Το 8ο Grand Prix της χρονιάς μόλις ολοκληρώθηκε εν μέσω καύσωνα στην Αυστρία. Στην έδρα της Red Bull, ο Russell ήταν απόλυτος κυρίαρχος καθώς ξεκίνησε πρώτος και τερμάτισε πρώτος χωρίς να απειληθεί στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ένας αγώνας που σημαδεύτηκε από τέσσερις εγκαταλείψεις, όλες λόγω μηχανικών βλαβών και όχι επαφών, από ένα Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, αλλά και από μία (βγαλμένη από το 2021) μονομαχία μεταξύ Verstappen και Hamilton.

Η πίστα

Το Ring, με μόλις δέκα στροφές έχει μήκος 4,326χλμ. καταγράφοντας τον μικρότερο χρόνο γύρου από οποιαδήποτε άλλη πίστα του πρωταθλήματος. Από την άλλη όμως οι υψομετρικές μεταβολές στο Red Bull Ring είναι από τις πιο έντονες του πρωταθλήματος φτάνοντας τα 63.5μ. Οι αγωνιζόμενοι καλύπτουν 307,018χλμ. σε 71 γύρους ενώ το ρεκόρ κατέχει από το 2025 ο Oscar Piastri με 1.07.924.

Η σειρά εκκίνησης

Ο George Russel ξεκινούσε σήμερα από την πρώτη θέση του grid καθώς ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες, αφήνοντας δεύτερο τον Leclerc. Τρίτος στο εναρκτήριο grid ήταν ο άλλος οδηγός της Ferrari, Hamilton, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωναν οι: Antontelli, Vestappen, Norris, Piastri, Hadjar, Lawson, Lindbland.

Θερμοκρασία αέρα: 35 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 50 Βαθμοί Κελσίου

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Russell θα εκκινήσει πολύ καλά και θα προστατέψει την πρώτη θέση από τις δύο μανιασμένες Ferrari. Μία καθαρή εκκίνηση χωρίς επαφές, ενώ στα μέσα του γύρου ο Hamilton θα περάσει τον teammate του Leclerc και θα βρεθεί στην δεύτερη θέση. Τρίτος ο Verstappen που εκμεταλλεύτηκε τη μονομαχία Leclerc – Antonelli, κερδίζοντας δύο θέσεις.

Russell retains his lead! Here is how the race start unfolded in Austria 😮‍💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/7Pnk04JwHW — Formula 1 (@F1) June 28, 2026



Η πρώτη εγκατάλειψη θα έρθει στον τέταρτο γύρο και αφορά τον Bottas, ο οποίος θα αποσυρθεί μετά από φωτιά στα φρένα του. Είχε καταφέρει να μπει στς pits, οπότε δεν επηρέασε την ροή του αγώνα (το μονοθέσιο του είχε εξοπλιστεί με νέο πακέτο αναβαθμίσεων)

Με τους πέντε πρώτους γύρους να έχουν ολοκληρωθεί η κατάταξη είναι: Russell – Hamilton – Verstappen – Leclerc – Antonelli – Piastri – Norris – Hadjar – Lawson – Lindblang

Παράλληλα τόσο ο Lawson όσο και ο Perez ενημερώνουν τις ομάδες τους πως βλέπουν καπνό εντός του cockpit των μονοθεσίων τους. Θυμίζουμε πως η θερμοκρασία αέρα είναι 35 Βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αυστρία, κάτι που επιβαρύνει εξαιρετικά κινητήρα και μπαταρίες. Τελικά ο Perez θα είναι η δεύτερη εγκατάλειψη μετά τον Bottas, επίσης λόγω υπερθέρμανσης.

Ο Max Verstappen έχει κολλήσει πίσω από τον δεύτερο Hamilton, τον οποίο τελικά θα περάσει στο γύρο 11, όμως ο Βρετανός θα τον ξαναπεράσει. Οι δύο οδηγοί κινούνται παράλληλα για πάνω από μισό γύρο πατώντας και χαλίκι. Απίστευτη μονομαχία που θυμίζει εποχές 2021.

