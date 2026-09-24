Mε τη γερμανική ομάδα να επιβεβαιώνει την ταχύτητά της στους στενούς δρόμους της Κασπίας, ο Russell έθεσε από νωρίς τον πήχη ψηλά, αφήνοντας πίσω του, τους Max Verstappen και Charles Leclerc στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά στο GP Αζερμπαϊτζάν.

Τι έγινε στο Practice 1

Ο George Russell άνοιξε τον χορό στο Μπακού, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο (1:45.387) στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1) του 15ου γύρου της χρονιάς. Ο Βρετανός άφησε πίσω του κατά τέσσερα δέκατα τους Max Verstappen και Charles Leclerc, οι οποίοι βρέθηκαν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, έχοντας διαφορά μόλις τεσσάρων χιλιοστών του δευτερολέπτου μεταξύ τους.

Η διαδικασία διεξήχθη σε εξαιρετικά θερμές συνθήκες (28°C στον αέρα, 50°C στην άσφαλτο) και σηματοδότησε την επιστροφή του Isack Hadjar στη δράση μετά από δύο μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού.

Τα κυριότερα σημεία της διαδικασίας:

Προβλήματα Αξιοπιστίας: Η δράση πάγωσε προσωρινά με Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (VSC) όταν η Mercedes του Kimi Antonelli έβγαλε καπνούς λόγω υδραυλικής βλάβης, περιορίζοντάς τον στην 5η θέση. Μικρή φωτιά εκδηλώθηκε στα φρένα του Carlos Sainz.

Δυσκολίες στη McLaren: Παρά τον περιορισμένο χρόνο του στην πίστα, ο Oscar Piastri κατάφερε να σκαρφαλώσει στην 6η θέση. Αντίθετα, ο Lando Norris δεν βρήκε ρυθμό, τερματίζοντας μόλις 14ος.

Ο Πόλεμος των Αναβαθμίσεων: Η Audi έκλεψε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας πρακτικά ένα νέο μονοθέσιο με 14 συνολικά αναβαθμίσεις (νέο δάπεδο, πτέρυγες, αμάξωμα). Ακολούθησαν σε αλλαγές η McLaren (7), καθώς και οι Williams και Red Bull (από 5). Στον αντίποδα, ομάδες όπως η Mercedes, η Ferrari και η Alpine δεν έφεραν νέα εξαρτήματα.

Τι έγινε στο Practice 2

Και στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά την απόλυτη κυριαρχία δεν είχε μόνο ο Russell αλλά και ο Antonelli. Η Mercedes έδειξε τη δύναμή της.

Ο George Russell επιβεβαίωσε στους δρόμους του Μπακού την ανωτερότητα της Mercedes. Με χρόνο 1:43.347 ήταν πιο γρήγορος από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Kimi Antonelli κατά μισό δευτερόλεπτο. Ο Max Verstappen με +0.827 έκανε τον 3ο καλύτερο χρόνο.

Η διαδικασία ξεκίνησε με προσομοιώσεις αγώνα στη μέση γόμα και τη θερμοκρασία οδοστρώματος στους 47°C, όμως τα απρόοπτα άλλαξαν τα προγράμματα των ομάδων:

Κόκκινη Σημαία στο Κάστρο: Η δράση διεκόπη για δέκα λεπτά όταν ο Arvid Lindblad χτύπησε το πίσω μέρος του μονοθεσίου του στον τοίχο, στο στενό κομμάτι του κάστρου. Νωρίτερα, έξοδο είχε σημειώσει και ο Franco Colapinto.

Εγκατάλειψη Bearman: Με την επανέναρξη, ο κινητήρας του Oliver Bearman παρέδωσε πνεύμα. Ο οδηγός της Haas απομάκρυνε εγκαίρως το μονοθέσιο, αποτρέποντας νέα διακοπή.

Μετάβαση στα μαλακά: Ο χαμένος χρόνος της κόκκινης σημαίας ανάγκασε τους οδηγούς να ακυρώσουν τα επιπλέον runs με τη μέση γόμα και να βάλουν κατευθείαν τα μαλακά ελαστικά για προσομοιώσεις κατατακτήριων.

Πίσω από την κορυφαία τριάδα, η Ferrari έκανε το 4-5, με τον Charles Leclerc (+1.1s) να προηγείται του Lewis Hamilton (+1.3s). Αντίθετα, η McLaren κινήθηκε στα «ρηχά», με τον Lando Norris στην 6η και τον Oscar Piastri στην 8η θέση, έχοντας ανάμεσά τους τον Pierre Gasly (7ος). Τη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Isack Hadjar και ο Esteban Ocon.

Η δράση στο Αζερμπαϊτζάν συνεχίζεται αύριο το πρωί στις 11:30 (ώρα Ελλάδας) με το FP3.