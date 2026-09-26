Τι αγώνας ήταν αυτός; Τι θέαμα και τι θρίλερ;

Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι τον 31ο γύρο όπου δεν υπήρχε η παραμικρή επαφή και οι προσπεράσεις γίνονταν κυρίως στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού. Η έξοδος όμως του Albon και ο ερχομός του Safety Car έφερε πολύ θέαμα και αγωνία. Κατά την “επανεκκίνηση” της δράσης ο Verstappen θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, ενώ ένα μεγάλο λάθος του Colapinto θα θέσει εκτός αγώνα τόσο τον ίδιο όσο και τους Gasly – Norris. Ένα συμβάν που θα θέσει εκ νέου τον αγώνα σε καθεστώς Safety Car και θα μηδενίσει ξανά τις αποστάσεις. Η Ferrari έδειχνε συνεχώς ανύμπορη, ενώ ένα μπλοκάρισμα του Piastri θα τον ρίξει στις τελευταίες θέσεις την ώρα που ο Verstappen δεν σταμάτησε να απειλεί τον αλάνθαστο Russell. Η αγωνία κορυφώθηκε όταν στον τελευταίο γύρο, η έξοδος του Bottas θα φέρει σύγχυση και κίτρινη σημαία με τον Russell τελικά να περνάει την γραμμή τερματισμού κατά μόλις 0.1 δευτ. ταχύτερα από τον μαινόμενο Verstappen. Στην τρίτη θέση ο Hadjar που επέστρεψε μετά από τραυματισμό. Μεγάλη απογοήτευση για την ανύμπορη Ferrari αλλά και την άτυχη McLaren.

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Η πίστα

Στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, στο Μπακού, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για κανονική πίστα της F1 αφού τα μονοθέσια κινούνται σε δημόσιους δρόμους. Συνολικά στον αγώνα υπάρχουν 20 στροφές με ορισμένες από αυτές να είναι ορθές γωνίες. Το μήκος είναι 6,003χλμ. και οι αγωνιζόμενοι σε 51 γύρους καλύπτουν 306,49χλμ.

Η σειρά εκκίνησης

Ο George Russell της Mercedes έκανε έναν εκπληκτικό τελευταίο γύρο στο Q3 και σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:42.526 παίρνοντας την σημερινή Pole Position, αφήνοντας πίσω του τον Charles Leclerc και τρίτο τον Oscar Piastri. Την πρώτη 10άδα του εναρκτήριου grid συμπλήρωναν οι: Hadjar, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen, Sainz, Colapinto. Από την 16η θέση ξεκίνησε ο Kimi Antonelli ο οποίος είχε ατύχημα στο Q1 και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.

Θερμοκρασία αέρα: 26 Βαθμοί Κελσίου

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 45 Βαθμοί Κελσίου

Πώς κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο George Russell θα εκκινήσει πολύ καλά και θα στρίψει πρώτος (η απόσταση από την pole position μέχρι τη Στροφή 1 είναι η μικρότερη στο πρωτάθλημα στα 141 μέτρα). Παράλληλα ο Piastri θα περάσει τον Leclerc και θα βρεθεί δεύτερος αφήνοντας τον Μονεγάσκο τρίτο, ενώ και ο Norris θα βρεθεί τέταρτος περνώντας τον Hadjar.



Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων γύρων (δεν υπήρξε κάποια επαφή κατά την εκκίνηση), η πρώτη 10άδα είναι: Russell – Piastri – Leclerc – Norris – Hadjar – Verstappen – Hamilton – Gasly – Colapinto – Lawson.

Ο πρωτοπόρος Russell έχει απόσταση 2.6 δευτ. από τον δεύτερο Piastri (γύρος 7), ενώ στις θέσεις τρία και τέσσερα βρίσκονται ήδη οι δύο Red Bull που… “πετάνε”, με τους Verstappen και Hadjar να έχουν περάσει εύκολα Leclerc και Norris.

Ήδη ο Ολλανδός Max Verstappen (που πετυχαίνει συνεχώς τον ταχύτερο γύρο), βρίσκεται στα μόλις 0.8δευτ. από τον δεύτερο Piastri και τον απειλεί ευθέως. Παράλληλα ο Antonelli που ξεκίνησε από την 16η θέση του grid, έχει ανέβει στην 14η.

Η πρώτη εγκατάλειψη του αγώνα θα έρθει στο γύρο 9 και αφορά τον συνήθη ύποπτο Lance Stroll της Aston Martin. Παρόλα αυτά, το μονοθέσιο του θα ακινητοποιηθεί σε ασφαλές σημείο, χωρίς να επηρεάσει τον αγώνα.

