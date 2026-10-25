Ο σημερινός αγώνας στο Τέξας κύλησε εξαιρετικά για τον 20χρονο Kimi Antonelli, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει την Pole Position στην ένατη φετινή του νίκη. Ο Ιταλός εκκίνησε πολύ καλά, επέλεξε στρατηγική ενός pit stop και είδε ανενόχλητος και πρώτος την καρό σημαία. Μπορεί να μην εξασφάλισε και μαθηματικά σήμερα τον τίτλο του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο θα κάνει πράξη στο επόμενο GP εκτός τεράστιου απροόπτου, όμως δεν άφησε στιγμή αμφιβολίας στον αγώνα.

Σε ένανα αγώνα όπου το μοναδικό θέαμα ήρθε μόλις στους τελευταίους δέκα γύρους με μάχες μεταξύ των Leclerc – Verstappen – Hamilton – Norris για τις θέσεις πίσω από τον Antonelli. Τελικά ο Leclerc θα καταφέρει να ανεβεί στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, με τον Vertstappen να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα του σημερινού αγώνα.

Πάντως, παρά τις τρεις εγκαταλείψεις των Bearman – Colapinto- Bottas, δεν υπήρξε κάποιο Safety Car, καθώς το μεγάλο πλάτος της πίστας έδωσε το χώρο για καθαρές προσπεράσεις και ασφαλείς εγκαταλείψεις. Το μόνο σίγουρο είναι πως στο σημερινό αγώνα, έπαιξε τεράστιο ρόλο η στρατηγική της κάθε ομάδας στην επιλογή των pit stops. Δείτε την εξέλιξη του αγώνα:

Η πίστα

Η πίστα έχει μήκος 5,513χλμ. με τους αγωνιζόμενους να καλύπτουν 308,432χλμ. σε 56 γύρους. Από το 2019 ο Charles Leclerc με χρόνο 1.36.169 κατέχει το ρεκόρ γύρου, ενώ οι υψομετρικές διαφορές αγγίζουν τα 30μ.

Η σειρά εκκίνησης



Ο Kimi Antonelli επέστρεψε στις pole positions, και σήμερα εκκίνησε από την πρώτη θέση του grid. Ακριβώς πίσω του είχε τις δύο Red Bull των Verstappen και Hadjar, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωναν οι: Leclerc, Hamilton, Russell, Piastri, Norris, Lawson, Gasly.

Θεατές 3ημέρου:467.000

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 36 Βαθμοί Κελσίου

Πως κύλησε ο αγώνας

We’re underway in Texas! Kimi Antonelli retains his lead off the start 💨 #F1 #USGP https://t.co/9xzQPPDrP6 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Antonelli θα εκκινήσει πολύ καλά και θα παραμείνει πρώτος χωρίς να δεχθεί πίεση. Πολύ καλή εκκίνηση και από τις δύο Ferrari που θα περάσουν τον Hadjar και θα βρεθούν πίσω από τον δεύτερο Verstappen. Μάλιστα θα ακολουθήσει ωραία μάχη μεταξύ των Leclerc και Verstappen, με τον Μονεγάσκο να τον περνάει για λίγο, πριν ο Ολλανδός ξαναβρεθεί δεύτερος.

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου, ο αγώνας τίθεται σε καθεστώς Virtual Safety Car για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να απομακρυνθούν κάποια θραύσματα από την πίστα (επαφή Bearman με Gasly).

Ο πρωτοπόρος Antonelli έχει απόσταση 2.5δευτ. από τον δεύτερο Verstappen, με τον αγώνα να έχει φτάσει στον έβδομο γύρο, ενώ ακολουθούν πίσω από τον Ολλανδό οι δύο Ferrari. Όλες οι διαφορές πάντως μεταξύ των οδηγών είναι ανάμεσα σε ένα και δύο δευτερόλπετα, ενώ να αναφέρουμε πως οι πιθανότητες βροχής είναι μηδενικές.

Ποινή πέντε δευτερολέπτων για τον George Russell (ο οποίος ακόμα μάχεται για το πρωτάθλημα των οδηγών), καθώς οι αγωνοδίκες έκκριναν πως κέρδισε πλεονέκτημα βγαίνοντας εκτός πίστας στην αρχή του αγώνα. Τα πέντε αυτά δευτερόλεπτα θα τα εκτίσει μόλις πραγματοποιήσει το πρώτο του pit stop.

Η McLaren θα δώσει εντολή στον Piastri που βρίσκεται στην 7η θέση, να αφήσει τον teammate του Norris να τον περάσει, καθώς είχε πιο γρήγορο ρυθμό. Η ίδια αποφαση θα παρθεί και για τις δύο Haas, μεταξύ Bearman και Ocon υπέρ του δεύτερου, για τις θέσεις 11-12.

Ο πρώτος που θα μπει για αλλαγή ελαστικών είναι ο δεύτερος στην κατάταξη Verstappen, ο οποίος στο γύρο 14 θα μπει και θα επιλέξει ξανά μαλακά ελαστικά. Στους επόμενους δύο γύρους θα ακολουθήσουν και οι Hamilton, Leclerc και Piastri, κάτι που δείχνει στρατηγική δύο pit stop.

