφές, τρεις ευθείες, υψομετρικές διαφορές και ένα σικέιν. Οι οδηγοί στο 58% του γύρου κινούνται με τέρμα γκάζι. Θα κάνουν 57 γύρους στον αγώνα και θα καλύψουν 308.326 χλμ. Στον αγώνα Sprint θα κάνουν 19 γύρους.

Η Pirelli θα έχει στη διάθεση των ομάδων τις μαλακές γόμες της γκάμας ελαστικών C3, C4 και C5.

Στους τρείς αγώνες που προηγήθηκαν τον ένα κέρδισε στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία ο Georges Russell και τους δύο επόμενους, στην Κίνα στις 15 Μαρτίου και στην Ιαπωνία στις 29 Μαρτίου, τους κέρδισε ο Kimi Antonelli.

Η βαθμολογία για τούς πρώτους έξι έχει ως εξής:

Kimi Antonelli 72 βαθμούς

Georges Russell 63

Charles Leclerc 49

Georges Hamilton 41

Lando Norris 25 και

Oscar Piastri 21 βαθμούς

Η Mercedes κέρδισε τους τρείς πρώτους αγώνες και προηγείται με 135 βαθμούς. Ακολουθεί η Ferrari με 90 βαθμούς.

Η εκπομπή «Formula 1 Show» ανεβάζει στροφές μία ώρα πριν από την εκκίνηση των μονοθεσίων στο Μαϊάμι, με τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1, Πάνο Σεϊτανίδη, να μεταφέρει την ατμόσφαιρα από τα paddock του Hard Rock Stadium. Το σκηνικό είναι μοναδικό, καθώς το Μαϊάμι συναγωνίζεται το Μονακό σε λάμψη, VIP παρουσίες, εντυπωσιακές εμφανίσεις, μεγιστάνες και φαντασμαγορικές εκδηλώσεις. Μεταξύ άλλων, θα δούμε αποκλειστική συνέντευξη της οδηγού αγώνων Λίντσει Μπριούερ. Στο στούντιο θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Μαρία Θωμά και Κώστας Λεώνης, ενώ ο οδηγός αγώνων Τζώρτζης Μαρκογιάννης θα σχολιάζει τις προσπάθειες των συναθλητών του.

Μετά το τέλος της εκπομπής, η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με την εκπομπή «Formula 1 Stories».