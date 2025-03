Του Γιώργου Παλληκάρη

Το πρώτο GP της χρονιάς ξεκίνησε προσφέροντας θέαμα από τον… γύρο σχηματισμού, όπου ο 20χρονος νέος οδηγός της Racing Bulls, Hadjar, θα χάσει τον έλεγχο, βγαίνοντας εκτός δράσης και αναβάλλοντας την εκκίνηση για 15 λεπτά. Στον πρώτο γύρο ένας άλλος rookie, ο Doohan της Alpine θα βγει επίσης εκτός, όπως και ο πιο έμπειρος Carlos Sainz της Williams. Έτσι πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, τα μονοθέσια έμειναν ήδη 17.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στη συνέχεια η βροχή αποχώρησε, ο καιρός «άνοιξε» και η δράση επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς. Ρυθμούς στους οποίους, μέχρι τον 34ο γύρο και το νέο Safety Car από την αποχώρηση του Alonso, κυριαρχούσαν οι δύο McLaren χωρίς ίχνος απειλής. Μετά όμως, ήρθε ξανά η βροχή και «κατάπιε» ακόμα 3 οδηγούς, αφήνοντας στη μάχη μόλις 14 μονοθέσια.

Τελικά ο Norris που ξεκίνησε πρώτος τερμάτισε πρώτος, αφήνοντας δεύτερο τον Verstappen και τρίτο τον Russell. Απογοήτευση για τη Ferrari στις θέσεις 8 και 10, σπουδαία 5η θέση για τον αντικαταστάτη του Hamilton στη Mercedes, Antonelli.

Πρώτος αγώνας για το 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο πρώτος αγώνας από τους 24 της χρονιάς είναι γεγονός. Το χειμερινό διάλλειμα της Formula 1 έληξε και η δράση επέστρεψε, με πρώτη «στάση» το Albert Park στη Μελβούρνη. Μία βροχερή Μελβούρνη στην οποία οι προβλέψεις… απαγορεύονται.

Η πίστα

Για πρώτη φορά αγώνας της F1 στο Albert Park στη Μελβούρνη έγινε το 1996. Η πίστα έχει μήκος 5.278 km και οι αγωνιζόμενοι στους 58 γύρους που κάνουν, καλύπτουν 306.124 km. Ταχύτερο γύρο στην Αυστραλία έχει κάνει το 2024 ο Charles Leclerc (1.19.813).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η σειρά εκκίνησης

Ο Βρετανός Lando Norris της McLaren με το 1:15.096 που έκανε στην πίστα του Albert Park έστειλε το μήνυμα ότι φέτος θα πρωταγωνιστήσει. Κέρδισε την 10η Pole Position στην καριέρα του και ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς για μια νίκη στην Αυστραλία. Δεύτερος ο Αυστραλός, επίσης οδηγός της McLaren, Oscar Piastri, και τρίτος ο περσινός πρωταθλητής Max Verstappen. Ακολουθούν οι Russell, Tsunoda, Albon, Leclerc, Hamilton, Gasly και Sainz.

Έξοδος από το γύρο σχηματισμού και 10 λεπτά καθυστέρηση στην εκκίνηση του αγώνα.

Στον γύρο σχηματισμού, ο νέος οδηγός της Racing Bulls, ο 20χρονος Isack Hadjar, θα χάσει τον έλεγχο λόγω του βρεγμένου οδοστρώματος και θα χτυπήσει στις μπαριέρες με αποτέλεσμα να βγει εκτός δράσης. Έτσι, θα ακυρωθεί η εκκίνηση του αγώνα, μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του.

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Lando Norris θα προστατέψει την 1η θέση του, με τον Verstappen γρήγορα να περνάει τον δεύτερο Oscar Piastri και να βρίσκεται πίσω από τον Norris. Στα μέσα του πρώτου γύρου όμως, ένας ακόμα rookie, ο Jack Doohan της Alpine, θα χάσει τον έλεγχο του πίσω μέρους και έτσι θα έχουμε Safety Car.

Παράλληλα και ο Carlos Sainz θα βγει εκτός, μιας και στη στροφή 14 θα χάσει την πρόσφυση και θα βρεθεί στις μπαριέρες, αποδεικνύοντας πως οι συνθήκες της πίστας δεν είναι πρόβλημα μόνο για τους νέους οδηγούς.

Το καθεστώς Safety Car θα κρατήσει από τον 1ο, μέχρι και τον 7ο γύρο, με την κατάταξη της πρώτης 10άδας να είναι: Norris – Verstappen – Piastri – Russell – Leclerc – Tsunoda – Albon – Hamilton – Gasly – Alonso.

Η πίστα έχει μερικώς στεγνώσει, ενώ η ορατότητα έχει βελτιωθεί, κάνοντας τη ζωή των πιλότων πιο εύκολη. Ταυτόχρονα υπάρχει και δυνατός αέρας, με το DRS να ενεργοποιείται για πρώτη φορά στον αγώνα, στο γύρο 12 (λόγω συνθηκών). Οι 3 πρώτοι, Norris – Verstappen – Piastri έχουν αποστάσεις κάτω του 1 δευτ. ενώ ο τέταρτος Russell ακολουθεί στα 6.5 δευτ. απόσταση.

Στον 17ο γύρο, ο Max Verstappen θα κάνει ένα σπάνιο λάθος και θα χάσει για λίγο τα φρένα, δίνοντας την ευκαιρία στον Piastri να του πάρει την 2η θέση. Οι χιλιάδες οπαδοί ζητωκραυγάζουν μιας και ο Piastri είναι Αυστραλός και πλέον τοπικός ήρωας.

Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για τον 1ο αγώνα από τους 24 της χρονιάς, με οδηγούς και ομάδες να προσπαθούν να βρουν τα πατήματα τους, αποφεύγοντας τις ριψοκίνδυνες προσπεράσεις και κάνοντας πιο ασφαλείς κινήσεις. Έτσι οι δύο McLaren που προηγούνται, έχουν απόσταση ασφαλείας από τον τρίτο Verstappen. Με 32 από τους 57 γύρους να έχουν ολοκληρωθεί, οι προσπεράσεις είναι ελάχιστες και οι οδηγοί περισσότερο προσπαθούν να μάθουν τα μονοθέσια τους, παρά να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω με κάποια παράτολμη κίνηση. Παράλληλα ο τρίτος Verstappen είναι πίσω 15 δευτ. από τις πρώτες McLaren.

Η τέταρτη εγκατάλειψη θα είναι αυτή του Alonso, στον 34ο γύρο, ο οποίος θα πέσει στις μπαριέρες αφού πατήσει πάνω στο χώμα και θα φέρει νέο καθεστώς Safety Car. Οι διαφορές των 16 οδηγών που απομένουν στον αγώνα εκμηδενίζονται εκ νέου, με τους περισσότερους από αυτούς να βρίσκουν ευκαιρία για ένα pit stop.

Το Safety Car θα φύγει μετά από 8 γύρους παρουσίας, με τον αγώνα να επιστρέφει σε αγωνιστική δράση στον γύρο 43, με 15 γύρους να απομένουν και την βροχή να… πλησιάζει.

Μεγάλη ατυχία για τον 2ο Oscar Piastri ο οποίος στον 45ο γύρο θα γλιστρήσει και θα βγει εκτός πίστας. Μία κίνηση που θα τον ρίξει στην τελευταία θέση της κατάταξης…

Where it all went wrong for home-hero @OscarPiastri 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/SDC1vkbyPU

— Formula 1 (@F1) March 16, 2025