Η αντίστροφη μέτρηση για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη αντί Παρασκευής, με τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά ενώ σε λίγη ώρα θα ακολουθήσουν και τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά. Το ερώτημα όμως είναι γιατί τα πέντε κόκκινα φώτα δεν θα σβήσουν την Κυριακή αλλά το Σάββατο; Γιατί έγινε αυτή η σπάνια εξαίρεση στην ιστορία του θεσμού;

Η FIA δέχθηκε να γίνει ο αγώνας Σάββατο αντί Κυριακή γιατί όταν έβγαλε το αγωνιστικό πρόγραμμα για το 2026 δεν είχε υπολογίσει ότι φέτος, η Κυριακή, στις 27 Σεπτεμβρίου είναι εθνική Ημέρα Μνήμης του Αζερμπαϊτζάν. Η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη ημέρα μνήμης για τους πεσόντες του πολέμου.

Η Ημέρα Μνήμης του Αζερμπαϊτζάν (στα αζέρικα: Anım Günü) είναι μια από τις πιο σημαντικές και συναισθηματικά φορτισμένες εθνικές επετείους της χώρας. Καθιερώθηκε επίσημα με προεδρικό διάταγμα τον Δεκέμβριο του 2020 και τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η 27η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την ημερομηνία έναρξης του Δεύτερου Πολέμου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2020 (γνωστού στο Αζερμπαϊτζάν και ως «Πατριωτικός Πόλεμος των 44 Ημερών»).

Η ημέρα αυτή αφιερώνεται αποκλειστικά στη μνήμη των σχεδόν 3.000 στρατιωτών, καθώς και των αμάχων, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των 44 ημερών των συγκρούσεων για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Πρόκειται για μια αυστηρά πένθιμη ημέρα. Οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια κυματίζουν μεσίστιες, διοργανώνονται κρατικές τελετές μνήμης και χιλιάδες πολίτες επισκέπτονται το «Σοκάκι των Μαρτύρων» (Şəhidlər Xiyabanı) στο Μπακού για να αφήσουν λουλούδια. Στις 12:00 το μεσημέρι, τηρείται μια εθνική σιγή ενός λεπτού σε όλη τη χώρα.

Η Ημέρα Μνήμης δεν έχει εορταστικό χαρακτήρα και για αυτό το λόγο η FIA, οι διοργανωτές και η Formula 1, ως ένδειξη σεβασμού προς αυτή την ιδιαίτερα σημαντική εθνική επέτειο, αποφάσισαν να μεταφέρουν ολόκληρο το αγωνιστικό πρόγραμμα του τριημέρου μία ημέρα νωρίτερα.

Είναι σίγουρο ότι το 2027 αν υπάρχει το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν στο αγωνιστικό καλεντάρι δεν θα είναι την ίδια ημερομηνία.