Την ποινή των πέντε δευτερολέπτων θα μπει να εκτίσει στο pit lane ο George Russell στο γύρο 23. Φτάνει στο σημείο, ακινητοποιεί το μονοθέσιο και κανείς δεν το ακουμπά για πέντε δευτερόλεπτα. Ο Βρετανός θα επιλέξει σκληρή γόμα, κάτι που δείχνει πως θα πάει σε στρατηγική μίας αλλαγής.

Ο Verstappen (που έχει κάνει pit stop βάζοντας την μαλακή γόμα) θα βρεθεί πρώτος στην κατάταξη για πρώτη φορά στο γύρο 24/56, καθώς ο Antonelli θα μπει στα pit stop για να βάλει τη σκληρή γόμα. Παράλληλα έχουμε την πρώτη εγκατάλειψη του αγώνα, η οποία αφορά τον Oliver Bearman, που θα αποσύρει το μονοθέσιο του, χωρίς να επηρεάσει τη ροή του αγώνα. Είχε δεχθεί και ποινή 10 δευτ. για την παρακάτω επαφή με τον Gasly, στον πρώτο γύρο.

⚠️ TEN-SECOND PENALTY ⚠️ Ollie Bearman is penalised for this collision with Pierre Gasly from the first lap ⬇️ #F1 #USGP https://t.co/GHPwIx1UqG — Formula 1 (@F1) October 25, 2026



Με 30 γύρους από τους 56 να έχουν ολοκληρωθεί και όλους τους οδηγούς να έχουν αλλάξει ελαστικά, ο πρώτος Verstappen (μαλακή γόμα) έχει απόσταση 1.7 δευτ.που μειώνεται συνεχώς, από τον δεύτερο Leclerc, ενώ ακολουθεί ο Antonelli. Στην τέταρτη θέση ο Hamilton και στην πέμπτη ο Norris, μπροστά από τον Hadjar.

Ο Ολλανδός αναφέρει στο team radio πως είναι οριακά αδύνατο να οδηγήσει το μονοθέσιο, με τους μηχανικούς να επιβεβαιώνουν κάποιο μηχανικό πρόβλημα στα φρένα. Στον αμέσως επόμενο γύρο (32) τελικά θα μπει για την δεύτερη αλλαγή ελαστικών του, και θα επιλέξει τη μέση γόμα. Παράλληλα ο Antonelli θα περάσει τον Leclerc και θα βρεθεί ξανά στην πρώτη θέση της κούρσας.

Η δεύτερη εγκατάλειψη θα έρθει στο γύρο 37/56 και αφορά τον Colapinto. Θα μεταφέρει με ασφάλεια το μονοθέσιο του στα pits, λόγω μηχανικής βλάβης, χωρίς να επηρεάσει τον αγώνα. Την ίδια ώρα ο Russell επιτίθεται στον έβδομο Piastri, σε μία ωραία μονομαχία.

Οι δύο Ferrari θα μπουν για αλλαγή ελαστικών και θα επιλέξουν σκληρή γόμα, με 16 γύρους να απομένουν. Λίγους γύρους μετά, θα δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό τρενάκι από τους Norris – Verstappen – Leclerc, με τον Ολλανδό να περνά στην δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω τον Leclerc και τον Norris. Μετά από λίγο όμως ο Leclerc θα περάσει τον Verstappen και θα βρεθεί δεύτερος, πίσω από τον Antonelli.

Diving into P2! 🔼 This is how Leclerc passed Verstappen in Austin! 😮‍💨 #F1 #USGP https://t.co/DVGRIkvVs2 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026



Παράλληλα ο Hamilton απειλεί και τελικά περνά τον Norris και θα βρεθεί στην τέταρτη θέση, την ώρα που ο Bottas θα αποτελέσει την τρίτη εγκατάλειψη του αγώνα, φέρνοντας καθεστώς Virtual Safety Car.

Στους γύρους που θα ακολουθήσουν, δεν θα υπάρξει κάποια προσπέραση, και έτσι ο Kimi Antonelli θα πάρει την ένατη φετινή του νίκη, αγκαλιάζοντας τον παγκόσμιο τίτλο, τον οποίο θα εξασφαλίσει εκτός απροόπτου στον επόμενο αγώνα στο Μεξικό. Κάτι που θα τον στέψει ως το νεότερο πρωταθλητή στην ιστορία του αθλήματος.

Τελική κατάταξη: Antonelli – Leclerc – Verstappen – Hamilton – Norris – Hadjar – Piastri – Russell – Lawson – Gasly – Hulkenberg – Lindblad – Ocon – Bortolleto – Stroll – Alonso – Albon – Sainz – Perez

Εγκαταλείψεις: Bearman – Colapinto – Bottas

Επόμενο GP στο Μεξικό 30-1 Νοεμβρίου.