Τον “χορό” των Pit Stops θα ανοίξει ο Hamilton στο γύρο 13, αφήνοντας για την ώρα τη δεύτερη θέση στον Ολλανδό. Στον επόμενο γύρο θα πραγματοποιήσει αλλαγή ελαστικών και η δεύτερη Ferrari του Leclerc.

Δεύτερος γύρος στη μονομαχία των Hamilton – Verstappen με τον Ολλανδό να τον περνά ξανά σε μία προσπέραση που παραλίγο να φέρει επαφή. Τρομερές οι μάχες στην Αυστρία σήμερα μεταξύ των δύο πολυπρωταθλητών.

VERSTAPPEN PASSES HAMILTON! 😱 This is the battle which saw Verstappen overtake Hamilton for P2 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/trCfirKgKx — Formula 1 (@F1) June 28, 2026



Η πρώτη κίτρινη σημαία του αγώνα θα εμφανιστεί στον γύρο 25, καθώς θα μείνει η Williams του Sainz στη μέση της ευθείας εκκίνησης-τερματισμού. Ο λόγος ήταν πρόβλημα στο κιβώτιο. Έτσι ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, με αρκετούς οδηγούς να βρίσκουν την ευκαιρία για ένα επιπλέον pit stop. Η αγωνιστική δράση επιστρέφει δύο γύρους μετά, πάντα με τον Russell πρώτο, τον Verstappen δεύτερο, τον Leclerc τρίτο και τον Antonelli τέταρτο.

Απογοήτευση για τον Leclerc (που είχε φθαρμένα ελαστικά) καθώς στον γύρο 38 θα τον περάσουν πρώτα ο Piastri και μετά ο Hamilton, με τον οδηγό της McLaren να είναι πλέον πίσω από τον τρίτο Russell.

🤏 Contact between Piastri and Leclerc! Piastri and Hamilton muscle their way past the Monegasque driver 🤯‼️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8YE4VvT8BS — Formula 1 (@F1) June 28, 2026



Η θερμοκρασία του οδοστρώματος έχει αγγίξει τους 54 Βαθμούς Κελσίου πλέον, με την καταπόνηση μηχανών και ανθρώπων να είναι τεράστια. Αυτός είναι και ο λόγος που παρατηρούμε τις ομάδες να επιλέγουν διαφορετικές στρατηγικές στα ελαστικά τους, την ώρα που απομένουν 20 γύροι για τον τερματισμό. Ο πρωτοπόρος Russel έχει απόσταση 10 δευτ. από τον δεύτερο Verstappen, ενώ από τον Ολλανδό απέχει 5 δευτ.ο τρίτος Antonelli. Θα έρθει και τέταρτη εγκατάλειψη στον αγώνα, καθώς και ο Stroll θα οδηγήσει μέχρι τα pits και δεν θα ξαναβγει στην πίστα.

Ο δεύτερος Verstappen μειώνει συνεχώς τη διαφορά από τον πρώτο Russell, ενώ παράλληλα τον Ολλανδό απειλεί ο Antonelli. Μάχη μέχρι το τελευταίο μέτρο στο σημερινό Grand Prix.

Τελικά ο Russell θα αντικρίσει ανενόχλητος την καρό σημαία σημειώνοντας την δεύτερη φετινή του νίκη και περνώντας δεύτερος στην γενική κατάταξη, 40 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, Antonelli.

Τελική κατάταξη: Russell – Verstappen – Antonelli – Piastri – Hamilton – Hadjar – Norris – Leclerc – Lawson – Lindbland – Bortoleto – Hulkenberg – Gasly – Bearman – Colapinto – Ocon – Albon – Alonso

Εγκαταλείψεις: Bottas – Perez – Sainz – Stroll

Επόμενο Grand Prix: Μεγάλη Βρετανία στις 3-5 Ιουλίου