Σταδιακά και με υπομονή, ο Hamilton θα περάσει τον Norris και πλέον στο γύρο 17 (χωρίς να έχουν αρχίσει τα pit stops) η κατάταξη είναι: Russell – Piastri – Verstappen – Hadjar – Leclerc – Hamilton – Norris – Gasly – Colapinto – Antonelli (ο οποίος είχε ξεκινήσει 16ος). Ο Verstappen απειλεί εδώ και ώρα τον δεύτερο Piastri αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα την προσπέραση, την ώρα που ο Hadjar βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον teammate του (αν και δηλώνει πως δεν θα ήθελε να τον περάσει).

Και δεύτερη εγκατάλειψη του αγώνα, η οποία αφορά τη δεύτερη Aston Martin, αυτή του Alonso. Να θυμίσουμε πως πριν λίγους γύρους εγκατέλειψε και ο Stroll, με τη φετινή χρονιά για την ομάδα να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Πάντως και τώρα δεν υπήρξε επηρεασμός της αγωνιστικής δράσης.

Ήδη από τα μέσα του αγώνα έχουν αρχίσει τα ντουμπλαρίσματα, ενώ ο Hadjar ρωτάει το team radio εάν έχει το πράσινο φως να προσπεράσει τον τρίτο Verstappen που βρίσκεται μπροστά του, και η απάντηση ήταν αρνητική (παρά το γεγονός πως ο Ολλανδός “παλεύει” με τα ελαστικά του).

Μία μικροεπαφή του πρωτοπόρου Russell με τον τοίχο, ευτυχώς δεν θα του φέρει κάποια ζημιά, την ώρα που έχει ήδη 10.4 δευτ. απόσταση από τον δεύτερο Piastri (γύρος 28). Παράλληλα ένα μπλοκάρισμα του Norris θα του στερήσει δύο θέσεις, ρίχνοντας τον στην 9η.

Το πρώτο Safety Car θα έρθει στην στροφή έξι και στο γύρο 31 καθώς η Williams του Albon θα πέσει πάνω στα προστατευτικά με πολλά χιλιόμετρα. Πολύ γρήγορα θα μπουν για αλλαγή ελαστικών αρκετοί οδηγοί.

Γρήγορα το γερανοφόρο θα ξεκινήσει την διαδικασία απομάκρυνσης του μονοθεσίου ενώ θα πρέπει να επισκευαστούν και τα προστατευτικά. Πάντως δεν υπήρχαν μεταβολές στην κατάταξη κατά την διαδικασία των pit stops και του SC.

Η αγωνιστική δράση θα επιστρέψει στο γύρο 35, και κατά την “εκκίνηση” ο Russell θα παραμείνει πρώτος, ενώ ο Verstappen θα περάσει δεύτερος, προσπερνώντας τον Piastri. Παράλληλα όμως ο Colapinto θα μπλοκάρει τους τροχούς και θα παρασύρει τόσο τον teammate του Gasly αλλά και τον Norris. Και τα τρία μονοθέσια των Gasly – Colapinto – Norris θα εγκαταλείψουν ενώ ο αγώνας θα τεθεί ξανά σε καθεστώς Safety Car για δύο γύρους.

That massive “dive bomb” failure by Franco Colapinto that knocked out his teammate and Lando Norris! What do you think? #F1 #Formula1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ssiy09Wt5X — Extreme Cars (@extremecarsf1) September 26, 2026



Ξανά δράση στο γύρο 39, με τον Russell να παραμένει πρώτος, τον Verstappen δεύτερο, τον Piastri τρίτο, τον Hadjar τέταρτο, τις δύο Ferrari να ακολουθούν και στην έκτη θέση τον Antonelli. Στον επόμενο γύρο όμως ο Piastri θα έχει μπλοκάρισμα και θα πέσει στην προτελευταία θέση, την ώρα που ο Ολλανδός επιτίθεται στον πρωτοπόρο Russell με απόσταση 0.7δευτ.

Ο Antonelli συνεχίζει να ανεβαίνει και θα βρεθεί στην πέμπτη θέση (ξεκίνησε 16ος), περνώντας και τον Hamilton.

Ανεπηρεάστος από την πίεση του Verstappen ο Russell παραμένει αλάνθαστος και παρά την κίτρινη σημαία στον τελευταίο γύρο λόγω εγκατάλειψης του Bottas, θα αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία (για 0.1 δευτ. από τον Verstappen) σημειώνοντας την τρίτη φετινή του νίκη και ολοκληρώνοντας ένα επιβλητικό τριήμερο – δήλωση.

Τελική κατάταξη: Russell – Verstappen – Hadjar – Leclerc – Antonelli – Hamilton -Lindbland – Ocon – Bearman – Sainz – Hulkenberg – Lawson – Bortoleto – Piastri – Perez

Εγκαταλείψεις: Stroll – Alonso – Albon – Gasly – Norris – Colapinto – Bottas

Επόμενο GP στο Μπαχρέιν 2-4 Οκτωβρίου.