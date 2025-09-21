Του Γιώργου Παλληκάρη

Το 17ο Grand Prix της χρονιάς μόλις ολοκληρώθηκε στο Μπακού, με μία άνετη, αλλά σπουδαία νίκη, του Max Verstappen (4η φέτος), που τον φέρνει 69 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Oscar. Βέβαια, τεράστιο ρόλο στην έκβαση του αγώνα έπαιξε το γεγονός πως στον πρώτο γύρο, ο Oscar Piastri έχασε τον έλεγχο και χτύπησε στις μπαριέρες. Αυτή η μοναδική εγκατάλειψη του αγώνα, έφερε και το μοναδικό Safety Car του αγώνα, ενώ παρά τις προβλέψεις, η βροχή δεν ήρθε ποτέ. Ο εξαιρετικός Russell που είχε βρεθεί 6ος στην αρχή του αγώνα, τερμάτισε δεύτερος, ενώ ο Carlos Sainz θα ανέβει για πρώτη φορά στο βάθρο με την ομάδα της Williams.

Η πίστα

Είναι η 9η φορά που διεξάγεται GP στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μάλιστα βρίσκεται 28 μέτρα κάτω από το επίπεδο της Κασπίας Θάλασσας. Η διαδρομή των 6 χιλιομέτρων περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη ευθεία του πρωταθλήματος, μήκους 2,2 χλμ., όπου αναμένεται να δούμε πολλά προσπεράσματα με τη βοήθεια του DRS, ενώ συνολικά υπάρχουν 20 στροφές, πολλές από τις οποίες είναι 90 μοιρών. Πιο συγκεκριμένα, πίστα έχει μήκος 6.003 μέτρα και οι αγωνιζόμενοι σε 51 γύρους καλύπτουν 306,049χλμ./ώρα.

Θερμοκρασία αέρα: 20 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 28 Βαθμοί Κελσίου

Η σειρά εκκίνησης

Μετά από 6 κόκκινες σημαίες στο qualifying και συνολικά δύο ώρες μαχών με το χρόνο και τις… μπαριέρες, ο Max Verstappen απέδειξε γιατί είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Έκανε τον ταχύτερο χρόνο και σήμερα ξεκινούσε από την πρώτη θέση. Την πρώτη δεκάδα του άκρως… ιδιαίτερου grid συμπλήρωναν οι: Sainz – Lawson – Antonelli – Russell – Tsunoda – Norris – Hadjar – Piastri – Leclerc.

Πώς κύλησε ο αγώνας



Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Ολλανδός θα κάνει, όπως συνηθίζει, πολύ καλή εκκίνηση, ενώ παραδόξως δεν υπήρξε καμία επαφή. Στην 5η στροφή όμως ο Oscar Piastri θα βρεθεί στις μπαριέρες και αυτόματα ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Ο πρωτοπόρος στην βαθμολογία των οδηγών (31 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο Norris), και οδηγός της McLaren, θα χάσει τα φρένα και θα πέσει πάνω στα προστατευτικά.

Ο Piastri, μάλιστα, κατά την εκκίνηση, είχε πρόβλημα και έχασε μερικά κρίσιμα δευτ. για αυτό και μετά έτρεχε (κυριολεκτικά και μεταφορικά), μπήκε με παραπάνω χλμ. μπλόκαρε τους τροχούς και έτσι έπεσε στις μπαριέρες.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας θα αποχωρήσει στον γύρο 5 με την αγωνιστική δράση να επιστρέφει. Πολύ γρήγορα ο Ολλανδός θα αφήσει εκτός ζώνης DRS τον δεύτερο Sainz, ενώ ακολουθούν οι Lawson, Antonelli, Tsunoda. Παράλληλα ο Alonso θα δεχθεί ποινή 5 δευτ. για jump start (εκκίνηση πριν σβήσουν τα φώτα). Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Leclerc, από την θέση 10 έχει φτάσει στην 7η. Στην 10η ο Hamilton που ξεκίνησε 12ος.

Φυσικά οι περισσότερες προσπεράσεις γίνονται στο τέλος της μεγάλης ευθείας, με τη χρήση DRS. Να θυμίσουμε πως το DRS (το άνοιγμα της κλειστής αεροτομής), ενεργοποιείται σε συγκεκριμένο σημείο και μόνο εάν η απόσταση από τον προπορευόμενο, είναι κάτω από το 1 δευτ.

Στον γύρο 17, Collapinto και Albon είχαν επαφή, όμως ευτυχώς θα συνεχίσουν και οι δύο, παρά το γεγονός πως ο πρώτος έφερε και μία σβούρα. Ο Albon θα δεχθεί ποινή 10 δευτ. για την πρόκληση του συμβάντος. Στον επόμενο γύρο άνοιξε και το πρώτο παράθυρο για pit stops, με τον Leclerc να είναι από τους πρώτους που θα πραγματοποιήσουν αλλαγή ελαστικών.

Στα μισά του αγώνα πλέον, οι προβλέψεις δείχνουν ασθενή βροχή σε περίπου 3 λεπτά. Ο δεύτερος στην κατάταξη Sainz θα μπει για αλλαγή ελαστικών στον 28ο γύρο. Πάντως η βροχή δεν έχει έρθει ακόμα.

Τελικά οι πρωτοπόροι της κατάταξης αρχίζουν να μπαίνουν σταδιακά για αλλαγές ελαστικών. Ένα κακό pit stop για το Norris θα κάνει τη ζωή του ακόμα πιο δύσκολη, ενώ ο πρωτοπόρος Vestappen θα μπει για αλλαγή στο γύρο 41. Παράλληλα οι πρώτες ψιχάλες ξεκίνησαν να πέφτουν λίγο πριν το τέλος, όμως δεν μετατράπηκαν ποτέ σε βροχή.

Στους εναπομείναντες γύρους δεν θα υπάρξει κάποια μεγάλη αλλαγή, με τον Ολλανδό να αντικρίζει πρώτος την καρό σημαία και να ξαναμπαίνει στο κυνήγι του πρωταθλήματος.

Ο σημερινός αγώνας είναι μία ακόμη απόδειξη πως η McLaren έχει χάσει το όποιο αβαντάζ είχε. Η Red Bull δείχνει να έχει βρει απαντήσεις (μεγάλη απόδειξη και η άνοδος του Tsunoda), ενώ η Ferrari συνεχίζει να το προσπαθεί χωρίς να καταφέρνει κάτι.

Τελική κατάταξη: Verstappen – Russell – Sainz – Antonelli – Lawson – Tsunoda – Norris – Hamilton – Leclerc – Hadjar – Albon – Bortoleto – Bearman – Ocon – Alonso – Hulkenberg – Stroll – Gasly – Collapinto

Εγκαταλείψεις: Piastri